以HKD顯示的Aesther Healthcare Acquisition Corp股價（AEHA）
使用我們的實用工具，將Aesther Healthcare Acquisition Corp的股票或股份兌換成逾140種貨幣，同時避免隱藏費用蠶食你的環球投資回報。
計劃出售股份以買入其他貨幣？使用Wise收款並持有資金，然後等待目標匯價出現再兌換貨幣。
Wise帳戶幫你避免國際匯款的隱藏費用。*
Aesther Healthcare Acquisition Corp股票（AEHA），以HKD計價
1 AEHA = 0.046694400000000004 HKD
Aesther Healthcare Acquisition Corp的股價表現
查看Aesther Healthcare Acquisition Corp過去的財務狀況，包括營業收入和淨收入，以及歷史和當前的市場價格。
AEHA的股票表現
|收盤價
|0.044
|日期範圍
|0.039 - 0.05
|年份範圍
|0 - 0
|市值
|1,025,191,116.8
|主要交易所
|NASDAQ
Aesther Healthcare Acquisition Corp的表現
|攤薄每股盈餘（TTM）
|0
|比去年同期的收入增長
|0%
|比去年同期的收益增長
|0%
|邊際利潤
|0%
關於Aesther Healthcare Acquisition Corp
Aesther Healthcare Acquisition Corp. is a special purpose acquisition company (SPAC) based in New York, focused on identifying and merging with innovative companies in the healthcare sector. The firm aims to leverage its management team's extensive experience and industry connections to drive value creation through strategic acquisitions. With a clear commitment to fostering growth in healthcare innovation, Aesther seeks to enhance shareholder returns by bringing transformative companies into its portfolio.
如何在買賣國際股票時慳錢
- 1
幫你避免從交易平台提款時國際匯款的隱藏費用*
投資國際股票時你可能需要匯款到海外。Wise費用低而且沒有隱藏收費，讓你慳得更多。
- 2
在適當的時機將資金兌換成其他貨幣
在慣用的交易平台上賣出股票後，股款可以40種不同貨幣存入你的Wise帳戶。將賣出投資所得的美元資金存放在你的Wise帳戶，根據需要隨時進行兌換。
- 3
使用Wise扣賬卡進行日常消費和提款
使用Wise扣賬卡消費非常方便，適用於網上和實體店内的交易，或者從ATM提取現金。交易費全免，絕無隱藏收費。
其他搜尋結果
|AAPL
|IBM
|ARGX
|GBP
|190.20
|211.68
|529.83
|EUR
|218.00
|242.62
|607.26
|USD
|255.46
|284.31
|711.62
買賣海外的股票和基金可能會產生額外的跨境匯款費用。使用Wise進行國際匯款可避免隱藏收費和匯率差價。你亦可以申請一個Wise帳戶，方便輕鬆地管理多達40種貨幣。
Wise帳戶幫你避免國際匯款的隱藏費用*
透過Wise，你可以用真正的市場匯率中間價輕鬆又慳錢地進行國際交易。銀行經常以免手續費或低成本匯款服務作招徠，但匯率卻有隱藏提價。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。
免責聲明
Wise國際股票代號工具提供的資訊僅供參考。此工具和平台並不提供股票買賣服務，有關數據不應視為理財建議。
所有投資決定應經過周詳研究，並且諮詢專業理財顧問。我們並不保證所提供的資訊完整準確性，用戶在作出投資決定時應保持謹慎，並積極尋求專業指導。
請注意，部分產品或功能可能並非在所有地區均可供使用。請前往www.wise.com查看相關的覆蓋範圍，並深入了解我們的服務項目。