1 Angola kvanzasından Danimarka kronuna
Reel döviz kuru ile AOA → DKK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Danimarka Kronu / Angola Kvanzası
|1 DKK
|118.12800 AOA
|5 DKK
|590.64000 AOA
|10 DKK
|1181.28000 AOA
|20 DKK
|2362.56000 AOA
|50 DKK
|5906.40000 AOA
|100 DKK
|11812.80000 AOA
|250 DKK
|29532.00000 AOA
|500 DKK
|59064.00000 AOA
|1000 DKK
|118128.00000 AOA
|2000 DKK
|236256.00000 AOA
|5000 DKK
|590640.00000 AOA
|10000 DKK
|1181280.00000 AOA