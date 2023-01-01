1 Aruba florininden Şili pesosuna
Reel döviz kuru ile AWG → CLP çevirin
AWG → CLP çevrim grafiği
1 AWG = 500.93900 CLP
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Şili Pesosu
|1 AWG
|500.93900 CLP
|5 AWG
|2504.69500 CLP
|10 AWG
|5009.39000 CLP
|20 AWG
|10018.78000 CLP
|50 AWG
|25046.95000 CLP
|100 AWG
|50093.90000 CLP
|250 AWG
|125234.75000 CLP
|500 AWG
|250469.50000 CLP
|1000 AWG
|500939.00000 CLP
|2000 AWG
|1001878.00000 CLP
|5000 AWG
|2504695.00000 CLP
|10000 AWG
|5009390.00000 CLP