Bosna Hersek konvertibl markından Moğol tugrikine Geçmiş Döviz Kurları
Bosna Hersek konvertibl markından Moğol tugrikine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bosna Hersek konvertibl markından (BAM) Moğol tugrikine (MNT) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BAM - MNT için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bosna Hersek konvertibl markı → Moğol tugriki döviz kuru geçmişi
Bugünün Bosna Hersek konvertibl markı Moğol tugrikine döviz kuru şu anda 1.870,150, dünden bu yana %-0.307 değerinde değişti. Bosna Hersek konvertibl markı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.176 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bosna Hersek konvertibl markı Moğol tugrikine döviz kuru en yüksek değeri 1.883,930 (29-07-2024) ile en düşük değeri 1.867,210 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.380 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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