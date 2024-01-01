Brunei dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile BND → NOK çevirin

1.000 bnd
8.008,59 nok

1,000 BND = 8,009 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,941,3771,68418,8621,3621,5470,803
1 EUR1,06411,4661,79220,0711,4491,6470,855
1 CAD0,7260,68211,22313,6940,9881,1230,583
1 NZD0,5940,5580,818111,1980,8080,9190,477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brunei dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Norveç Kronu
1 BND8,00859 NOK
5 BND40,04295 NOK
10 BND80,08590 NOK
20 BND160,17180 NOK
50 BND400,42950 NOK
100 BND800,85900 NOK
250 BND2.002,14750 NOK
500 BND4.004,29500 NOK
1000 BND8.008,59000 NOK
2000 BND16.017,18000 NOK
5000 BND40.042,95000 NOK
10000 BND80.085,90000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Brunei Doları
1 NOK0,12487 BND
5 NOK0,62433 BND
10 NOK1,24866 BND
20 NOK2,49732 BND
50 NOK6,24330 BND
100 NOK12,48660 BND
250 NOK31,21650 BND
500 NOK62,43300 BND
1000 NOK124,86600 BND
2000 NOK249,73200 BND
5000 NOK624,33000 BND
10000 NOK1.248,66000 BND