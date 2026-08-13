Co je to kód Swift?

Swift kód – někdy se mu také říká Swift číslo – je standardizovaný formát pro tzv. Business Identifier Codes (BIC). Používá se ke globální identifikaci bank a finančních institucí. Díky tomu víme, kdo jsou a kde se nacházejí – je to forma mezinárodního bankovního kódu či identifikačního čísla. Tyto kódy jsou používány při převádění peněz mezi bankami, konkrétně pro mezinárodní převody peněz a SEPA platby. Banky tyto kódy používají i pro vzájemnou výměnu zpráv.