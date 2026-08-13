PASCITM1CLN
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
VIA CASILINA, 1864
CLN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
ROMA
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Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 449,18 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 449,18 CZK
Jak Wise funguje
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1. Chcete poslat peníze do země Itálie
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Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
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2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
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Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
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Nikdy nepřipočítáváme marže.
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Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
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Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A..
Pobočky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
PASCITM1001
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30, MANTOVA, 46100
PASCITM1002
VIA GOITO, 6, MANTOVA, 46100
PASCITM1003
VIA LUDOVICO GROSSI, 3, MANTOVA, 46100
PASCITM1004
VIA VENETO, 11, MANTOVA, 46100
PASCITM1005
VIA VERONA, 26, MANTOVA, 46100
PASCITM1006
VIA ZAMBONI, 11, BOLOGNA, 40126
PASCITM1007
VIA F. MONTANARI, 35, ACQUANEGRA SUL CHIESE, 46011
PASCITM1008
VIA DELLA LIBERTA', 16, ASOLA, 46041
PASCITM1009
VIA ROMA, 24, BAGNOLO SAN VITO, 46031
PASCITM1010
VIALE DELLA REPUBBLICA, 4, BONDENO, 44012
PASCITM1011
PIAZZA DI PORTA MASCARELLA, 7, BOLOGNA, 40126
PASCITM1012
VIA PARMENSE, 35, BORGOFORTE, 46030
PASCITM1013
PIAZZA DEI TRIBUNALI, 6, BOLOGNA, 40124
PASCITM1014
VIA GIUSEPPE PACCINI, 3, BOZZOLO, 46012
PASCITM1015
VIA MARCONI, 52, CURTATONE, 46010
PASCITM1016
VIA VITELLIO, 36, MARCARIA, 46010
PASCITM1017
PIAZZA GIACOMA MATTEOTTI, 8, CANNETO SULL'OGLIO, 46013
PASCITM1018
STRADA PROVINCIALE FERRARESE, 11, CARBONARA DI PO, 46020
PASCITM1019
VIA BERENGARIO ANG. VIA ROVIGHI, 8, CARPI, 41012
PASCITM101B
VIA GUGLIELMO MARCONI, 1, SEDICO, 32036
PASCITM1020
VIA AMILCARE BARONCHELLI, 2, CARPENEDOLO, 25013
PASCITM1021
VIA GIUSTIZIA ANG. VIA ROMA, 16, CASALOLDO, 46040
PASCITM1022
VIA IV NOVEMBRE, 37, CASALROMANO, 46040
PASCITM1023
VIA EMILIA, 378, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
PASCITM1024
VIA GUGLIELMO MARCONI, 12, CASTELBELFORTE, 46032
PASCITM1025
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 69, CASTEL D'ARIO, 46033
PASCITM1026
VIA ROMA, 29, CASTEL GOFFREDO, 46042
PASCITM1027
VIA ROMA, 86, CASTELLUCCHIO, 46014
PASCITM1029
PIAZZA UGO DALLO', 28 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
PASCITM102B
VIA ANTONIO VECELLIO, 3, FELTRE, 32032
PASCITM1030
VIA VITTORIO EMANUELE II, 72, BRESCIA, 25121
PASCITM1031
PIAZZA MATTEOTTI, 9, CERESARA, 46040
PASCITM1032
VIA CISA, 66, VIRGILIO, 46030
PASCITM1033
VIALE RIMEMBRANZE, 17-19, VIADANA, 46015
PASCITM1034
PIAZZA ITALIA, 3, COMMESSAGGIO, 46010
PASCITM1035
VIALE SAN ROCCO, 12, COLORNO, 43052
PASCITM1036
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 81, FELONICA, 46022
PASCITM1037
VIA DELLA RESISTENZA, 16, CASTELMAGGIORE, 40013
PASCITM1038
VIA GUGLIELMO MARCONI, 96 - 46040, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, 46040
PASCITM1039
VIA NAZIONALE, 139, MALALBERGO, 40051
PASCITM1040
VIA ROMA, 14, GAZZUOLO, 46010
PASCITM1041
PIAZZA SORDELLO, 3, GOITO, 46044
PASCITM1042
PIAZZA G. MATTEOTTI, 38, GONZAGA, 46023
PASCITM1043
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10, RONCOFERRARO, 46034
PASCITM1044
VIA SETTEFRATI, 2, RODIGO, 46040
PASCITM1045
PIAZZA B. PEZZATI ANNA, 3, GUIDIZZOLO, 46040
PASCITM1046
VIA GUGLIELMO MARCONI, 42, LUZZARA, 42045
PASCITM1047
VIA VOGLIA, 18, MAGNACAVALLO, 46020
PASCITM1048
VIA FRANCESCO CRISPI, 70, MARCARIA, 46010
PASCITM1049
VIA EMILIA EST, 216, PARMA, 43123
PASCITM104B
VIA MUNARI, 2-4, NOVE, 36055
PASCITM1050
VIA D. FERRARI, 5, MARMIROLO, 46045
PASCITM1051
PIAZZA DELLA VITTORIA, 10, MEDOLE, 46046
PASCITM1052
VIA IV NOVEMBRE, 154, PIACENZA, 29122
PASCITM1053
VIA FELICE CAVALLOTTI, 36, MIRANDOLA, 41037
PASCITM1054
VIA G. GARIBALDI, 26, MOGLIA, 46024
PASCITM1055
LARGO CAIROLI ANG. VIA CAMPERIO, 1, MILANO, 20123
PASCITM1056
VIA UMBERTO, 75, MONZAMBANO, 46040
PASCITM1057
VIA GIARDINI, 301, MODENA, 41124
PASCITM1058
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 15, PADOVA, 35137
PASCITM1059
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 10, NOVI DI MODENA, 41016
PASCITM105B
VIA XXIV MAGGIO, 31, MONTEBELLO VICENTINO, 36054
PASCITM1060
PIAZZA CORNELIO NEPOTE, 9, OSTIGLIA, 46035
PASCITM1061
VIA ROMA, 5-7, PEGOGNAGA, 46020
PASCITM1062
VIA MONTE SAN MICHELE, 7, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1063
VIA GUGLIELMO MARCONI, 21, PIUBEGA, 46040
PASCITM1064
VIA TRENTO E TRIESTE, 22, POGGIO RUSCO, 46025
PASCITM1065
PIAZZA XXIII APRILE, 14, POMPONESCO, 46030
PASCITM1066
VIA CIRCONVALLAZIONE, 60, PONTI SUL MINCIO, 46040
PASCITM1067
VIA LEOPARDI, 21, PORTO MANTOVANO, 46047
PASCITM1068
PIAZZA IV NOVEMBRE, 4, POZZOLENGO, 25010
PASCITM1069
VIA ROMA, 20, QUINGENTOLE, 46020
PASCITM106B
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 11-12, MONTEGALDA, 36047
PASCITM106V
VIA GUGLIELMO MARCONI, 18, CITTADELLA, 35013
PASCITM1070
VIA MARTIRI DI BELFIORE, 10, QUISTELLO, 46026
PASCITM1071
PIAZZA RISORGIMENTO, 3, REDONDESCO, 46010
PASCITM1072
VIA G. GARIBALDI, 9, REVERE, 46036
PASCITM1073
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 34, RIVAROLO MANTOVANO, 46017
PASCITM1074
VIA MATTEOTTI, 20, RODIGO, 46040
PASCITM1075
VIA CESARE BATTISTI, 35, RONCOFERRARO, 46037
PASCITM1076
PIAZZA CAVOUR, 3, ROVERBELLA, 46048
PASCITM1077
VIA VESPASIANO GONZAGA, 81, SABBIONETA, 46018
PASCITM1078
VIA LEONARDO DA VINCI, 64, REZZATO, 25086
PASCITM1079
VIA ENRICO FERRI, 80, SAN BENEDETTO PO, 46027
PASCITM107V
VIA ROMA, 2, GAZZO, 35010
PASCITM1080
VIA SAVONA, 23/25/27, PADOVA, 35142
PASCITM1081
VIALE G. CAMPI, 25, SAN FELICE SUL PANARO, 41038
PASCITM1082
VIA UGO RONCADA, 28 - 46020 SAN, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, 46020
PASCITM1083
VIA ROMA, 22 - 46020 SAN GIOVANNI, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, 46020
PASCITM1085
