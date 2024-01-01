Kolombiya pesosundan Dominik pesosuna
Reel döviz kuru ile COP → DOP çevirin
Loading
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kolombiya pesosundan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirinKullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Dominik Pesosu / Kolombiya Pesosu
|1 DOP
|65,17790 COP
|5 DOP
|325,88950 COP
|10 DOP
|651,77900 COP
|20 DOP
|1.303,55800 COP
|50 DOP
|3.258,89500 COP
|100 DOP
|6.517,79000 COP
|250 DOP
|16.294,47500 COP
|500 DOP
|32.588,95000 COP
|1000 DOP
|65.177,90000 COP
|2000 DOP
|130.355,80000 COP
|5000 DOP
|325.889,50000 COP
|10000 DOP
|651.779,00000 COP