10 bin Bangladeş takasından Kamboçya rieline
Reel döviz kuru ile BDT → KHR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kamboçya Rieli
|1 BDT
|37.38780 KHR
|5 BDT
|186.93900 KHR
|10 BDT
|373.87800 KHR
|20 BDT
|747.75600 KHR
|50 BDT
|1869.39000 KHR
|100 BDT
|3738.78000 KHR
|250 BDT
|9346.95000 KHR
|500 BDT
|18693.90000 KHR
|1000 BDT
|37387.80000 KHR
|2000 BDT
|74775.60000 KHR
|5000 BDT
|186939.00000 KHR
|10000 BDT
|373878.00000 KHR