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 70, SAN MARTINO DALL'ARGINE, 46010
PASCITM1086
VIA TRIESTE, 59, VIADANA, 46030
PASCITM1087
VIA G. GARIBALDI, 2, SCHIVENOGLIA, 46020
PASCITM1088
VIA GOFFREDO MAMELI, 2, SERMIDE, 46028
PASCITM1089
VIA ANTONIO BERNOCCHI, 9, VILLA CARCINA, 25069
PASCITM108N
VIA DEL SANTO, 19, LIMENA, 35010
PASCITM1091
PIAZZA LUIGI TORELLI, 19, SOLFERINO, 46040
PASCITM1092
VIA DANTE, 190, CREMONA, 26100
PASCITM1093
VIA BREDA, 13, SUSTINENTE, 46030
PASCITM1094
VIA LUPPI MENOTTI, 3, SUZZARA, 46029
PASCITM1095
VIA GIUSEPPE VERDI, 12, VIADANA, 46019
PASCITM1096
VIA FABIO FILZI, 31, MOTTEGGIANA, 46020
PASCITM1097
VIA XX SETTEMBRE, 14, DOSOLO, 46030
PASCITM1098
VIA ROMA, 36/38, VILLIMPENTA, 46039
PASCITM1099
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 9, VOLTA MANTOVANA, 46049
PASCITM109E
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 15, MASERA' DI PADOVA, 35020
PASCITM1101
VIALE GORIZIA, 20, MANTOVA, 46100
PASCITM1102
VIA MARCONI ANG.VIA N.SAURO, DESENZANO DEL GARDA, 25015
PASCITM1103
VIA FRANCESCO BARACCA, 4, CASALECCHIO DI RENO, 40033
PASCITM1105
VIA OGLIO, 28, MILANO, 20139
PASCITM1106
VIALE PREMUDA, 12, MILANO, 20129
PASCITM1107
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 5, CINISELLO BALSAMO, 20092
PASCITM1108
VIA SAN DONA', 26-28, VENEZIA, 30174
PASCITM1109
VIA SAN SIRO, 29, MILANO, 20149
PASCITM110E
PIAZZA OSSICELLA, 21, MONSELICE, 35043
PASCITM1110
VIA GUGLIELMO MARCONI, 49, CASTEGNATO, 25045
PASCITM1111
VIA CORSICA, 202, BRESCIA, 25125
PASCITM1112
VIA GIOTTO, 1-3, BRESCIA, 25124
PASCITM1113
TRAVERSA XII, 2, BRESCIA, 25125
PASCITM1114
VIALE PIAVE, 40, ROVERBELLA, 46040
PASCITM1115
VIA A. VOLTA, 41, ERBUSCO, 25030
PASCITM1116
VIA MARZABOTTO ANG VIALE DELLA, CURTATONE, 46010
PASCITM1117
VIA LIBERTA', 61, PORTO MANTOVANO, 46047
PASCITM1118
VIA BELGIOIOSO, 45, BELFORTE, 46010
PASCITM1119
PIAZZA ACHILLE MIODINI, 6B, FELINO, 43035
PASCITM111B
VIA SAN MARCO, 306-308, PADOVA, 35129
PASCITM111P
VIA CHIESANUOVA, 71, PADOVA, 35136
PASCITM1120
VIA ROMA, 42, CURTATONE, 46010
PASCITM1121
PIAZZA LIBERTA' ANG.VIA XXV, SORBOLO MEZZANI, 43058
PASCITM1122
VIA PIETRO CELLA, 70, PIACENZA, 29121
PASCITM1123
VIA G. C. ROSSI, 29, CARPANETO PIACENTINO, 29013
PASCITM1124
VIA EMILIA EST, 23A, ROTTOFRENO, 29010
PASCITM1125
VIA J. BAROZZI, 2, FORMIGINE, 41043
PASCITM1126
VIA MANIN, 5, SASSUOLO, 41049
PASCITM1127
VIA BROSETA, 102, BERGAMO, 24128
PASCITM1128
VIA GIUSEPPE VERDI, 6, NEMBRO, 24027
PASCITM1129
VIA ROMA, 33, AZZANO SAN PAOLO, 24052
PASCITM112P
VIA DONATO BRAMANTE, 8-24, PADOVA, 35134
PASCITM112V
VIA SALUTE, 67, ROSSANO VENETO, 36028
PASCITM1130
VIA CADORNA, 64, CURNASCO, TREVIOLO, 24048
PASCITM1135
VIA GORIZIA, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1136
PIAZZA V. CARPACCIO, 8, GRADO, 34073
PASCITM1137
VIA FILIPPO TURATI, 69, BOLOGNA, 40134
PASCITM1138
LARGO MONSIGNOR FRANCESCO, CHIUDUNO, 24060
PASCITM1139
VIA XXV APRILE, 29/31, CONCOREZZO, 20863
PASCITM113P
VIA IPPODROMO ANGOLO VIA MADONNA, PADOVA, 35129
PASCITM113V
PIAZZA XXIX APRILE, 1, SAN MARTINO DI LUPARI, 35018
PASCITM1143
PIAZZA GRAMSCI, 38, PIEVE DI CORIANO, 46020
PASCITM1145
PIAZZA ALDO MORO, 9, CREMONA, 26100
PASCITM1146
VIA TARTARO, 18, MARCARIA, 46010
PASCITM1147
VIA NAZIONALE, 28, LUZZARA, 42045
PASCITM1148
PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, VIADANA, 46016
PASCITM1149
VIA ROMA, 38, MARMIROLO, 46040
PASCITM114P
VIA LISBONA CAMIN, 7, PADOVA, 35127
PASCITM114V
PIAZZA PRANDINA, 23, SAN PIETRO IN GU, 35010
PASCITM1150
VIA DEL TEATRO DI MARCELLO, 2B, ROMA, 00186
PASCITM1151
LARGO DEL NAZARENO, 20-21-22, ROMA, 00187
PASCITM1152
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 20, SOSPIRO, 26048
PASCITM1153
VIA ROMA, 81, PODENZANO, 29027
PASCITM1154
VIA ABETONE, 2, CARPI, 41012
PASCITM1155
VIA DEGLI ARDUINI, 24, GONZAGA, 46020
PASCITM1156
VIA CHIESA, 33, GOITO, 46040
PASCITM1157
VIA ROMA, 43, SPINEDA, 26030
PASCITM1159
VIA PORTA ANTICA, 55, CAVRIANA, 46040
PASCITM115B
PIAZZA BORGATO SOTI, 2, SAONARA, 35020
PASCITM115P
CORSO MILANO, 60, PADOVA, 35139
PASCITM1160
VIA FEZZAN, 7, MILANO, 20146
PASCITM1161
VIA VITTORIO VENETO, 21, PRADALUNGA, 24020
PASCITM1162
VIA BELVEDERE, 18, SUISIO, 24040
PASCITM1164
VIA SCARAMUZZA, 2, SISSA TRECASALI, 43018
PASCITM1165
VIA SARDEGNA, 4, BOLOGNA, 40139
PASCITM1166
VIA ROMA, 3, VILLA DEL CONTE, 35010
PASCITM1167
STRADA PROVINCIALE, 30, GHISALBA, 24050
PASCITM1168
VIA CAVOUR, 38, GHEDI, 25016
PASCITM1169
VIA VIRGILIO MONTINI, 151, LUMEZZANE, 25065
PASCITM116B
VIA LEONARDO DA VINCI, 11, VIGONOVO, 30030
PASCITM1170
VIA BECCADELLO, 1-3, CASTELLEONE, 26012
PASCITM1171
VIA INDIPENDENZA, 61, MEDA, 20821
PASCITM1172
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 9, BUSTO ARSIZIO, 21052
PASCITM1174
VIA MONTANARA, 4, CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
PASCITM1175
PIAZZA NAZARIO SAURO, 4-6, ISOLA DELLA SCALA, 37063
PASCITM1176
PIACENZA, 29100
PASCITM1177
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 38, PONTE DI PIAVE, 31047
PASCITM1178
PIAZZA CESARE DE LOTTO PEGOLOTTE, CONA, 30010
PASCITM1179
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 24, CORNUDA, 31041
PASCITM117E
PIAZZA LIBERAZIONE, 15, VO', 35030
PASCITM1181
VIA BERTAZZONI, 37, GUASTALLA, 42016
PASCITM1182
VIA UGO RONCADA, 36, BORGOFRANCO SUL PO, 46020
PASCITM1183
VIA MONSIGNOR ZANIBONI, 6, DOSOLO, 46030
PASCITM1184
STRADA STATALE LEGNAGHESE, 22, SAN GIORGIO DI MANTOVA, 46030
PASCITM1185
VIA CREMONA, 27-29, MANTOVA, 46100
PASCITM1186
VIA LARGA, 2, MARCARIA, 46030
PASCITM1187
VIA FARINI, 31, PARMA, 43121
PASCITM1188
VIA GAUDENZIO FANTOLI, 7, MILANO, 20138
PASCITM1189
VIA GIARDINI, 112-114, PAVULLO NEL FRIGNANO, 41026
PASCITM118B
VIA G. MATTEOTTI, 32B, CAMPONOGARA, 30010
PASCITM118P
VIA TIZIANO ASPETTI, 52, PADOVA, 35132
PASCITM1190
VIA DOTTRINA, 95 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
PASCITM1191
VIA TREVIGLIO, 7, CALVENZANO, 24040
PASCITM1192
VIA VITTORIO VENETO, 49, BONATE SOTTO, 24040
PASCITM1193
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 33, BOLOGNA, 40129
PASCITM1198
VIA STAZIONE, 1, SASSO MARCONI, 40037
PASCITM1199
VIA PIETRO VERRI, 1, MANTOVA, 46100
PASCITM119B
PIAZZA PLEBISCITO, 8, BERTIOLO, 33032
PASCITM119P
VIA JACOPO FACCIOLATI, 81A, PADOVA, 35127
PASCITM119V
VIALE MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 1, CARMIGNANO DI BRENTA, 35010
PASCITM11VE
CAMPO SAN BARTOLOMEO, 5400-5401, VENEZIA, 30100
PASCITM1201
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI, PADOVA, 35122
