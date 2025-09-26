Ansvarsfriskrivning

Wise internationella aktieticker tillhandahåller endast information för referensändamål. Det går inte att köpa eller sälja aktier med verktyget och plattformen, och uppgifterna som visas här ska inte betraktas som finansiell rådgivning.

Alla investeringsbeslut bör fattas efter grundliga efterforskningar och i samråd med en kvalificerad finansiell rådgivare. Vi kan inte garantera att informationen som tillhandahålls är korrekt eller fullständig, och användarna bör vara försiktiga och söka professionell vägledning när de fattar investeringsbeslut.