5000 Ermeni dramından Panama balboasına
Reel döviz kuru ile AMD → PAB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Panama Balboası / Ermeni Dramı
|1 PAB
|391.50100 AMD
|5 PAB
|1957.50500 AMD
|10 PAB
|3915.01000 AMD
|20 PAB
|7830.02000 AMD
|50 PAB
|19575.05000 AMD
|100 PAB
|39150.10000 AMD
|250 PAB
|97875.25000 AMD
|500 PAB
|195750.50000 AMD
|1000 PAB
|391501.00000 AMD
|2000 PAB
|783002.00000 AMD
|5000 PAB
|1957505.00000 AMD
|10000 PAB
|3915010.00000 AMD