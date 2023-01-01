Киргизские сомы в российские рубли

Сконвертируйте KGS в RUB по реальному обменному курсу

1 000 kgs
1 085,76 rub

1.00000 KGS = 1.08576 RUB

Среднерыночный курс в 19:7 UTC
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График изменения обменного курса KGS к RUB

1 мин. назад 1 KGS → 0 RUB
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.454881.670480.9565518.5026
1GBP1.163611.2488103.5131.692941.943811.1130421.5301
1USD0.93180.800769182.891.355651.556540.891317.2406
1INR0.01124130.009660620.012064210.01635480.01877840.01075280.207994

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Российский рубль
1 KGS1.08576 RUB
5 KGS5.42880 RUB
10 KGS10.85760 RUB
20 KGS21.71520 RUB
50 KGS54.28800 RUB
100 KGS108.57600 RUB
250 KGS271.44000 RUB
500 KGS542.88000 RUB
1000 KGS1085.76000 RUB
2000 KGS2171.52000 RUB
5000 KGS5428.80000 RUB
10000 KGS10857.60000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Киргизский сом
1 RUB0.92101 KGS
5 RUB4.60506 KGS
10 RUB9.21013 KGS
20 RUB18.42026 KGS
50 RUB46.05065 KGS
100 RUB92.10130 KGS
250 RUB230.25325 KGS
500 RUB460.50650 KGS
1000 RUB921.01300 KGS
2000 RUB1842.02600 KGS
5000 RUB4605.06500 KGS
10000 RUB9210.13000 KGS