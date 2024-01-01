Falkland Adaları poundundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile FKP → AMD çevirin

1.000 fkp
505.867 amd

1.00000 FKP = 505.86700 AMD

02:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0730589.09471.453181.654410.94998518.3457
1 GBP1.1712111.25675104.3471.701951.937631.1126421.4864
1 USD0.931950.795703183.02941.354251.541780.8853517.0968
1 INR0.0112240.009583390.012043910.01631050.01856910.01066310.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Ermeni Dramı
1 FKP505.86700 AMD
5 FKP2529.33500 AMD
10 FKP5058.67000 AMD
20 FKP10117.34000 AMD
50 FKP25293.35000 AMD
100 FKP50586.70000 AMD
250 FKP126466.75000 AMD
500 FKP252933.50000 AMD
1000 FKP505867.00000 AMD
2000 FKP1011734.00000 AMD
5000 FKP2529335.00000 AMD
10000 FKP5058670.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Falkland Adaları Poundu
1 AMD0.00198 FKP
5 AMD0.00988 FKP
10 AMD0.01977 FKP
20 AMD0.03954 FKP
50 AMD0.09884 FKP
100 AMD0.19768 FKP
250 AMD0.49420 FKP
500 AMD0.98840 FKP
1000 AMD1.97680 FKP
2000 AMD3.95360 FKP
5000 AMD9.88400 FKP
10000 AMD19.76800 FKP