10 Bangladeş takasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile BDT → TJS çevirin

10 bdt
1,00 tjs

1.00000 BDT = 0.09964 TJS

4:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 TJS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.05887.93041.426241.638280.9664518.5291
1GBP1.1553311.22235101.591.647791.892771.1165721.4074
1USD0.94520.818096183.111.348051.548470.9134517.5133
1INR0.01137260.009843540.012032210.01622010.01863150.01099090.210724

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Bangladeş takasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tacikistan Somonu
1 BDT0.09964 TJS
5 BDT0.49819 TJS
10 BDT0.99637 TJS
20 BDT1.99274 TJS
50 BDT4.98186 TJS
100 BDT9.96372 TJS
250 BDT24.90930 TJS
500 BDT49.81860 TJS
1000 BDT99.63720 TJS
2000 BDT199.27440 TJS
5000 BDT498.18600 TJS
10000 BDT996.37200 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Bangladeş Takası
1 TJS10.03640 BDT
5 TJS50.18200 BDT
10 TJS100.36400 BDT
20 TJS200.72800 BDT
50 TJS501.82000 BDT
100 TJS1003.64000 BDT
250 TJS2509.10000 BDT
500 TJS5018.20000 BDT
1000 TJS10036.40000 BDT
2000 TJS20072.80000 BDT
5000 TJS50182.00000 BDT
10000 TJS100364.00000 BDT