Bulgar levasından Macar forintine Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Macar forintine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Macar forintine (HUF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - HUF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Macar forinti döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Macar forintine döviz kuru şu anda 201,556, dünden bu yana %-0.271 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.228 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Macar forintine döviz kuru en yüksek değeri 202,460 (31-07-2024) ile en düşük değeri 199,525 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.484 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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