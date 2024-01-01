10 bin Fiji dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile FJD → CNY çevirin

1,000FJ$ FJD = 3,173¥ CNY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → CNY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CNY
1 FJD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,20903,2278
Düşük3,12403,1240
Ortalama3,15883,1765
Değişim-0.29%-0.53%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → CNY istatistikleri

FJD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2090, en düşük 3,1240 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1588 oldu. FJD → CNY kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

FJD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2278, en düşük 3,1240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1765 oldu. FJD → CNY kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Çin Yuanı RMB
1 FJD3,17296 CNY
5 FJD15,86480 CNY
10 FJD31,72960 CNY
20 FJD63,45920 CNY
50 FJD158,64800 CNY
100 FJD317,29600 CNY
250 FJD793,24000 CNY
500 FJD1.586,48000 CNY
1000 FJD3.172,96000 CNY
2000 FJD6.345,92000 CNY
5000 FJD15.864,80000 CNY
10000 FJD31.729,60000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Fiji Doları
1 CNY0,31516 FJD
5 CNY1,57582 FJD
10 CNY3,15163 FJD
20 CNY6,30326 FJD
50 CNY15,75815 FJD
100 CNY31,51630 FJD
250 CNY78,79075 FJD
500 CNY157,58150 FJD
1000 CNY315,16300 FJD
2000 CNY630,32600 FJD
5000 CNY1.575,81500 FJD
10000 CNY3.151,63000 FJD