Falkland Adaları poundundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → TWD çevirin

1.000 fkp
39.446,90 twd

1.00000 FKP = 39.44690 TWD

02:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.0729589.05841.452991.653870.95000518.3407
1 GBP1.1712311.25665104.3061.701761.937031.1126821.4808
1 USD0.9320.795767183.00331.35421.541430.8854517.0937
1 INR0.01122860.009587170.012047710.0163150.01857070.01066760.20594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni Tayvan Doları
1 FKP39.44690 TWD
5 FKP197.23450 TWD
10 FKP394.46900 TWD
20 FKP788.93800 TWD
50 FKP1972.34500 TWD
100 FKP3944.69000 TWD
250 FKP9861.72500 TWD
500 FKP19723.45000 TWD
1000 FKP39446.90000 TWD
2000 FKP78893.80000 TWD
5000 FKP197234.50000 TWD
10000 FKP394469.00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Falkland Adaları Poundu
1 TWD0.02535 FKP
5 TWD0.12675 FKP
10 TWD0.25351 FKP
20 TWD0.50701 FKP
50 TWD1.26753 FKP
100 TWD2.53506 FKP
250 TWD6.33765 FKP
500 TWD12.67530 FKP
1000 TWD25.35060 FKP
2000 TWD50.70120 FKP
5000 TWD126.75300 FKP
10000 TWD253.50600 FKP