PASCITM1202
VIA M. CESAROTTI, 23, PADOVA, 35123
PASCITM1203
VIA AZZO PORZIO, 55, CASALMAGGIORE, 26041
PASCITM1204
VIA BACCHELLI, 30, MOTTEGGIANA, 46020
PASCITM1205
VIA SORIO, 39-41, PADOVA, 35141
PASCITM1206
VIALE VENEZIA, 100, PADOVA, 35129
PASCITM1207
VIA XX SETTEMBRE, 89, BEDIZZOLE, 25081
PASCITM1208
VIA IV NOVEMBRE, 132, BORGOSATOLLO, 25010
PASCITM1209
VIA SACRO CUORE, 27B, PADOVA, 35135
PASCITM120B
VIA CAVOUR, 32-E, VIGONZA, 35010
PASCITM1211
VIALE DELLE TERME, 87, ABANO TERME, 35031
PASCITM1214
VIA XXVI APRILE, 22, BAGNOLO MELLA, 25021
PASCITM1215
VIA MONTELLO, 12, GAMBARA, 25020
PASCITM1216
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 30, PONTEVICO, 25026
PASCITM1217
PIAZZA LIBERTA', 14, VEROLANUOVA, 25028
PASCITM1219
VIA XXIV MAGGIO, 8A, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
PASCITM121B
VIA VIII BERSAGLIERI, 2, RIVIGNANO TEOR, 33050
PASCITM121H
PIAZZA GIOVANNI CARLI, 82, ASIAGO, 36012
PASCITM1220
VIA PADRE COSTANZO BESCHI - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
PASCITM1221
VIA ROMA NORD, 120, VILLA POMA, 46020
PASCITM1222
VIA GUGLIELMO MARCONI, 38, SCANDOLARA RAVARA, 26040
PASCITM1227
VIA ROSSI, 71, RUBANO, 35030
PASCITM1229
VIA TRENTO, 4, CASALPUSTERLENGO, 26841
PASCITM122B
PIAZZA ROMA, 27, SEDEGLIANO, 33039
PASCITM122E
VIA UMBERTO I, 122-154, CASALSERUGO, 35020
PASCITM122P
VIA VIGONOVESE, 138A, PADOVA, 35127
PASCITM1230
LARGO N. BIXIO ANG. VIA TENCA, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
PASCITM1231
VIA GIORGIO PALLAVICINO, 35, CODOGNO, 26845
PASCITM1233
PZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 20, MORTARA, 27036
PASCITM1234
VIA GIUSEPPE VERDI, 18, STRADELLA, 27049
PASCITM1235
VIA MATTEOTTI ANG. PIAZZA ALDO MORO, CREMA, 26013
PASCITM1236
VIA C. LAVATELLI, 31, CASSOLNOVO, 27023
PASCITM1238
VIA MILANO, ANG. VIA MELOTTA, SONCINO, 26029
PASCITM1239
VIA ROMA, 6, LODI VECCHIO, 26855
PASCITM123B
PIAZZA MUNICIPIO, 3-5, VARMO, 33030
PASCITM123V
PIAZZA MONS. PIETRO NICHELE, 1, FONTANIVA, 35014
PASCITM1244
VIA S.ZENO, ANG.VIA REPUBBLICA, BRESCIA, 25124
PASCITM1246
PIAZZA MARCONI, 24, CASTELGOMBERTO, 36070
PASCITM1248
VIA VITTORIO VENETO, 50, MELEGNANO, 20077
PASCITM124B
PIAZZA SAN BIAGIO, 30, LESTIZZA, 33050
PASCITM124N
VIA PROVVIDENZA, 3, RUBANO, 35030
PASCITM124P
RIVIERA TITO LIVIO, 38, PADOVA, 35123
PASCITM1252
VIA ROMA, 36, CITTADELLA, 35013
PASCITM1253
VIA CLAUDIA, 188, MARANELLO, 41053
PASCITM1254
VIALE RISORGIMENTO, 76, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1257
VIALE PARTIGIANI ANG. PIAZZADELLA, PORTO MANTOVANO, 46047
PASCITM125B
VIA ZORUTTI, 42, CAMPOFORMIDO, 33030
PASCITM125N
PIAZZALE CASTAGNARA, 18, CADONEGHE, 35010
PASCITM125P
VIA ARMISTIZIO, 21B, PADOVA, 35142
PASCITM1262
VIA CESARE BATTISTI, 107, ROVATO, 25038
PASCITM1265
VIA SAVONAROLA, BORSEA, 67 D, ROVIGO, 45100
PASCITM126B
VIA UDINE, 15A, TRIVIGNANO UDINESE, 33050
PASCITM126E
VIA JAPPELLI ANGOLO VIA VOLTA, SNC, ABANO TERME, 35031
PASCITM126P
PIAZZALE MAZZINI, 59, PADOVA, 35121
PASCITM1274
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 22, ROVIGO, 45100
PASCITM127B
PIAZZA MARCONI, 26, STRA', 30039
PASCITM127P
VIA ROBERTO MARIN, 8, PADOVA, 35122
PASCITM1280
PIAZZA DEI SIGNORI, 1, TREVISO, 31100
PASCITM128B
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 25, GRADISCA D'ISONZO, 34072
PASCITM128P
VIA MADONNA DELLA SALUTE, 28, PADOVA, 35129
PASCITM128V
VIA MAZZINI G, 60, ROSA', 36027
PASCITM1290
VIA GIUSEPPE VERDI, 13-15, PADOVA, 35139
PASCITM1291
PIAZZA XXII MARZO, 14, MESTRE, VENEZIA, 30171
PASCITM1294
VIALE PORTA PO, 78, ROVIGO, 45100
PASCITM1295
VIA V. ALFIERI, 1, CONEGLIANO, 31015
PASCITM1297
VIA FILIPPO TURATI, 30, MILANO, 20121
PASCITM1298
VIA GUIZZA A, 77-A, PADOVA, 35125
PASCITM129B
VIA DON G.LAGO LAGHI, 112, CITTADELLA, 70124
PASCITM129N
VIA SAN GIORGIO, 17 - 35010 SANTA, SANTA GIUSTINA IN COLLE, 35010
PASCITM129P
VIA BELZONI, 14, PADOVA, 35121
PASCITM12VE
CAMPIELLO DEI MELONI, 1339, SAN, VENEZIA, 30125
PASCITM1300
VIA SESSI, 4, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1301
VIA ZACCHETTI, 2, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1302
PIAZZA SAN CELESTINO, 1, CADELBOSCO DI SOPRA, 42023
PASCITM1303
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 36-40, NOVELLARA, 42017
PASCITM1304
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 17, CAMPEGINE, 42040
PASCITM1305
VIA ROMA, 37, SANT'ILARIO D'ENZA, 42049
PASCITM1306
CORSO VALLISNERI, 4, SCANDIANO, 42019
PASCITM1307
VIA EMILIA DELL'ANGELO, 48, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1308
VIA DELLA REPUBBLICA, 4, CAVRIAGO, 42025
PASCITM1309
LARGO CAIROLI, 1, RUBIERA, 42048
PASCITM130B
VIA VALSUGANA, 151, SAN GIORGIO IN BOSCO, 35010
PASCITM130P
PIAZZALE SANTA CROCE, 35, PADOVA, 35123
PASCITM1310
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 37, CORREGGIO, 42015
PASCITM1311
VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 11, CASINA, 42034
PASCITM1312
PIAZZA DEL MARTIRI, 36, REGGIOLO, 42046
PASCITM1313
VIA EMILIA OSPIZIO, 66, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1314
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA, 24, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1315
VIA XXV APRILE, 1, ALBINEA, 42020
PASCITM1316
VIA MULINO, 4, CASTELLARANO, 42014
PASCITM1317
VIA DON PASQUINO BORGHI, 22, POVIGLIO, 42028
PASCITM1318
VIA ANTONIO GRAMSCI, 16, SAN POLO D'ENZA, 42020
PASCITM1319
VIA PIAZZA DEL TRICOLORE, 10, RIO SALICETO, 42010
PASCITM1320
VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 38, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1321
VIA ANTONIO GRAMSCI, 145, CASTELNOVO DI SOTTO, 42024
PASCITM1322
VIA GRAMSCI, 104, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1323
VIA E. FERMI, 26, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1324
VIA TRENTO, 4, FABBRICO, 42042
PASCITM1325
VIA CAMILLO PRAMPOLINI, 29, MONTECCHIO EMILIA, 42027
PASCITM1326
PIAZZA GARIBALDI, 2, BAGNOLO IN PIANO, 42011
PASCITM1327
VIA EGIDIO FORCELLINI, 120, PADOVA, 35128
PASCITM1328
VIA DEI COLLI, 95, PADOVA, 35143
PASCITM1329
VIA G. MAZZINI, 32, GORO, 44020
PASCITM132B
VIA REPOISE, 16, CERVARESE SANTA CROCE, 35030
PASCITM1332
VIA PLINIO, 14, MILANO, 20129
PASCITM1334
VIA MONTA', 257, PADOVA, 35136
PASCITM1336
PIAZZA UMBERTO I, 30, ZERO BRANCO, 31059
PASCITM1337
PIAZZALE PENTECOSTE, 1, PIOVE DI SACCO, 35028
PASCITM133B
CORSO DEGLI ALPINI, 15, AGORDO, 32021
PASCITM1340
VIA CARLO ZUCCHI, 21, MODENA, 41123
