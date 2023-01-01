20 Aruba florininden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile AWG → SBD çevirin

20 awg
93,64 sbd

1.00000 AWG = 4.68209 SBD

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → SBD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 SBD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.056787.88051.425071.64390.96718.5358
1GBP1.15511.2206101.5111.64611.898881.1168921.4108
1USD0.946350.819269183.1651.34861.555690.915117.5412
1INR0.01137910.009851130.012024310.0162160.01870610.01100340.21092

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Solomon Adaları doları
1 AWG4.68209 SBD
5 AWG23.41045 SBD
10 AWG46.82090 SBD
20 AWG93.64180 SBD
50 AWG234.10450 SBD
100 AWG468.20900 SBD
250 AWG1170.52250 SBD
500 AWG2341.04500 SBD
1000 AWG4682.09000 SBD
2000 AWG9364.18000 SBD
5000 AWG23410.45000 SBD
10000 AWG46820.90000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Aruba Florini
1 SBD0.21358 AWG
5 SBD1.06790 AWG
10 SBD2.13580 AWG
20 SBD4.27160 AWG
50 SBD10.67900 AWG
100 SBD21.35800 AWG
250 SBD53.39500 AWG
500 SBD106.79000 AWG
1000 SBD213.58000 AWG
2000 SBD427.16000 AWG
5000 SBD1067.90000 AWG
10000 SBD2135.80000 AWG