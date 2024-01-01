5.000 Falkland Adaları poundundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile FKP → BGN çevirin

1,000£ FKP = 2,343лв BGN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 FKP → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,36192,3619
Düşük2,31762,2910
Ortalama2,34542,3332
Değişim-0.27%2.22%
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1 FKP → BGN istatistikleri

FKP → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3619, en düşük 2,3176 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3454 oldu. FKP → BGN kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

FKP → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3619, en düşük 2,2910 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3332 oldu. FKP → BGN kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Bulgar Levası
1 FKP2,34290 BGN
5 FKP11,71450 BGN
10 FKP23,42900 BGN
20 FKP46,85800 BGN
50 FKP117,14500 BGN
100 FKP234,29000 BGN
250 FKP585,72500 BGN
500 FKP1.171,45000 BGN
1000 FKP2.342,90000 BGN
2000 FKP4.685,80000 BGN
5000 FKP11.714,50000 BGN
10000 FKP23.429,00000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Falkland Adaları Poundu
1 BGN0,42682 FKP
5 BGN2,13411 FKP
10 BGN4,26821 FKP
20 BGN8,53642 FKP
50 BGN21,34105 FKP
100 BGN42,68210 FKP
250 BGN106,70525 FKP
500 BGN213,41050 FKP
1000 BGN426,82100 FKP
2000 BGN853,64200 FKP
5000 BGN2.134,10500 FKP
10000 BGN4.268,21000 FKP