Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ARS → TJS çevirin

1.000 ars
12,62 tjs

1,000 ARS = 0,01262 TJS

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

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Arjantin pesosundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Tacikistan Somonu
1 ARS0,01262 TJS
5 ARS0,06308 TJS
10 ARS0,12616 TJS
20 ARS0,25232 TJS
50 ARS0,63081 TJS
100 ARS1,26162 TJS
250 ARS3,15405 TJS
500 ARS6,30810 TJS
1000 ARS12,61620 TJS
2000 ARS25,23240 TJS
5000 ARS63,08100 TJS
10000 ARS126,16200 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Arjantin Pesosu
1 TJS79,26330 ARS
5 TJS396,31650 ARS
10 TJS792,63300 ARS
20 TJS1.585,26600 ARS
50 TJS3.963,16500 ARS
100 TJS7.926,33000 ARS
250 TJS19.815,82500 ARS
500 TJS39.631,65000 ARS
1000 TJS79.263,30000 ARS
2000 TJS158.526,60000 ARS
5000 TJS396.316,50000 ARS
10000 TJS792.633,00000 ARS