bin Gürcistan larisinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → BMD çevirin

1,000₾ GEL = 0,3668$ BMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BMD
1 GEL → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36760,3720
Düşük0,36360,3636
Ortalama0,36620,3679
Değişim-0.20%-1.33%
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1 GEL → BMD istatistikleri

GEL → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3676, en düşük 0,3636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3662 oldu. GEL → BMD kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

GEL → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3720, en düşük 0,3636 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3679 oldu. GEL → BMD kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bermuda Doları
1 GEL0,36681 BMD
5 GEL1,83406 BMD
10 GEL3,66811 BMD
20 GEL7,33622 BMD
50 GEL18,34055 BMD
100 GEL36,68110 BMD
250 GEL91,70275 BMD
500 GEL183,40550 BMD
1000 GEL366,81100 BMD
2000 GEL733,62200 BMD
5000 GEL1.834,05500 BMD
10000 GEL3.668,11000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Gürcistan Larisi
1 BMD2,72620 GEL
5 BMD13,63100 GEL
10 BMD27,26200 GEL
20 BMD54,52400 GEL
50 BMD136,31000 GEL
100 BMD272,62000 GEL
250 BMD681,55000 GEL
500 BMD1.363,10000 GEL
1000 BMD2.726,20000 GEL
2000 BMD5.452,40000 GEL
5000 BMD13.631,00000 GEL
10000 BMD27.262,00000 GEL