PASCITM1341
VIALE CADUTI SUL LAVORO, 16, MODENA, 41122
PASCITM1342
VIA ELEONORA DUSE, 16, BOLOGNA, 40127
PASCITM1343
VIA EMILIA PONENTE, 317, BOLOGNA, 40132
PASCITM1344
VIA GIUSEPPE DAGNINI, 9, BOLOGNA, 40137
PASCITM1345
VIA MARTIRI ANTIFASCISTI, 16, BUDRIO, 40054
PASCITM1346
PIAZZA 2 AGOSTO 1980, 1, CASTEL MAGGIORE, 40013
PASCITM1348
PIAZZA VITTORIO VENETO, 17, LAGOSANTO, 44023
PASCITM1349
CORSO ITALIA, 188, MIRABELLO, 44043
PASCITM1350
VIA VITTORIO ALFIERI, 36-38, CEPRANO, 03024
PASCITM1351
STRADA LANGHIRANO, 443, PARMA, 43100
PASCITM1352
VIA EDOARDO JENNER, 2, PARMA, 43126
PASCITM1353
PIAZZA DEL MERCATO, 10-11, FORNOVO DI TARO, 43045
PASCITM1354
VIA N. COPERNICO, 1A, OSNAGO, 23875
PASCITM1355
VIA STRADELLA, 55, BIGARELLO, 46030
PASCITM1356
PIAZZA XX SETTEMBRE, 1, CODOGNO, 26845
PASCITM1357
VIA DELLE INDUSTRIE, 28, LATINA, 04013
PASCITM1358
CORSO CAVOUR, 33-37, GAETA, 04024
PASCITM1359
VIA ROMA, ANG. VIA DERNA, 48, TERRACINA, 04019
PASCITM135B
BORGO AQUILEIA ANGOLO VIA MANIN, 12, PALMANOVA, 33057
PASCITM1360
PIAZZA SPOTORNO, 2, MILANO, 20159
PASCITM1361
VIA G. CARDUCCI, 7, CASALECCHIO DI RENO, 40033
PASCITM1362
VIA DELLA REPUBBLICA, 82, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
PASCITM1363
VIA FRANCESCO PREDABISSI, 2, MILANO, 20131
PASCITM1364
VIALE FAMAGOSTA, 50, MILANO, 20142
PASCITM1365
VIA CALIFORNIA, 1, MILANO, 20144
PASCITM1366
PIAZZALE BRESCIA, 9, MILANO, 20149
PASCITM1367
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 41, MILANO, 20154
PASCITM1368
VIA PELLEGRINO ROSSI, 81, MILANO, 20161
PASCITM1369
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 9, BINASCO, 20082
PASCITM136G
CORSO ITALIA ANGOLO VIA XXIV, GORIZIA, 34170
PASCITM1370
VIA SAN SIMPLICIANO, 27, CARATE BRIANZA, 20841
PASCITM1372
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 28, DESIO, 20832
PASCITM1373
PIAZZA ITALIA, 15/19, GORGONZOLA, 20064
PASCITM1374
VIA MARSALA, 15, MELEGNANO, 20077
PASCITM1375
VIA G. D'ANNUNZIO, 80, PIOLTELLO, 20096
PASCITM1376
PIAZZA ITALIA, 1, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
PASCITM1377
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 9, VIMERCATE, 20871
PASCITM1378
VIA COSTANTINIANA, 70, ROMA, 00188
PASCITM1379
VIA DELLA MARINA, 16/24, ROMA, 00121
PASCITM137A
VIA MATTEOTTI, 19-21, CORMONS, 34071
PASCITM1380
VIA FLAMINIA ANG. VIA RIANO, 480/A, ROMA, 00191
PASCITM1381
VIA RAPAGNANO, 95/97, ROMA, 00138
PASCITM1382
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 45B-45C-45D, ROMA, 00184
PASCITM1383
VIA DELLE FORNACI, 2/4/6, ROMA, 00165
PASCITM1384
VIA ALESSANDRIA, 76A-78-78A, ROMA, 00198
PASCITM1386
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 1-6, CIVITAVECCHIA, 00053
PASCITM1387
VIA ROMA, 181C, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
PASCITM1388
VIA TRIPOLI, 20, TORINO, 10136
PASCITM1389
VIA GENOVA, 111, TORINO, 10126
PASCITM138M
VIA FRATELLI ROSSELLI, 37, MONFALCONE, 34074
PASCITM138T
VIA TONELLO GIUSEPPE, 5B, MUGGIA, 34015
PASCITM1390
VIA ROMA, 34A, NONE, 10060
PASCITM1391
PIAZZALE DELLA CONCORDIA, 18, VENEZIA, 30175
PASCITM1394
VIA GENOVA, 1, VITERBO, 01100
PASCITM1395
VIA G. MAZZINI, 17-19, IMOLA, 40026
PASCITM1398
PIAZZA SANTA TOSCANA, 42, ZEVIO, 37059
PASCITM1399
PIAZZA MARCONI, 1, VALDOBBIADENE, 31049
PASCITM13VE
CANNAREGIO, 2343, VENEZIA, 30121
PASCITM1400
VIA ANGELO TEOTTI, 13-15, ABBIATEGRASSO, 20081
PASCITM1401
VIA SORIANI, 32, MOTTA VISCONTI, 20086
PASCITM1402
VIA SAN PIETRO ANGOLO S. MARIA, BAREGGIO, 20010
PASCITM1403
VIA ALESSANDRO VOLTA, 33, CORBETTA, 20011
PASCITM1404
VIA ROMA, 126, CESANO BOSCONE, 20090
PASCITM1405
VIA DUCHESSA MARIANNA, 4, BESATE, 20080
PASCITM1406
PIAZZA XXI LUGLIO, 34, ROBECCO SUL NAVIGLIO, 20087
PASCITM1407
VIA CRISTEI ANG. VIA CELLINI, SEGRATE, 20090
PASCITM1408
VIALE LOMBARDIA, 34, ROZZANO, 20089
PASCITM1409
VIA LOMELLINA, 15, BUCCINASCO, 20090
PASCITM140B
PIAZZA VECCHIA GAMBARARE, 52-53, MIRA, 30030
PASCITM140M
VIA ROMA, ANGOLO VIA DANTE, 8, CERVIGNANO DEL FRIULI, 33052
PASCITM1410
VIA BENEDETTO CROCE, 15, TREZZANO SUL NAVIGLIO, 20090
PASCITM1411
VIA BAGGIO ANG.VIA DANTE ALIGHIERI, CUSAGO, 20090
PASCITM1412
VIA MERLO, ANG. VIA VERZIERE, MILANO, 20122
PASCITM1413
PIAZZA SAN GIOVANNI, 60, CISLIANO, 20080
PASCITM1414
VIA CERCA, 1, SETTALA, 20090
PASCITM1415
PIAZZA ROMA, 5, ZIBIDO SAN GIACOMO, 20080
PASCITM1416
PIAZZA CORTE FERRARIO, 1, RODANO, 20090
PASCITM1417
VIA PONTI CARMINE, 14, VERMEZZO, 20080
PASCITM1418
PALAZZO DEI CIGNI, BASIGLIO, 20080
PASCITM1419
VIA MANARA, 22, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
PASCITM141B
VIA FORNACE, 97, PRADIPOZZO, PORTOGRUARO, 30026
PASCITM1420
VIA EUGENIO CURIEL, 14, GAGGIANO, 20083
PASCITM1421
PIAZZA LIBERTA', 15, ARCONATE, 20020
PASCITM1422
VIA ROMA, 105, ROSATE, 20088
PASCITM1423
VIA NOVARA, ANGOLO VIA MANARA, 3, ABBIATEGRASSO, 20081
PASCITM1424
VIA XXV APRILE, 1, GALLIATE, 28066
PASCITM1425
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE, 5, BAREGGIO, 20010
PASCITM1426
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 16, MAGENTA, 20013
PASCITM1427
PIAZZA LIBERTA', 15, OZZERO, 20080
PASCITM1428
VIA ROMA, 3 - 20081 CASSINETTA DI, CASSINETTA DI LUGAGNANO, 20081
PASCITM1429
VIA C. CAVOUR, 5, CESANO BOSCONE, 20090
PASCITM142U
VIA GIUSTI ANGOLO VIA DELLA ROSTA, UDINE, 33100
PASCITM1430
VIA BORIOLI, 1, SEGRATE, 20054
PASCITM1431
VIA CESARE BATTISTI, 2-4, ALBAIRATE, 20080
PASCITM1432
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA, 69, ABBIATEGRASSO, 20081
PASCITM1433
VIA ANTONIO GRAMSCI, 127, MELICUCCO, 89020
PASCITM1434
VIA VITTORIO EMANUELE, 14, GUDO VISCONTI, 20088
PASCITM1435
PIAZZA ENRICO BERLINGUER, 66, ROZZANO, 20089
PASCITM1436
VIA ISONZO, 40-42, MAGENTA, 20013
PASCITM1437
VIA MONTEGRAPPA, 1, CALVIGNASCO, 20088
PASCITM1438
VIA MARSALA, 34, GALLARATE, 21013
PASCITM1439
VIA PARROCCHIALE, 6, PARONA, 27020
PASCITM143P
PIAZZALE XX SETTEMBRE, 14, PORDENONE, 33170
PASCITM1440
VIA FOSCHEA, 5, NICOTERA, 89844
PASCITM1441
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 20, CASTANO PRIMO, 20022
PASCITM1442
VIA GARIBALDI, 49, CASORATE PRIMO, 27022
PASCITM1443
VIALE MARGHERITA, 30-32, LAUREANA DI BORRELLO, 89023
PASCITM1444
VIA DANTE ALIGHIERI, 126, CURINGA, 88022
PASCITM1448
VIA PIETRO ANTONIO SGRO', SAN PIETRO A MAIDA, 88020
PASCITM144A
VIA ROMA, 11, CAMPODORO, 35010
PASCITM144B
VIA BASSANESE, 311, CRESPIGNAGA, MASER, 31010
PASCITM1450
VIA P. C. S. NASICA, 27, CASTENASO, 40055
PASCITM1451
VIA MARITTIMA, 50-52-54-56, FROSINONE, 03100
PASCITM1452
