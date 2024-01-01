10 филиппинских песо в румынские леи

Сконвертируйте PHP в RON по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = L0,07939 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 PHP в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07980,0805
Низкий0,07790,0779
В среднем0,07910,0795
Изменение-0.06%-0.03%
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Соотношение 1 PHP к RON

За последние 30 дней максимальный курс PHP к RON составил 0,0798, а минимальный — 0,0779. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0791. Изменение курса PHP к RON в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к RON составил 0,0805, а минимальный — 0,0779. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0795. Изменение курса PHP к RON в процентном соотношении составило -0.03.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Румынский лей
1 PHP0,07939 RON
5 PHP0,39697 RON
10 PHP0,79393 RON
20 PHP1,58786 RON
50 PHP3,96965 RON
100 PHP7,93930 RON
250 PHP19,84825 RON
500 PHP39,69650 RON
1000 PHP79,39300 RON
2000 PHP158,78600 RON
5000 PHP396,96500 RON
10000 PHP793,93000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Филиппинский песо
1 RON12,59560 PHP
5 RON62,97800 PHP
10 RON125,95600 PHP
20 RON251,91200 PHP
50 RON629,78000 PHP
100 RON1 259,56000 PHP
250 RON3 148,90000 PHP
500 RON6 297,80000 PHP
1000 RON12 595,60000 PHP
2000 RON25 191,20000 PHP
5000 RON62 978,00000 PHP
10000 RON125 956,00000 PHP