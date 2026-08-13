Nejčastější dotazy

Jaký Swift kód má BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. na ulici VIA P. C. S. NASICA, 27? Kód Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. na adrese VIA P. C. S. NASICA, 27, CASTENASO je PASCITM1450.

Co je to PASCITM1450? PASCITM1450 je kód Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sídlící na adrese VIA P. C. S. NASICA, 27.

Co je to kód Swift? Swift kód – někdy se mu také říká Swift číslo – je standardizovaný formát pro tzv. Business Identifier Codes (BIC). Používá se ke globální identifikaci bank a finančních institucí. Díky tomu víme, kdo jsou a kde se nacházejí – je to forma mezinárodního bankovního kódu či identifikačního čísla. Tyto kódy jsou používány při převádění peněz mezi bankami, konkrétně pro mezinárodní převody peněz a SEPA platby. Banky tyto kódy používají i pro vzájemnou výměnu zpráv.

Z čeho se kód Swift skládá? Swift/BIC je kód o 8 až 11 znacích, který identifikuje vaši zemi, město, banku a pobočku. Kód banky A–Z: Čtyřpísmenný kód představuje banku. Většinou vypadá jako zkrácené jméno banky. Kód země A–Z: Dvoupísmenný kód značí, v jaké zemi se banka nachází. Kód místa 0–9 A–Z: Dvoumístný kód, který může být složen z písmen nebo čísel. Značí, kde se nachází centrála banky. Kód pobočky 0–9 A–Z: Třímístný kód, který specifikuje konkrétní pobočku. „XXX“ označuje centrálu banky.

Je Swift kód stejný pro všechny pobočky? Ne každá pobočka banky má vlastní kód Swift, takže je obvykle třeba použít kód centrály banky.