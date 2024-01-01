Bolivya bolivyanosundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile BOB → BDT çevirin

1.000 bob
15.805,40 bdt

1,000 BOB = 15,81 BDT

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADCLPNGNEURGBPJPYPHP
1 USD11,377969,51.239,860,940,803153,26556,629
1 CAD0,7261703,888900,1780,6820,583111,27541,114
1 CLP0,0010,00111,2790,0010,0010,1580,058
1 NGN0,0010,0010,78210,0010,0010,1240,046

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bolivya bolivyanosundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BOB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BOB → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bolivya bolivyanosu için en iyi döviz çiftleri

BOB → USD

BOB → CAD

BOB → CLP

BOB → NGN

BOB → EUR

BOB → GBP

BOB → JPY

BOB → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Bangladeş Takası
1 BOB15,80540 BDT
5 BOB79,02700 BDT
10 BOB158,05400 BDT
20 BOB316,10800 BDT
50 BOB790,27000 BDT
100 BOB1.580,54000 BDT
250 BOB3.951,35000 BDT
500 BOB7.902,70000 BDT
1000 BOB15.805,40000 BDT
2000 BOB31.610,80000 BDT
5000 BOB79.027,00000 BDT
10000 BOB158.054,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Bolivya Bolivyanosu
1 BDT0,06327 BOB
5 BDT0,31635 BOB
10 BDT0,63270 BOB
20 BDT1,26539 BOB
50 BDT3,16348 BOB
100 BDT6,32695 BOB
250 BDT15,81738 BOB
500 BDT31,63475 BOB
1000 BDT63,26950 BOB
2000 BDT126,53900 BOB
5000 BDT316,34750 BOB
10000 BDT632,69500 BOB