VIA BORGO GARIBALDI, 20B, MEL, 32026
PASCITM1454
VIA ROMA, 20, CAORLE, 30021
PASCITM1457
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', CORDENONS, 33084
PASCITM1458
VIA CRISPI, 22, BARBARANO VICENTINO, 36021
PASCITM1459
PIAZZA NATIVITA VALLI, 46, CHIOGGIA, 30015
PASCITM145B
VIA LA PIAZZA, 1-2, DOMEGGE DI CADORE, 32040
PASCITM1460
PIAZZA DEL POPOLO, 27, FAENZA, 48018
PASCITM1461
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 171, FAENZA, 48018
PASCITM1462
VIA FORLIVESE, 22, FAENZA, 48018
PASCITM1463
VIA DON GIOVANNI COSTA, 1, RIOLO TERME, 48025
PASCITM1464
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 24, CASOLA VALSENIO, 48032
PASCITM1465
PIAZZA XX SETTEMBRE, 16, FORLI', 47121
PASCITM1466
VIA EMILIA INTERNA, 51, CASTEL BOLOGNESE, 48014
PASCITM1467
VIALE ALFREDO BACCARINI, 23, FAENZA, 48018
PASCITM1468
VIA ALBERTO BACCARINI, 23, BRISIGHELLA, 48013
PASCITM1469
VIALE MARCONI, 11, FAENZA, 48018
PASCITM146B
VIA DELL'INDIPENDENZA, 10, BOLOGNA, 40121
PASCITM1470
VIA CITTADINI, 13, FAENZA, 48018
PASCITM1471
CORSO RENATO EMALDI, 36, FUSIGNANO, 48032
PASCITM1472
LARGO ALCIDE DE GASPERI, 11A, BAGNACAVALLO, 48012
PASCITM1473
VIA G.GARIBALDI, 145, RUSSI, 48026
PASCITM1474
VIA SPAZZOLI, 131/135, FORLI', 47122
PASCITM1475
VIA F.LLI BANDIERA, 28/30/32, CESENA, 47521
PASCITM1476
VIA IV NOVEMBRE, 14-16, OZZANO DELL'EMILIA, 40064
PASCITM1479
VIALE DELLA VITTORIA, 9D, MANIAGO, 33085
PASCITM147M
VIA SANTA MARIA SEGRETA, 5/B, MILANO, 20123
PASCITM1483
DOMIO, 227 - 34018 SAN DORLIGO, SAN DORLIGO DELLA VALLE, 34018
PASCITM1486
VIA NAZIONALE, 42, TRIESTE, 34151
PASCITM1488
LOCALITA' PROSECCO, 3, TRIESTE, 34151
PASCITM148T
CORSO GALILEO FERRARIS, 60, TORINO, 10129
PASCITM1490
LOCALITA' SISTIANA, 50-A, DUINO-AURISINA, 34011
PASCITM1491
VIA NAZIONALE, CORIGLIANO CALABRO, 87065
PASCITM1492
VIA DON MINZONI, 82, QUATTROMIGLIA, 87036
PASCITM1493
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 277, RONCADELLE, 25030
PASCITM1494
VIA A.DE GASPERI, 7, GUSSAGO, 25064
PASCITM1495
VIA ACERBI, 16, CASTEL GOFFREDO, 46042
PASCITM1496
VIA PAPA PAOLO VI, 6-36-38, MONTICHIARI, 25018
PASCITM1498
CORSO ROMA, 122, LODI, 26900
PASCITM1499
VIA DELLA REPUBBLICA, 132, SACILE, 33077
PASCITM149R
VIA ABRUZZI, 6, ROMA, 00187
PASCITM1500
VIA MARCONI, 30, PORCIA, 33080
PASCITM1501
VIA HENRY DUNANT, 8 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
PASCITM1503
CORSO MAZZINI, 150/152, COSENZA, 87100
PASCITM1505
VIA ROMA, 5, BRUGINE, 35020
PASCITM1507
PIAZZA DELLA CITTADELLA, 16/17, PIACENZA, 29121
PASCITM1508
VIA NAZIONALE, 31, TRESCORE BALNEARIO, 24069
PASCITM1511
VIA G. REICH, 45, TORRE BOLDONE, 24020
PASCITM1514
VIA G. DI VITTORIO, 42, CERVIA, 48015
PASCITM1517
VIA G. MARCONI, 21, ALBINO, 24021
PASCITM1518
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13/15, CAZZAGO SAN MARTINO, 25046
PASCITM151H
VIALE FRANCESCO BASSANI, 86, THIENE, 36016
PASCITM1521
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 115, MISTERBIANCO, 95045
PASCITM1522
PIAZZA EUROPA, 9-12, CATANIA, 95127
PASCITM1523
VIA RUGGERO SETTIMO, 12-18, ACIREALE, 95024
PASCITM1525
VIALE VITTORIO VENETO, 89, CATANIA, 95127
PASCITM1526
PIAZZA SAN FILIPPO, ACI CATENA, 95022
PASCITM1527
VIALE MARIO RAPISARDI, 384-386, CATANIA, 95123
PASCITM1528
VIA CARDINALE DUSMET, 133-135, CATANIA, 95131
PASCITM152P
VIA SAN PIO X, 82, CASTELFRANCO VENETO, 31033
PASCITM1531
VIALE LIBRINO, 14, CATANIA, 95121
PASCITM1532
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 75, CATANIA, 95123
PASCITM1533
VIA BELLINI, 3, GIARRE, 95014
PASCITM1534
AEREOPORTO CIVILE CATANIA, CATANIA, 95121
PASCITM1535
VIA SALVATORE VIGO, 97, ACIREALE, 95024
PASCITM1537
VIA VITTORIO EMANUELE ANG.VIA, LIPARI, 98055
PASCITM1538
VIALE SAN MARTINO, 173-179, MESSINA, 98123
PASCITM153V
VIA VERDI A.CALLE DUE POR MESTRE, VENEZIA, 30171
PASCITM1542
VIA NAXOS, 231, GIARDINI NAXOS, 98030
PASCITM1544
PIAZZA ALDO MORO, 7, VALGUARNERA CAROPEPE, 94019
PASCITM1545
VIA GENERALE CIANCIO, 84, PIAZZA ARMERINA, 94015
PASCITM1548
CORSO VITTORIO EMANUELE, 311, GELA, 93012
PASCITM154A
VIA ROMA, 45, SELVAZZANO DENTRO, 35030
PASCITM154B
VIA MATTEOTTI, 415, PORTO TOLLE, 45018
PASCITM1550
VIA ALESSANDRO MANZONI, 154, AGRIGENTO, 92100
PASCITM1552
CORSO FILIPPO RE CAPRIATA, 56-58, LICATA, 92027
PASCITM1553
CORSO DELLA REPUBBLICA ANG. VIA, RAVANUSA, 92029
PASCITM1554
VIA BERNARDO MATTARELLA, 62, BAGHERIA, 90011
PASCITM1557
VIA VITTORIO EMANUELE, 450, BIANCAVILLA, 95033
PASCITM1558
VIA MARCO POLO, 322, MESSINA, 98125
PASCITM155B
VIA CARRERA, 12, BELLUNO, 32100
PASCITM1560
VIA DELLA LIBERTA', 9A-9B, PALERMO, 90139
PASCITM1563
VIA CAVOUR, 481-483, VITTORIA, 97019
PASCITM1566
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 185, PALERMO, 90143
PASCITM1567
VIA SERRADIFALCO, 2, PALERMO, 90145
PASCITM1570
CORSO ITALIA, 25-27, TRAPANI, 91100
PASCITM1571
VIA CASTELVETRANO, 14, TRAPANI, 91100
PASCITM1572
PIAZZA FRANCESCO PIZZO, 28, MARSALA, 91025
PASCITM1573
VIA GIUSEPPE TONIOLO, 1, MAZARA DEL VALLO, 91026
PASCITM1574
CORSO VITTORIO EMANUELE, 40, PARTANNA, 91028
PASCITM1575
VIA SAVOIA, 44, SAN VITO LO CAPO, 91010
PASCITM1576
VIALE INDIPENDENZA SICILIANA, 71, GIBELLINA, 91024
PASCITM1578
VIA ROMA, 33, CEFALU', 90015
PASCITM1579
VIA ROMA, 64, MARSALA, 91025
PASCITM1581
VIA MAZARA, 477, MARSALA, 91025
PASCITM1583
PIAZZA F. DE VITA, 11, PETROSINO, 91020
PASCITM1585
VIA G. GARIBALDI, 195-197, MESSINA, 98122
PASCITM1590
PIAZZA UMBERTO I, 16, SCORDIA, 95048
PASCITM1592
VIA DELLA LIBERTA', 86/88/89, MEDICINA, 40059
PASCITM1593
PIAZZA GIACOMO ZANELLA, 7, CHIAMPO, 36072
PASCITM1594
PIAZZA LIBERTA', 76, AZZANO DECIMO, 33082
PASCITM1595
VIA ABATE GIACINTO GIMMA, 89A, BARI, 70122
PASCITM1596
VIA FRANCESCO CRISPI, 110B, BARI, 70123
PASCITM1597
VIA GIUSEPPE FANELLI, 206-10, BARI, 70125
PASCITM1599
LARGO UMBERTO I, 22, CASTELLANETA, 74011
PASCITM1600
VIALE DON L. STURZO, 65, ANDRIA, 70031
PASCITM1601
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 28, MASSAFRA, 74016
PASCITM1602
CORSO VITTORIO EMANUELE, 96, MOTTOLA, 74017
PASCITM1603
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17A, MONOPOLI, 70043
PASCITM1605
VIALE REGINA MARGHERITA, 12, ALTAMURA, 70022
PASCITM1606
VIA FLORA, 22-24, GIOIA DEL COLLE, 70023
PASCITM1607
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 58, BITONTO, 70032
PASCITM1609
VIA MARCHESE DE ROSA CORSO, FOGGIA, 71121
PASCITM1610
VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, 32-34B, LECCE, 73100
PASCITM1611
