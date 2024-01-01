100 Fiji dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile FJD → AED çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,612د.إ AED

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 FJD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,64571,6795
Düşük1,60141,6014
Ortalama1,62281,6426
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → AED istatistikleri

FJD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6457, en düşük 1,6014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6228 oldu. FJD → AED kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6795, en düşük 1,6014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6426 oldu. FJD → AED kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 FJD1,61206 AED
5 FJD8,06030 AED
10 FJD16,12060 AED
20 FJD32,24120 AED
50 FJD80,60300 AED
100 FJD161,20600 AED
250 FJD403,01500 AED
500 FJD806,03000 AED
1000 FJD1.612,06000 AED
2000 FJD3.224,12000 AED
5000 FJD8.060,30000 AED
10000 FJD16.120,60000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Fiji Doları
1 AED0,62033 FJD
5 AED3,10163 FJD
10 AED6,20325 FJD
20 AED12,40650 FJD
50 AED31,01625 FJD
100 AED62,03250 FJD
250 AED155,08125 FJD
500 AED310,16250 FJD
1000 AED620,32500 FJD
2000 AED1.240,65000 FJD
5000 AED3.101,62500 FJD
10000 AED6.203,25000 FJD