500 Etiyopya birrinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile ETB → AWG çevirin

1,000Br ETB = 0,01467ƒ AWG

20:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AWG
1 ETB → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01530,0167
Düşük0,01460,0146
Ortalama0,01480,0153
Değişim-2.91%-10.62%
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1 ETB → AWG istatistikleri

ETB → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0148 oldu. ETB → AWG kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

ETB → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0167, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0153 oldu. ETB → AWG kurundaki değişiklik -10.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Aruba Florini
1 ETB0,01467 AWG
5 ETB0,07337 AWG
10 ETB0,14675 AWG
20 ETB0,29350 AWG
50 ETB0,73374 AWG
100 ETB1,46748 AWG
250 ETB3,66870 AWG
500 ETB7,33740 AWG
1000 ETB14,67480 AWG
2000 ETB29,34960 AWG
5000 ETB73,37400 AWG
10000 ETB146,74800 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Etiyopya Birri
1 AWG68,14410 ETB
5 AWG340,72050 ETB
10 AWG681,44100 ETB
20 AWG1.362,88200 ETB
50 AWG3.407,20500 ETB
100 AWG6.814,41000 ETB
250 AWG17.036,02500 ETB
500 AWG34.072,05000 ETB
1000 AWG68.144,10000 ETB
2000 AWG136.288,20000 ETB
5000 AWG340.720,50000 ETB
10000 AWG681.441,00000 ETB