VIA PODGORA, 7, CASTELFRANCO VENETO, 31033
PASCITM1612
VIA ALBERTINO DA CORONA, 1, TREVISO, 31100
PASCITM1613
VIA UBALDO BREGOLINI, 39, NOALE, 30033
PASCITM1616
VIALE DEL PIAVE, 54, BRESCIA, 25123
PASCITM1617
VIA PETOS, 50, PONTERANICA, 24010
PASCITM1618
VIA ISONZO, 18, ROMANO DI LOMBARDIA, 24058
PASCITM1620
PIAZZA CORRUBBIO, 1, VERONA, 37123
PASCITM1623
VIA MONTEGRAPPA, 1, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
PASCITM1624
VIALE MARIO GORI, 172, NISCEMI, 93015
PASCITM1625
VIA RICASOLI, 8A-8B, FIRENZE, 50122
PASCITM1626
VIA PRATESE, 162A, FIRENZE, 50145
PASCITM1627
VIA MASACCIO ANG. VIA DON MINZONI, FIRENZE, 50133
PASCITM1628
PIAZZA CAVOUR, 75, BARBERINO DI MUGELLO, 50031
PASCITM1629
VIA GIOTTO, 13, BORGO SAN LORENZO, 50032
PASCITM1630
VIA GIOVANNI NELLI, 8, FUCECCHIO, 50054
PASCITM1631
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR, 39, PISTOIA, 51100
PASCITM1632
VIALE ADUA, 368, PISTOIA, 51100
PASCITM1634
VIA MEZZOMIGLIO, 8, PIEVE A NIEVOLE, 51018
PASCITM1635
VIA DEI MONTANINI, 106-108, SIENA, 53100
PASCITM1636
VIA GAETANO DONIZETTI, 21-25-27, SCANDICCI, 50018
PASCITM1637
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 36, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1638
VIA FIUME, 1, SINALUNGA, 53048
PASCITM1639
PIAZZA FONTANA, 4, MILANO, 20122
PASCITM1640
VIA ST.MARTIN DE CORLEANS, 105, AOSTA, 11100
PASCITM1641
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 30, MILANO, 20124
PASCITM1642
VIA CESARE LOMBROSO, 32, MILANO, 20137
PASCITM1643
VIA RAFFAELLO SANZIO, 7, MILANO, 20149
PASCITM1644
VIA UMBERTO CALOSSO, 3, ASTI, 14100
PASCITM1645
PIAZZA CAVOUR, 1, MILANO, 20121
PASCITM1646
CORSO LODI, 18, MILANO, 20135
PASCITM1647
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 35, MILANO, 20135
PASCITM1648
VIA PAVIA A, 2/A, MILANO, 20136
PASCITM1649
CORSO VENTIDUE MARZO, 28, MILANO, 20135
PASCITM1650
VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 8, MILANO, 20155
PASCITM1651
VIALE MONZA, 27, MILANO, 20125
PASCITM1652
VIA COSTANTINO CANTU', 21, ABBIATEGRASSO, 20081
PASCITM1654
VIA FONTANILE, 36, COLOGNO MONZESE, 20093
PASCITM1655
VIA ROMA, 108, CASSINA DE' PECCHI, 20060
PASCITM1656
CORSO VERONA, 19, TORINO, 10152
PASCITM1657
VIA GIARDINO, 9, LOCATE DI TRIULZI, 20085
PASCITM1658
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 28, MAGENTA, 20013
PASCITM1659
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 58, MELZO, 20066
PASCITM1660
VIA ENRICO RONDANINI, 11, NERVIANO, 20014
PASCITM1661
PIAZZA DE' FERRARI, 6, GENOVA, 16121
PASCITM1662
PIAZZA DELLA VITTORIA, 23, PAVIA, 27100
PASCITM1663
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 1, PAULLO, 20067
PASCITM1664
PIAZZA TRENTO E TRIESTE E, 17/E, MONZA, 20052
PASCITM1665
PIAZZA VISCONTI, 7, RHO, 20017
PASCITM1666
VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE, 70/R, GENOVA, 16129
PASCITM1667
CORSO SARDEGNA, 218R, GENOVA, 16142
PASCITM1668
VIA CAVOUR, 49, ROSATE, 20088
PASCITM1669
VIA LEONARDO DA VINCI, 97, TREZZANO SUL NAVIGLIO, 20090
PASCITM1671
VIA VITTORIO VENETO, 23, BUSALLA, 16012
PASCITM1672
VIA DE PETRIS, 182, BRESSANA BOTTARONE, 27042
PASCITM1673
PIAZZA VITTORIO VENETO, 42-43, BRONI, 27043
PASCITM1674
PIAZZA ROMA, 7, BRUGHERIO, 20861
PASCITM1675
VIA DEL CANTO FELICE, 5, GENOVA, 16164
PASCITM1676
VIA TOMMASO CAMPANELLA, 55, REGGIO CALABRIA, 89127
PASCITM1677
PIAZZA DELLA LIBERTA', 33, LISSONE, 20035
PASCITM1678
VIA PIACENZA, 416, CHIAVARI, 16043
PASCITM1679
VIA DOMENICO CUNEO, 137 - 16040, SAN COLOMBANO CERTENOLI, 16040
PASCITM1680
PIAZZA CORNAGGIA, 21, RIVANAZZANO TERME, 27055
PASCITM1681
VIA MARTIRI DI BELFIORE, 2, MONZA, 20900
PASCITM1682
VIA ROMA, 53, VIDIGULFO, 27018
PASCITM1683
CORSO MILANO, 18/C, VIGEVANO, 27029
PASCITM1684
VIA F. CONFALONIERI, 40, VILLASANTA, 20852
PASCITM1687
VIA GIAMBATTISTA BOGINO, 31, TORINO, 10123
PASCITM1688
VIA PIETRO MICCA, 14, TORINO, 10122
PASCITM1689
STRADA DI SAN MAURO, 43, TORINO, 10156
PASCITM1690
CORSO PESCHIERA, 249, TORINO, 10141
PASCITM1691
CORSO SIRACUSA, 92H, TORINO, 10137
PASCITM1692
CORSO FRANCIA, 312, COLLEGNO, 10093
PASCITM1694
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8, CARMAGNOLA, 10022
PASCITM1695
VIA DELLA STAZIONE, 2, MONCALIERI, 10024
PASCITM1696
PIAZZA DELL'ADDOLORATA, 1, ACQUI TERME, 15011
PASCITM1701
VIA MONTRIGONE, 42, BORGOSESIA, 13011
PASCITM1702
PIAZZA PEROTTI, 2, COSSATO, 13836
PASCITM1703
LARGO CHATILLON, 6, VERCELLI, 13100
PASCITM1704
VIA GIACOMO MATTEOTTI C, 42/C, SANTHIA', 13048
PASCITM1705
VIA FRATELLI ROSSELLI, 30, NOVARA, 28100
PASCITM1711
VIA PALEOLOGI, 6, CASALE MONFERRATO, 15033
PASCITM1712
VIA GOFFREDO MAMELI, 1, VERCELLI, 13100
PASCITM1714
VIA CAPRARIE, 3/A, BOLOGNA, 40124
PASCITM1715
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 44, BAZZANO, 40053
PASCITM1718
PIAZZA DEL POPOLO, 4 - 40017 SAN, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
PASCITM1719
VIA GAZZANI, 2, CALDERARA DI RENO, 40012
PASCITM1720
VIA PORRETTANA, 61, CASALECCHIO DI RENO, 40033
PASCITM1721
VIA RAUL GARDINI, 1, RAVENNA, 48121
PASCITM1722
PIAZZA AMOS CALDERONI, 10, ALFONSINE, 48011
PASCITM1724
LARGO ANTONIO CALDERONI, 6, LUGO, 48022
PASCITM1725
VIA VITTORIO VENETO, 71, MASSA LOMBARDA, 48024
PASCITM1727
VIA CERVESE, 115, FORLI', 47122
PASCITM1728
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 2, CESENA, 47521
PASCITM1729
VIA XXV LUGLIO, 43, MORCIANO DI ROMAGNA, 47833
PASCITM172A
VIA NOALESE, CASELLE, 254-A, SANTA MARIA DI SALA, 30036
PASCITM1730
PIAZZA CAVOUR, 3, RIMINI, 47921
PASCITM1731
VIALE MINGHETTI, 1, RICCIONE, 47838
PASCITM1732
CORSO DELLA GIOVECCA, 50, FERRARA, 44100
PASCITM1733
VIA BOLOGNA, 95/95-A, FERRARA, 44100
PASCITM1734
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 1A, ARGENTA, 44011
PASCITM1735
VIA COPPARO, 132, FERRARA, 44100
PASCITM1736
PIAZZA XX SETTEMBRE, 10, ASOLA, 46041
PASCITM1737
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32-38, BERRA, 44033
PASCITM1738
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 70, BONDENO, 44012
PASCITM1739
CORSO DEL GUERCINO, 54, CENTO, 44042
PASCITM173A
VIA CHIESA ONARA, 12-14, TOMBOLO, 35019
PASCITM1740
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1, CODIGORO, 44021
PASCITM1741
PIAZZA VINCENZINO FOLEGATTI, 21, COMACCHIO, 44022
PASCITM1742
PIAZZA DEL POPOLO, 4, COPPARO, 44034
PASCITM1743
VIA DELLA VITTORIA, 7, FORMIGNANA, 44035
PASCITM1744
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 10, MANTOVA, 46100
PASCITM1745
