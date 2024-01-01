10 Falkland Adaları poundundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → TWD çevirin

1,000£ FKP = 40,98NT$ TWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TWD
1 FKP → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,873742,9865
Düşük40,978440,9784
Ortalama41,487741,9190
Değişim-2.04%-1.48%
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1 FKP → TWD istatistikleri

FKP → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,8737, en düşük 40,9784 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,4877 oldu. FKP → TWD kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FKP → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,9865, en düşük 40,9784 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,9190 oldu. FKP → TWD kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Yeni Tayvan Doları
1 FKP40,97840 TWD
5 FKP204,89200 TWD
10 FKP409,78400 TWD
20 FKP819,56800 TWD
50 FKP2.048,92000 TWD
100 FKP4.097,84000 TWD
250 FKP10.244,60000 TWD
500 FKP20.489,20000 TWD
1000 FKP40.978,40000 TWD
2000 FKP81.956,80000 TWD
5000 FKP204.892,00000 TWD
10000 FKP409.784,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Falkland Adaları Poundu
1 TWD0,02440 FKP
5 TWD0,12202 FKP
10 TWD0,24403 FKP
20 TWD0,48806 FKP
50 TWD1,22016 FKP
100 TWD2,44031 FKP
250 TWD6,10078 FKP
500 TWD12,20155 FKP
1000 TWD24,40310 FKP
2000 TWD48,80620 FKP
5000 TWD122,01550 FKP
10000 TWD244,03100 FKP