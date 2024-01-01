bin Fiji dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile FJD → UGX çevirin

1,000FJ$ FJD = 1.611Ush UGX

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 FJD → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.643,00001.688,1700
Düşük1.598,97001.598,9700
Ortalama1.619,35771.649,4232
Değişim-1.96%-3.17%
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1 FJD → UGX istatistikleri

FJD → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.643,0000, en düşük 1.598,9700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.619,3577 oldu. FJD → UGX kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

FJD → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.688,1700, en düşük 1.598,9700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.649,4232 oldu. FJD → UGX kurundaki değişiklik -3.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Uganda Şilini
1 FJD1.610,75000 UGX
5 FJD8.053,75000 UGX
10 FJD16.107,50000 UGX
20 FJD32.215,00000 UGX
50 FJD80.537,50000 UGX
100 FJD161.075,00000 UGX
250 FJD402.687,50000 UGX
500 FJD805.375,00000 UGX
1000 FJD1.610.750,00000 UGX
2000 FJD3.221.500,00000 UGX
5000 FJD8.053.750,00000 UGX
10000 FJD16.107.500,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Fiji Doları
1 UGX0,00062 FJD
5 UGX0,00310 FJD
10 UGX0,00621 FJD
20 UGX0,01242 FJD
50 UGX0,03104 FJD
100 UGX0,06208 FJD
250 UGX0,15521 FJD
500 UGX0,31041 FJD
1000 UGX0,62083 FJD
2000 UGX1,24166 FJD
5000 UGX3,10415 FJD
10000 UGX6,20829 FJD