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18-19, MASSA FISCAGLIA, 44025
PASCITM1746
VIA MAZZINI, 22, MESOLA, 44026
PASCITM1747
PIAZZA DELLA LIBERTA', 6/A, MIGLIARINO, 44027
PASCITM1749
VIA G. MATTEOTTI, 126, POGGIO RUSCO, 46025
PASCITM174A
VIA SAN GIORGIO, 25, LUGO DI VICENZA, 36030
PASCITM1750
VIA FEDERICO BERNAGOZZI, 10/12, PORTOMAGGIORE, 44015
PASCITM1751
VIA BEPPINO SANTINI, 1, RO, 44030
PASCITM1752
CORSO ROMA, 3, SANT'AGOSTINO, 44047
PASCITM1753
VIA CHIESA, 180, FERRARA, 44046
PASCITM1754
VIA NAZIONALE, 49/A, ARGENTA, 44040
PASCITM1755
VIA FASCINATA, 34/B, ARGENTA, 44048
PASCITM1756
VIA ROMA, 42, TRESIGALLO, 44039
PASCITM1757
VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE, 5, VIADANA, 46019
PASCITM1758
VIA DEL SANDALO, 1B, VOGHIERA, 44019
PASCITM1759
PIAZZALE GUIDO DONEGANI, 12, FERRARA, 44100
PASCITM175A
VIA XXIV MAGGIO, 61, CONEGLIANO, 31015
PASCITM1760
VIA TOLEDO, 210, NAPOLI, 80132
PASCITM1762
CORSO UMBERTO I, 163, NAPOLI, 80133
PASCITM1763
VIA TORINO, 13, NAPOLI, 80142
PASCITM1764
VIA FRANCESCO SOLIMENA, 35, NAPOLI, 80129
PASCITM1765
VIA FRANCESCO CILEA, 36, NAPOLI, 80127
PASCITM1766
VIA VICINALE CUPA CINTIA, 25, NAPOLI, 80126
PASCITM1767
VIA NUOVA DELLE BRECCE, 260, NAPOLI, 80147
PASCITM1768
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
PASCITM1769
VIA ANIELLO PALUMBO, 121, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
PASCITM176A
VIA ASOLANA, 4, RIESE PIO X, 31039
PASCITM1770
VIA BENEVENTO, 27, CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013
PASCITM1771
CORSO EUROPA, 17, CASAVATORE, 80020
PASCITM1772
CORSO UMBERTO I, 390/E, MARIGLIANO, 80032
PASCITM1773
VIA GIACOMO LEOPARDI, 155, NAPOLI, 80125
PASCITM1774
VIA CIRCONVALLAZIONE, 217, TORRE DEL GRECO, 80059
PASCITM1775
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 103, SALERNO, 84122
PASCITM1777
VIA SAN PIO X, 70, AGROPOLI, 84043
PASCITM1778
VIA R. DE PASCALE, ANGRI, 84012
PASCITM1779
PIAZZA XX SETTEMBRE, 20, MERCATO SAN SEVERINO, 84085
PASCITM1780
VIA MANGIONI, 1, PAGANI, 84016
PASCITM1781
PIAZZA D'AMORA, 3, NOCERA INFERIORE, 84014
PASCITM1782
VIA TROTTA GUSTAVO, 7, PAGANI, 84016
PASCITM1784
VIA UNIVERSITA', 4, PARMA, 43121
PASCITM1785
VIA TAGLIAFERRI, 2/C-D, PARMA, 43126
PASCITM1786
VIA ROMA, 111, BUSSETO, 43011
PASCITM1787
PIAZZALE VITTORIO VENETO, 31, COLORNO, 43052
PASCITM1789
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1, FIDENZA, 43036
PASCITM178A
PIAZZA SILVA, 75, MARANO VICENTINO, 36035
PASCITM1790
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 9, FONTANELLATO, 43012
PASCITM1791
VIA XXIV MAGGIO, 3, FORNOVO DI TARO, 43045
PASCITM1792
VIALE DEI FANTI D'ITALIA, 2 BIS, LANGHIRANO, 43013
PASCITM1793
VIA GUGLIELMO MARCONI, 10, ROCCABIANCA, 43010
PASCITM1794
VIA GARIBALDI, 118/A, SAN SECONDO PARMENSE, 43017
PASCITM1795
PIAZZA GARIBALDI, 13, SORAGNA, 43019
PASCITM1796
VIA MUZIO CLEMENTI, 44, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
PASCITM1797
VIA XX SETTEMBRE ANG. VIA, NARDO', 73048
PASCITM1798
VIA SOLD. RAFFAELE TINELLI, 11-13, NOCI, 70015
PASCITM1799
VIA PASUBIO, 224, ZANE', 36010
PASCITM179A
PIAZZA FRACCON, 5, MONTECCHIO MAGGIORE, 36075
PASCITM1800
VIA I MAGGIO, 92, CONCORDIA SAGITTARIA, 30023
PASCITM1801
PIAZZA LIBERTA', 55, PRAMAGGIORE, 30020
PASCITM1802
VIA XXV APRILE, 13, BOBBIO, 29022
PASCITM1803
LARGO MARIA IMMACOLATA, 1, GROTTAGLIE, 74023
PASCITM1804
VIA ROMA, 53, CAROSINO, 74021
PASCITM1805
VIA CAPITANO L. GIGANTE, 16, SAVA, 74028
PASCITM1806
VIA GARIBALDI, 1/A, CRISPIANO, 74012
PASCITM1807
PIAZZA UMBERTO, I 4, TORRICELLA, 74020
PASCITM1808
VIA MAGGIORE F. P. LOTTA, 22, MONTEIASI, 74020
PASCITM1809
VIA RIMEMBRANZA, 46, MONTEMESOLA, 74020
PASCITM180A
PIAZZA LIBERTA', 1, MUSILE DI PIAVE, 30024
PASCITM1810
VIA DOMENICO ACCLAVIO, 36, TARANTO, 74123
PASCITM1811
VIA P. PIEMONTE, 13, SAN GIORGIO IONICO, 74027
PASCITM1812
VIA TARANTO, 50, MARTINA FRANCA, 74015
PASCITM1813
VIALE MAGNA GRECIA ANG. VIA ALTO, TARANTO, 74100
PASCITM1814
VIA CARLO SORCINELLI, 37, TARANTO, 74121
PASCITM1815
VIA GUERRAZZI ANG. VIA ARCHITA, PALAGIANO, 74019
PASCITM1816
VIALE EUROPA, 174, TARANTO, 74029
PASCITM1817
VIA BRODOLINI ANG.VIA AMENDOLA, GROTTAGLIE, 74023
PASCITM1818
VIALE MANCINI, 18, MANDURIA, 74024
PASCITM1819
VIA G. MATTEOTTI, 91, GINOSA, 74013
PASCITM181B
PIAZZA PELLEGRINO, 4 - 33038 SAN, SAN DANIELE DEL FRIULI, 33038
PASCITM1820
LARGO NITTI VALENTINI, 4, BARI, 70122
PASCITM1822
VIA BRINDISI, 62-66, SQUINZANO, 73018
PASCITM1824
PIAZZA CAVOUR, 10, MESAGNE, 72023
PASCITM1825
VIA EGNAZIA, 48, FASANO, 72015
PASCITM1826
VIALE ARMANDO DIAZ, 16D, MONTEVARCHI, 52025
PASCITM1827
VIA UMBRIA, 56-58, AREZZO, 52100
PASCITM1828
VIA ADRIATICA NORD, 98/A, CUPRA MARITTIMA, 63012
PASCITM1829
VIA CESARE BATTISTI, 65, MATELICA, 62024
PASCITM182B
PIAZZA GARIBALDI, 13, GEMONA DEL FRIULI, 33013
PASCITM1833
VIA STAZIONE, 2, MAROSTICA, 36063
PASCITM1834
VIA IV NOVEMBRE ANGOLO VIA ZANELLA, DUEVILLE, 36031
PASCITM1837
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 27, BOLLATE, 20021
PASCITM1838
VIA ROMA, 57/61, SPEZZANO DELLA SILA, 87052
PASCITM1839
VIA FIUME LAO, 147, SCALEA, 87029
PASCITM183B
VIA DANTE, 192, PIOVEGA, GEMONA DEL FRIULI, 33013
PASCITM1842
VIA VITTORIO EMANUELE, 165-167, BROLO, 98061
PASCITM1844
VIA PALERMO, 116, MUSSOMELI, 93014
PASCITM1847
VIALE M.SAETTA, CANICATTI', 92024
PASCITM1849
PIAZZA DEL POPOLO, 42 - 33078 SAN, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 33078
PASCITM184A
PIAZZA EGIDIO DAL BEN, 11, GRUARO, 30020
PASCITM184B
VIA VILLA, 125, ARTEGNA, 33011
PASCITM1850
VIA SAN FRANCESCO, 15, SORRENTO, 80067
PASCITM1852
VIA ERIDANIA, 105, OCCHIOBELLO, 45030
PASCITM1853
VIA NAZIONALE, 149, MONTECASSIANO, 62010
PASCITM1855
VIA BARTOLOMEO GUIDOBONO, 127-131, SAVONA, 17100
PASCITM1857
VIA MAGENTA, 1, PAESE, 31038
PASCITM185A
VIA ROMA C, 22, CAMISANO VICENTINO, 36043
PASCITM185B
VIA SANTO STEFANO, 101, BUIA, 33030
PASCITM1860
VIALE DELLA LIBERTA' ANG. VIA, TREBISACCE, 87075
PASCITM1861
VIA SALARIA, 120, MONSAMPOLO DEL TRONTO, 63030
PASCITM1863
CORSO DELLA COSTITUENTE, 19, ROCCA DI PAPA, 00040
PASCITM1864
VIA REGINA PACIS, ANG. VIA PARIGI, SASSUOLO, 41049
PASCITM1865
VIALE VINCENZO RANDI, 44, RAVENNA, 48121
PASCITM1866
VIA COSTA, 45, PIANORO, 40067
PASCITM1867
VIA EMILIA OVEST, 320, MODENA, 41123
PASCITM1868
VIA A. ERCOLANI, 9, IMOLA, 40026
PASCITM1869
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 18, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
PASCITM186B
VIA CIRO DI PERS, 11, MAJANO, 33030
PASCITM1872
