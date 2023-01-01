Albanska lek till Isle of Man-pund

Konvertera ALL till IMP med den verkliga valutakursen

1000 all
8.45 imp

1.00000 ALL = 0.00845 IMP

Mid-market exchange rate at 13:13
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86671.095191.27521.492461.656480.963918.6719
1 GBP1.153811.26355105.3151.722031.911281.1121521.544
1 USD0.913150.791421183.34871.362851.512630.880217.0504
1 INR0.01095590.00949530.011997810.01635120.01814820.01056050.204567

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du albanska lek till Isle of Man-pund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja ALL i den första listrutan för valutan du vill växla och IMP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för ALL till IMP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för albansk lek

ALL till USD

ALL till EUR

ALL till GBP

ALL till CAD

ALL till PHP

ALL till MKD

ALL till AUD

ALL till INR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Albansk lek/Isle of Man-pund
1 ALL0.00845 IMP
5 ALL0.04225 IMP
10 ALL0.08450 IMP
20 ALL0.16900 IMP
50 ALL0.42250 IMP
100 ALL0.84500 IMP
250 ALL2.11250 IMP
500 ALL4.22499 IMP
1000 ALL8.44998 IMP
2000 ALL16.89996 IMP
5000 ALL42.24990 IMP
10000 ALL84.49980 IMP
Växelkurser Isle of Man-pund/Albansk lek
1 IMP118.34400 ALL
5 IMP591.72000 ALL
10 IMP1183.44000 ALL
20 IMP2366.88000 ALL
50 IMP5917.20000 ALL
100 IMP11834.40000 ALL
250 IMP29586.00000 ALL
500 IMP59172.00000 ALL
1000 IMP118344.00000 ALL
2000 IMP236688.00000 ALL
5000 IMP591720.00000 ALL
10000 IMP1183440.00000 ALL