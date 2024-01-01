bin Fiji dolarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile FJD → THB çevirin

1,000FJ$ FJD = 15,29฿ THB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 FJD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,303115,4192
Düşük14,692614,6876
Ortalama15,011415,0318
Değişim3.03%-0.42%
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1 FJD → THB istatistikleri

FJD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,3031, en düşük 14,6926 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,0114 oldu. FJD → THB kurundaki değişiklik 3.03 değerindeydi.

FJD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,4192, en düşük 14,6876 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,0318 oldu. FJD → THB kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tayland Bahtı
1 FJD15,29020 THB
5 FJD76,45100 THB
10 FJD152,90200 THB
20 FJD305,80400 THB
50 FJD764,51000 THB
100 FJD1.529,02000 THB
250 FJD3.822,55000 THB
500 FJD7.645,10000 THB
1000 FJD15.290,20000 THB
2000 FJD30.580,40000 THB
5000 FJD76.451,00000 THB
10000 FJD152.902,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Fiji Doları
1 THB0,06540 FJD
5 THB0,32701 FJD
10 THB0,65402 FJD
20 THB1,30803 FJD
50 THB3,27008 FJD
100 THB6,54015 FJD
250 THB16,35038 FJD
500 THB32,70075 FJD
1000 THB65,40150 FJD
2000 THB130,80300 FJD
5000 THB327,00750 FJD
10000 THB654,01500 FJD