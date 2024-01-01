Армянские драмы в гамбийские даласи

Сконвертируйте AMD в GMD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = D0,1818 GMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 AMD в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18430,1843
Низкий0,17880,1761
В среднем0,18100,1801
Изменение1.08%1.73%
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Соотношение 1 AMD к GMD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к GMD составил 0,1843, а минимальный — 0,1788. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1810. Изменение курса AMD к GMD в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к GMD составил 0,1843, а минимальный — 0,1761. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1801. Изменение курса AMD к GMD в процентном соотношении составило 1.73.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Гамбийский даласи
1 AMD0,18175 GMD
5 AMD0,90876 GMD
10 AMD1,81751 GMD
20 AMD3,63502 GMD
50 AMD9,08755 GMD
100 AMD18,17510 GMD
250 AMD45,43775 GMD
500 AMD90,87550 GMD
1000 AMD181,75100 GMD
2000 AMD363,50200 GMD
5000 AMD908,75500 GMD
10000 AMD1 817,51000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Армянский драм
1 GMD5,50204 AMD
5 GMD27,51020 AMD
10 GMD55,02040 AMD
20 GMD110,04080 AMD
50 GMD275,10200 AMD
100 GMD550,20400 AMD
250 GMD1 375,51000 AMD
500 GMD2 751,02000 AMD
1000 GMD5 502,04000 AMD
2000 GMD11 004,08000 AMD
5000 GMD27 510,20000 AMD
10000 GMD55 020,40000 AMD