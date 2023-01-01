1 Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ARS → TJS çevirin

1 ars
0.03 tjs

1.00000 ARS = 0.03137 TJS

18:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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ARS → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 TJS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.055487.77231.42591.64380.967518.5921
1GBP1.155411.2193101.4031.647341.899071.1178521.4794
1USD0.94750.820143183.1651.351051.557510.916717.6162
1INR0.01139310.009861630.012024310.01624540.0187280.01102270.211822

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Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Tacikistan Somonu
1 ARS0.03137 TJS
5 ARS0.15685 TJS
10 ARS0.31369 TJS
20 ARS0.62738 TJS
50 ARS1.56846 TJS
100 ARS3.13692 TJS
250 ARS7.84230 TJS
500 ARS15.68460 TJS
1000 ARS31.36920 TJS
2000 ARS62.73840 TJS
5000 ARS156.84600 TJS
10000 ARS313.69200 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Arjantin Pesosu
1 TJS31.87840 ARS
5 TJS159.39200 ARS
10 TJS318.78400 ARS
20 TJS637.56800 ARS
50 TJS1593.92000 ARS
100 TJS3187.84000 ARS
250 TJS7969.60000 ARS
500 TJS15939.20000 ARS
1000 TJS31878.40000 ARS
2000 TJS63756.80000 ARS
5000 TJS159392.00000 ARS
10000 TJS318784.00000 ARS