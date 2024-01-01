10 bin Falkland Adaları poundundan Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile FKP → CLP çevirin

1,000£ FKP = 1.237$ CLP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → CLP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CLP
1 FKP → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.261,58001.261,5800
Düşük1.221,40001.195,7300
Ortalama1.239,67931.224,1842
Değişim-0.40%3.12%
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1 FKP → CLP istatistikleri

FKP → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.261,5800, en düşük 1.221,4000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.239,6793 oldu. FKP → CLP kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

FKP → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.261,5800, en düşük 1.195,7300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.224,1842 oldu. FKP → CLP kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Şili Pesosu
1 FKP1.236,61000 CLP
5 FKP6.183,05000 CLP
10 FKP12.366,10000 CLP
20 FKP24.732,20000 CLP
50 FKP61.830,50000 CLP
100 FKP123.661,00000 CLP
250 FKP309.152,50000 CLP
500 FKP618.305,00000 CLP
1000 FKP1.236.610,00000 CLP
2000 FKP2.473.220,00000 CLP
5000 FKP6.183.050,00000 CLP
10000 FKP12.366.100,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Falkland Adaları Poundu
1 CLP0,00081 FKP
5 CLP0,00404 FKP
10 CLP0,00809 FKP
20 CLP0,01617 FKP
50 CLP0,04043 FKP
100 CLP0,08087 FKP
250 CLP0,20217 FKP
500 CLP0,40433 FKP
1000 CLP0,80866 FKP
2000 CLP1,61733 FKP
5000 CLP4,04332 FKP
10000 CLP8,08663 FKP