Bosna Hersek konvertibl markından Guatemala quetzalına Geçmiş Döviz Kurları
Bosna Hersek konvertibl markından Guatemala quetzalına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bosna Hersek konvertibl markından (BAM) Guatemala quetzalına (GTQ) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BAM - GTQ için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
Bosna Hersek konvertibl markı → Guatemala quetzalı döviz kuru geçmişi
Bugünün Bosna Hersek konvertibl markı Guatemala quetzalına döviz kuru şu anda 4,289, dünden bu yana %0.100 değerinde değişti. Bosna Hersek konvertibl markı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.223 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bosna Hersek konvertibl markı Guatemala quetzalına döviz kuru en yüksek değeri 4,306 (26-07-2024) ile en düşük değeri 4,280 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.203 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.