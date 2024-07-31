Bosna Hersek konvertibl markından Malavi kvaçasına Geçmiş Döviz Kurları

Bosna Hersek konvertibl markından Malavi kvaçasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bosna Hersek konvertibl markından (BAM) Malavi kvaçasına (MWK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BAM - MWK için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bam
960.421 mwk

1,000KM BAM = 960,4MK MWK

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

Bosna Hersek konvertibl markı → Malavi kvaçası döviz kuru geçmişi

Bugünün Bosna Hersek konvertibl markı Malavi kvaçasına döviz kuru şu anda 960,421, dünden bu yana %0.137 değerinde değişti. Bosna Hersek konvertibl markı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.099 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bosna Hersek konvertibl markı Malavi kvaçasına döviz kuru en yüksek değeri 961,496 (26-07-2024) ile en düşük değeri 954,138 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.496 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5280,7781,6818,2151,38183,7161,336
1 AUD0,65510,5091,09911,9220,90454,7970,875
1 GBP1,2861,96412,1623,4211,775107,6421,718
1 NZD0,5950,910,463110,8440,82249,8410,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.

döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)