20 Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna
Reel döviz kuru ile ARS → TJS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Arjantin Pesosu
|1 TJS
|31.87840 ARS
|5 TJS
|159.39200 ARS
|10 TJS
|318.78400 ARS
|20 TJS
|637.56800 ARS
|50 TJS
|1593.92000 ARS
|100 TJS
|3187.84000 ARS
|250 TJS
|7969.60000 ARS
|500 TJS
|15939.20000 ARS
|1000 TJS
|31878.40000 ARS
|2000 TJS
|63756.80000 ARS
|5000 TJS
|159392.00000 ARS
|10000 TJS
|318784.00000 ARS