Burmesiska kyat till peruanska nuevo sol

Konvertera MMK till PEN med den verkliga valutakursen

1 000 mmk
1,77 pen

1.00000 MMK = 0.00177 PEN

Mid-market exchange rate at 14:34
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0751.36490.91491.5167618.71680.7925817.15275
1 THB0.028510310.03891380.02608450.04324330.5336220.02259680.203927
1 CAD0.73265425.697910.6703151.1112613.71290.5806885.24049
1 EUR1.09338.3371.4918411.6578220.45750.86637.81796

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du burmesiska kyat till peruanska nuevo sol

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja MMK i den första listrutan för valutan du vill växla och PEN i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för MMK till PEN och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för burmesisk kyat

MMK till USD

MMK till THB

MMK till CAD

MMK till EUR

MMK till AUD

MMK till ZAR

MMK till CNY

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Kyat (Myanmar)/Peruansk nuevo sol
1 MMK0.00177 PEN
5 MMK0.00886 PEN
10 MMK0.01771 PEN
20 MMK0.03542 PEN
50 MMK0.08856 PEN
100 MMK0.17712 PEN
250 MMK0.44281 PEN
500 MMK0.88562 PEN
1000 MMK1.77124 PEN
2000 MMK3.54248 PEN
5000 MMK8.85620 PEN
10000 MMK17.71240 PEN
Växelkurser Peruansk nuevo sol/Kyat (Myanmar)
1 PEN564.57700 MMK
5 PEN2822.88500 MMK
10 PEN5645.77000 MMK
20 PEN11291.54000 MMK
50 PEN28228.85000 MMK
100 PEN56457.70000 MMK
250 PEN141144.25000 MMK
500 PEN282288.50000 MMK
1000 PEN564577.00000 MMK
2000 PEN1129154.00000 MMK
5000 PEN2822885.00000 MMK
10000 PEN5645770.00000 MMK