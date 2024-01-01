5.000 Etiyopya birrinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → TTD çevirin

1,000Br ETB = 0,05554TT$ TTD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 ETB → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05810,0631
Düşük0,05520,0552
Ortalama0,05620,0580
Değişim-3.05%-10.44%
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1 ETB → TTD istatistikleri

ETB → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0581, en düşük 0,0552 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0562 oldu. ETB → TTD kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

ETB → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0631, en düşük 0,0552 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0580 oldu. ETB → TTD kurundaki değişiklik -10.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Trinidad ve Tobago Doları
1 ETB0,05554 TTD
5 ETB0,27768 TTD
10 ETB0,55536 TTD
20 ETB1,11072 TTD
50 ETB2,77679 TTD
100 ETB5,55358 TTD
250 ETB13,88395 TTD
500 ETB27,76790 TTD
1000 ETB55,53580 TTD
2000 ETB111,07160 TTD
5000 ETB277,67900 TTD
10000 ETB555,35800 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Etiyopya Birri
1 TTD18,00640 ETB
5 TTD90,03200 ETB
10 TTD180,06400 ETB
20 TTD360,12800 ETB
50 TTD900,32000 ETB
100 TTD1.800,64000 ETB
250 TTD4.501,60000 ETB
500 TTD9.003,20000 ETB
1000 TTD18.006,40000 ETB
2000 TTD36.012,80000 ETB
5000 TTD90.032,00000 ETB
10000 TTD180.064,00000 ETB