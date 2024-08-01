Bulgar levasından Ruanda frangına Geçmiş Döviz Kurları

Bulgar levasından Ruanda frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Ruanda frangına (RWF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - RWF için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bgn
729.322 rwf

1,000лв BGN = 729,3R₣ RWF

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Bulgar levası → Ruanda frangı döviz kuru geçmişi

Bugünün Bulgar levası Ruanda frangına döviz kuru şu anda 729,322, dünden bu yana %0.059 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.059 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Ruanda frangına döviz kuru en yüksek değeri 733,075 (30-07-2024) ile en düşük değeri 727,439 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.464 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,723
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9670,56313,194

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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