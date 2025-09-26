Cena akcji Aesther Healthcare Acquisition Corp (AEHA) w PLN
Wymień akcje lub udziały Aesther Healthcare Acquisition Corp na ponad 140 walut za pomocą naszego poręcznego narzędzia i unikaj ukrytych opłat, które mogłyby zmniejszyć Twoje zwroty z globalnych inwestycji.
Sprzedajesz udziały w innym kraju? Użyj Wise do otrzymywania i przechowywania środków i zaczekaj na najlepszy moment do wymiany.
Unikaj ukrytych opłat za przelewy międzynarodowe dzięki kontu Wise.*
Akcje Aesther Healthcare Acquisition Corp (AEHA) w PLN
1 AEHA = 0.0218019 PLN
Wyniki giełdowe Aesther Healthcare Acquisition Corp w skrócie
Sprawdź dotychczasowe wyniki finansowe firmy Aesther Healthcare Acquisition Corp, takie jak przychody lub dochód netto, a także podsumowanie jej dotychczasowej i obecnej wartości rynkowej.
AEHA: wyniki giełdowe
|Poprzednie zamknięcie
|0.02
|Zakres dni
|0.018 - 0.023
|Zakres lat
|0 - 0
|Kapitalizacja rynkowa
|478,667,981.8
|Giełda pierwotna
|NASDAQ
Aesther Healthcare Acquisition Corp: wyniki
|Rozwodniony zysk na akcję
|0
|Wzrost przychodów rok do roku
|0%
|Wzrost zarobków rok do roku
|0%
|Marża zysku
|0%
O Aesther Healthcare Acquisition Corp
Aesther Healthcare Acquisition Corp. is a special purpose acquisition company (SPAC) based in New York, focused on identifying and merging with innovative companies in the healthcare sector. The firm aims to leverage its management team's extensive experience and industry connections to drive value creation through strategic acquisitions. With a clear commitment to fostering growth in healthcare innovation, Aesther seeks to enhance shareholder returns by bringing transformative companies into its portfolio.
Wymień swoje prawo do wykupu akcji i akcje warunkowe na gotówkę
Jeśli masz prawo do wykupu akcji lub akcje warunkowe w obcej walucie, chcesz mieć pewność, że korzyści z Twojej decyzji odbiją się na Twoim koncie. Po otrzymaniu pieniędzy możesz je wymienić według uśrednionego kursu wymiany bezpośrednio na swoim koncie.
Przechowuj ponad 40 walut, które możesz wymieniać i wysyłać w dowolnej chwili
Dodaj walutę do swojego konta bezpłatnie w dowolnej chwili. Możesz wymieniać pieniądze według uśrednionego kursu wymiany. Z Wise możesz również otrzymywać środki w walucie innej niż Twoja lokalna. Odbieraj wynagrodzenie, emeryturę lub inne płatności dzięki danym bankowym dla 8 walut.
Jak oszczędzić pieniądze podczas sprzedaży i zakupu międzynarodowych akcji
- 1
Unikaj opłat za przelewy międzynarodowe, gdy wypłacasz pieniądze z platform handlowych*
Gdy inwestujesz w międzynarodowe akcje, konieczne może być wysłanie pieniędzy za granicę. Z Wise nie poniesiesz w związku z tym wysokich opłat, ukrytych czy nie. Będzie Cię to więc kosztowało mniej niż zwykle.
- 2
Wymieniaj swoje pieniądze na inne waluty we właściwym czasie
Gdy sprzedajesz akcje na wybranej platformie, możesz przechowywać zyski z tej działalności na koncie Wise w 40 walutach. Sprzedawaj w USD, przechowuj na koncie Wise i wymieniaj w dogodnym momencie.
- 3
Korzystaj z karty debetowej Wise do codziennych wydatków i wypłat
Nasza karta debetowa Wise to wygodny sposób wydawania pieniędzy. Używaj jej do zakupów online lub w sklepach oraz do wypłacania gotówki z bankomatów. Bez marż i podstępnych opłat za transakcje.
Inne osoby szukają również
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|EUR
|7.04
|374.90
|13.27
|24.10
|435.40
|187.09
|135.75
|USD
|8.27
|440.40
|15.59
|28.31
|511.46
|219.78
|159.46
|GBP
|6.15
|327.50
|11.59
|21.05
|380.34
|163.44
|118.58
|CHF
|6.59
|351.02
|12.43
|22.56
|407.66
|175.18
|127.10
Jeśli kupujesz lub sprzedajesz akcje lub fundusze notowane za granicą, możesz spodziewać się dodatkowych kosztów za swój transgraniczny przelew pieniężny. Skorzystaj z przelewu pieniężnego Wise, żeby uniknąć ukrytej marży na kursie wymiany walut lub otwórz konto Wise, żeby wygodnie zarządzać swoimi pieniędzmi w 40 walutach.
Unikaj ukrytych opłat za przelewy międzynarodowe dzięki kontu Wise*
Z Wise zyskujesz dostęp do rzeczywistego, uśrednionego kursu wymiany, który umożliwi Ci bezproblemowe i opłacalne transakcje na całym świecie. Banki często reklamują darmowe lub tanie przelewy, ale ukrywają marżę w zaniżonym kursie wymiany walut. W Wise otrzymasz rzeczywisty, uśredniony kurs wymiany, dzięki czemu możesz znacząco oszczędzić na swoich międzynarodowych przelewach.
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
Informacje zawarte na międzynarodowym stock tickerze Wise mają charakter wyłącznie informacyjny. Te narzędzia i platformy nie oferują opcji kupna lub sprzedaży akcji, a wyświetlane tutaj dane nie powinny być traktowane jako doradztwo finansowe.
Wszystkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po dokładnej analizie i konsultacji z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Nie dajemy żadnych gwarancji odnośnie dokładności lub kompletności podanych informacji, a użytkownicy powinni zachować ostrożność i zasięgnąć profesjonalnej porady przy dokonywaniu wyborów inwestycyjnych.
Miej na uwadze, że niektóre produkty lub funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. Odwiedź stronę www.wise.com, żeby sprawdzić dostępność i dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.