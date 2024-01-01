5 филиппинских песо в руандийские франки

Сконвертируйте PHP в RWF по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = R₣23,33 RWF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к RWF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 PHP в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий23,614624,1495
Низкий23,178423,0346
В среднем23,387923,6272
Изменение-1.08%1.29%
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Соотношение 1 PHP к RWF

За последние 30 дней максимальный курс PHP к RWF составил 23,6146, а минимальный — 23,1784. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,3879. Изменение курса PHP к RWF в процентном соотношении составило -1.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к RWF составил 24,1495, а минимальный — 23,0346. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,6272. Изменение курса PHP к RWF в процентном соотношении составило 1.29.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Руандийский франк
1 PHP23,33120 RWF
5 PHP116,65600 RWF
10 PHP233,31200 RWF
20 PHP466,62400 RWF
50 PHP1 166,56000 RWF
100 PHP2 333,12000 RWF
250 PHP5 832,80000 RWF
500 PHP11 665,60000 RWF
1000 PHP23 331,20000 RWF
2000 PHP46 662,40000 RWF
5000 PHP116 656,00000 RWF
10000 PHP233 312,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Филиппинский песо
1 RWF0,04286 PHP
5 RWF0,21431 PHP
10 RWF0,42861 PHP
20 RWF0,85722 PHP
50 RWF2,14305 PHP
100 RWF4,28610 PHP
250 RWF10,71525 PHP
500 RWF21,43050 PHP
1000 RWF42,86100 PHP
2000 RWF85,72200 PHP
5000 RWF214,30500 PHP
10000 RWF428,61000 PHP