5.000 Falkland Adaları poundundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile FKP → GBP çevirin

1,000£ FKP = 1,000£ GBP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GBP
1 FKP → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00011,0001
Düşük1,00001,0000
Ortalama1,00001,0000
Değişim0.00%0.00%
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1 FKP → GBP istatistikleri

FKP → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. FKP → GBP kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

FKP → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. FKP → GBP kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / İngiliz Pound Sterlini
1 FKP1,00000 GBP
5 FKP5,00000 GBP
10 FKP10,00000 GBP
20 FKP20,00000 GBP
50 FKP50,00000 GBP
100 FKP100,00000 GBP
250 FKP250,00000 GBP
500 FKP500,00000 GBP
1000 FKP1.000,00000 GBP
2000 FKP2.000,00000 GBP
5000 FKP5.000,00000 GBP
10000 FKP10.000,00000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Falkland Adaları Poundu
1 GBP1,00000 FKP
5 GBP5,00000 FKP
10 GBP10,00000 FKP
20 GBP20,00000 FKP
50 GBP50,00000 FKP
100 GBP100,00000 FKP
250 GBP250,00000 FKP
500 GBP500,00000 FKP
1000 GBP1.000,00000 FKP
2000 GBP2.000,00000 FKP
5000 GBP5.000,00000 FKP
10000 GBP10.000,00000 FKP