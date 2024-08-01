Bahreyn dinarından Brezilya realine Geçmiş Döviz Kurları
Bahreyn dinarından Brezilya realine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bahreyn dinarından (BHD) Brezilya realine (BRL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BHD - BRL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bahreyn dinarı → Brezilya reali döviz kuru geçmişi
Bugünün Bahreyn dinarı Brezilya realine döviz kuru şu anda 15,009, dünden bu yana %0.811 değerinde değişti. Bahreyn dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.057 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bahreyn dinarı Brezilya realine döviz kuru en yüksek değeri 15,052 (31-07-2024) ile en düşük değeri 14,886 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.091 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bahreyn dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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