bin Fiji dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → BHD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,1654.د.ب BHD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 FJD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16890,1724
Düşük0,16430,1643
Ortalama0,16660,1686
Değişim-2.08%-1.77%
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1 FJD → BHD istatistikleri

FJD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1689, en düşük 0,1643 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1666 oldu. FJD → BHD kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

FJD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1724, en düşük 0,1643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1686 oldu. FJD → BHD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Bahreyn Dinarı
1 FJD0,16542 BHD
5 FJD0,82711 BHD
10 FJD1,65421 BHD
20 FJD3,30842 BHD
50 FJD8,27105 BHD
100 FJD16,54210 BHD
250 FJD41,35525 BHD
500 FJD82,71050 BHD
1000 FJD165,42100 BHD
2000 FJD330,84200 BHD
5000 FJD827,10500 BHD
10000 FJD1.654,21000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Fiji Doları
1 BHD6,04517 FJD
5 BHD30,22585 FJD
10 BHD60,45170 FJD
20 BHD120,90340 FJD
50 BHD302,25850 FJD
100 BHD604,51700 FJD
250 BHD1.511,29250 FJD
500 BHD3.022,58500 FJD
1000 BHD6.045,17000 FJD
2000 BHD12.090,34000 FJD
5000 BHD30.225,85000 FJD
10000 BHD60.451,70000 FJD