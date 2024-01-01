10 Fiji dolarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → TWD çevirin

1,000FJ$ FJD = 14,25NT$ TWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 FJD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,361114,5604
Düşük14,057414,0574
Ortalama14,196814,3281
Değişim-0.76%-0.38%
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1 FJD → TWD istatistikleri

FJD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,3611, en düşük 14,0574 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1968 oldu. FJD → TWD kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

FJD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,5604, en düşük 14,0574 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,3281 oldu. FJD → TWD kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni Tayvan Doları
1 FJD14,25150 TWD
5 FJD71,25750 TWD
10 FJD142,51500 TWD
20 FJD285,03000 TWD
50 FJD712,57500 TWD
100 FJD1.425,15000 TWD
250 FJD3.562,87500 TWD
500 FJD7.125,75000 TWD
1000 FJD14.251,50000 TWD
2000 FJD28.503,00000 TWD
5000 FJD71.257,50000 TWD
10000 FJD142.515,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Fiji Doları
1 TWD0,07017 FJD
5 TWD0,35084 FJD
10 TWD0,70168 FJD
20 TWD1,40336 FJD
50 TWD3,50840 FJD
100 TWD7,01679 FJD
250 TWD17,54198 FJD
500 TWD35,08395 FJD
1000 TWD70,16790 FJD
2000 TWD140,33580 FJD
5000 TWD350,83950 FJD
10000 TWD701,67900 FJD