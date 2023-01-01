20 Ermeni dramından Solomon Adaları dolarına
Reel döviz kuru ile AMD → SBD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Ermeni Dramı
|1 SBD
|46.19750 AMD
|5 SBD
|230.98750 AMD
|10 SBD
|461.97500 AMD
|20 SBD
|923.95000 AMD
|50 SBD
|2309.87500 AMD
|100 SBD
|4619.75000 AMD
|250 SBD
|11549.37500 AMD
|500 SBD
|23098.75000 AMD
|1000 SBD
|46197.50000 AMD
|2000 SBD
|92395.00000 AMD
|5000 SBD
|230987.50000 AMD
|10000 SBD
|461975.00000 AMD