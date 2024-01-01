10 Fiji dolarından Haiti gurdusuna
Reel döviz kuru ile FJD → HTG çevirin
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FJD → HTG çevrim grafiği
1 FJD = 57,49630 HTG
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|1 FJD → HTG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|58,8339
|60,1316
|Düşük
|57,1286
|57,1286
|Ortalama
|57,9385
|58,7329
|Değişim
|-2.27%
|-2.09%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FJD → HTG istatistikleri
FJD → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,8339, en düşük 57,1286 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,9385 oldu. FJD → HTG kurundaki değişiklik -2.27 değerindeydi.
FJD → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 60,1316, en düşük 57,1286 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 58,7329 oldu. FJD → HTG kurundaki değişiklik -2.09 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fiji dolarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fiji Doları / Haiti Gurdusu
|1 FJD
|57,49630 HTG
|5 FJD
|287,48150 HTG
|10 FJD
|574,96300 HTG
|20 FJD
|1.149,92600 HTG
|50 FJD
|2.874,81500 HTG
|100 FJD
|5.749,63000 HTG
|250 FJD
|14.374,07500 HTG
|500 FJD
|28.748,15000 HTG
|1000 FJD
|57.496,30000 HTG
|2000 FJD
|114.992,60000 HTG
|5000 FJD
|287.481,50000 HTG
|10000 FJD
|574.963,00000 HTG