VIA NAZARIO SAURO, 46, FORMELLO, 00060
PASCITM1873
VIA ANDREA MILLEVOI, 69, ROMA, 00178
PASCITM1874
VIA ROMA, 38, CASSOLA, 36022
PASCITM1875
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 203, CATANZARO, 88100
PASCITM1877
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, PESCARA, 65125
PASCITM1879
VIALE LIONELLO MATTEUCCI, 7, RIETI, 02100
PASCITM187A
PIAZZA GOLDONI, 6 - 30029 SANTO, SANTO STINO DI LIVENZA, 30029
PASCITM187B
VIA ONORIO DE LUCA, 31, TRASAGHIS, 33010
PASCITM1880
VIA CARLO GOLDONI, 4B, CERVETERI, 00052
PASCITM1883
VIA LUIGI PIRANDELLO, 1, TRICASE, 73039
PASCITM1884
CORSO GARIBALDI, 57/61, TRINITAPOLI, 76015
PASCITM1885
VIA VITTORIO VENETO, 145, MAGLIE, 73024
PASCITM1887
VIA TERESA MASSELLI, 55A, SAN SEVERO, 71016
PASCITM1888
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 72, CANOSA DI PUGLIA, 76012
PASCITM188A
VIA ROMA, 72, MASSANZAGO, 35010
PASCITM188B
PIAZZA MUNICIPIO, 9, VENZONE, 33010
PASCITM1892
CORSO VITTORIO EMANUELE, 68-72, SIDERNO, 89048
PASCITM1894
CORSO UMBERTO I, 268, SOVERATO, 88068
PASCITM1895
CORSO GARIBALDI, 64-66, LUCCA, 55100
PASCITM1896
STRADA MASSETANA ROMANA, 8, SIENA, 53100
PASCITM1897
PIAZZA IV NOVEMBRE, 19, PENNA SANT'ANDREA, 64039
PASCITM1898
VIA GORIZIA, 7, LANCIANO, 66034
PASCITM1899
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 135, TIVOLI, 00010
PASCITM189A
VIA IV NOVEMBRE, 4, ANNONE VENETO, 30020
PASCITM189B
PIAZZA DANTE, 1, OSOPPO, 33010
PASCITM190B
PIAZZA IV NOVEMBRE, 18, RAGOGNA, 33030
PASCITM191B
PIAZZA ITALIA, 5, RIVE D'ARCANO, 33030
PASCITM193B
VIA CELIO NANINO, 129-28, REANA DEL ROIALE, 33010
PASCITM1966
VIA NICOLO' GIUSTINIANI, 2, PADOVA, 35128
PASCITM196B
VIA SOTTOCOLLEVERZAN, 30, TARCENTO, 33017
PASCITM197B
LARGO BOIANI, 20, CIVIDALE DEL FRIULI, 33043
PASCITM1A00
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 99, ANCONA, 60121
PASCITM1A01
VIA FRANCESCO RISMONDO, 10A, ANCONA, 60123
PASCITM1A02
CORSO MATTEOTTI, 97, CHIARAVALLE, 60033
PASCITM1A03
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 31A, JESI, 60035
PASCITM1A04
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 12, OSIMO, 60027
PASCITM1A05
PIAZZA ROMA, 5, SENIGALLIA, 60019
PASCITM1A06
VIA FLAMINIA, 685, FALCONARA MARITTIMA, 60015
PASCITM1A07
CORSO TRENTO E TRIESTE, 38/52, ASCOLI PICENO, 63100
PASCITM1A08
PIAZZA DON BOSCO A, 4/A-6, FOLIGNANO, 63040
PASCITM1A09
BORGO G. LEOPARDI, 30, OFFIDA, 63073
PASCITM1A10
PIAZZA CESARE BATTISTI, 3 - 63074, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
PASCITM1A11
PIAZZA MATTEOTTI, 7, FERMO, 63023
PASCITM1A12
VIA PROSPERI, 19, FERMO, 63023
PASCITM1A13
VIALE DELLA REPUBBLICA, 28, MONTEGRANARO, 63812
PASCITM1A14
VIALE BRUNO BUOZZI, 28, PORTO SAN GIORGIO, 63017
PASCITM1A15
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 31, SANT'ELPIDIO A MARE, 63811
PASCITM1A16
GALLERIA DEL COMMERCIO, 7, MACERATA, 62100
PASCITM1A17
VIA INDIPENDENZA, 38, CIVITANOVA MARCHE, 62012
PASCITM1A18
VIA CLUENTINA, 10/A-B, MACERATA, 62100
PASCITM1A19
PIAZZA GIACOMO LEOPARDI, 18, RECANATI, 62019
PASCITM1A20
PIAZZALE EUROPA, 28, TOLENTINO, 62029
PASCITM1A21
PIAZZA DEL POPOLO, 18, PESARO, 61121
PASCITM1A22
PIAZZA XX SETTEMBRE, 8, FANO, 61032
PASCITM1A23
VIA NAZIONALE NORD, 183, SANT'ANGELO IN VADO, 61048
PASCITM1A24
VIA GIRO DEI DEBITORI, 24, URBINO, 61029
PASCITM1A25
VIA DEL CORSO, 297A, ROMA, 00186
PASCITM1A26
VIA GIULIA, 169, ROMA, 00186
PASCITM1A27
PIAZZA DELL'ALBERONE, 1, ROMA, 00181
PASCITM1A28
PIAZZA PALOMBARA SABINA, 24-28, ROMA, 00199
PASCITM1A29
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 2, ROMA, 00144
PASCITM1A30
VIA DEL CORSO, 518-520, ROMA, 00186
PASCITM1A31
PIAZZA DELLA ROTONDA, 1, ROMA, 00186
PASCITM1A32
GALLERIA CARACCIOLO, 16/A, ROMA, 00185
PASCITM1A33
VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30, ROMA, 00144
PASCITM1A34
VIA FRANCESCO ANTONIO PIGAFETTA, 48, ROMA, 00154
PASCITM1A35
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101, ROMA, 00186
PASCITM1A36
VIA TIBURTINA, 1110, ROMA, 00156
PASCITM1A37
VIALE DELLE MILIZIE, 23, ROMA, 00192
PASCITM1A38
VIALE LIEGI, 39E, ROMA, 00198
PASCITM1A39
TOR S.EUSEBIO VIA AFFILE, 102, ROMA, 00131
PASCITM1A40
VIA ALFONSI, 2, VELLETRI, 00049
PASCITM1A41
VIA ISONZO, 50, ROMA, 00198
PASCITM1A43
VIA ETTORE ROLLI, 22D, ROMA, 00153
PASCITM1A44
VIA TIBURTINA KM.12400, ROMA, 00131
PASCITM1A45
VIA DEL TRITONE, 152, ROMA, 00187
PASCITM1A46
VIALE DEL CASTELLO DELLA MAGLIANA, ROMA, 00148
PASCITM1A47
VIA VENTI SETTEMBRE, 20, ROMA, 00187
PASCITM1A48
VIALE DELL'INDUSTRIA, 20, ROMA, 00144
PASCITM1A49
PIAZZA DEI CONDOTTIERI, 55, ROMA, 00176
PASCITM1A50
VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, ROMA, 00184
PASCITM1A52
VIALE DELL'ESERCITO, 123, ROMA, 00143
PASCITM1A53
VIA GENOVA, 3A, ROMA, 00184
PASCITM1A54
VIA URBANA, 169A, ROMA, 00184
PASCITM1A56
VIA VINCENZO TROYA, 33/37, ROMA, 00135
PASCITM1A57
VIA PRENESTINA, 1028-1028A, ROMA, 00155
PASCITM1A58
VIA DELLA PISANA, 278-280, ROMA, 00163
PASCITM1A59
VIA GREGORIO VII, 305, ROMA, 00165
PASCITM1A60
VIA SALARIA, 229, ROMA, 00198
PASCITM1A61
VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 457, ROMA, 00151
PASCITM1A62
VIA NICOLA ANTONIO PEDICINO, 5, ROMA, 00156
PASCITM1A63
VIALE ANTONIO CIAMARRA, 82, ROMA, 00173
PASCITM1A64
VIA TREVIO, 11-13, TIVOLI, 00019
PASCITM1A65
VIA RISORGIMENTO, ANG. VIA, ANZIO, 00042
PASCITM1A66
VIA CONCA D'ORO, 349, ROMA, 00141
PASCITM1A68
PIAZZA VITTORIO VENETO, 10, FOLLONICA, 58022
PASCITM1A69
VIA DI ACILIA, 56, ROMA, 00125
PASCITM1A70
LUNGOMARE P.TOSCANELLI, 52/B, ROMA, 00122
PASCITM1A71
PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO, 1-2, GENZANO DI ROMA, 00045
PASCITM1A72
VIA GUIDO FARINA, 1, POMEZIA, 00040
PASCITM1A75
VIA IV NOVEMBRE, 6, GROSSETO, 58100
PASCITM1A78
VIA RESPA, 11, MOLFETTA, 70056
PASCITM1A79
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3, GIOVINAZZO, 70054
PASCITM1A80
LARGO PLEBISCITO, 8, TERLIZZI, 70038
PASCITM1A81
VIA GIOVINE, 74, MOLFETTA, 70056
PASCITM1A82
VIALE DELLA REPUBBLICA, 110, BARI, 70125
PASCITM1A83
VIA BARI, 90/A, VALENZANO, 70010
PASCITM1A84
PIAZZA REPUBBLICA, 1 - 52028, TERRANUOVA BRACCIOLINI, 52028
PASCITM1A85
VIA VALLELUNGA, 129, PERGINE VALDARNO, 52020
PASCITM1A86
VIA GIOVANNI DAL BORRO, 3, SAN, LORO CIUFFENNA, 52024
PASCITM1A87
PIAZZA UNITA ITALIA, 3, MONTALTO, PERGINE VALDARNO, 52020
PASCITM1A88
PIAZZA DEL MERCATO, 13, MERCATALE, CORTONA, 52044
PASCITM1A89
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 71, LUCIGNANO, 52046
PASCITM1A90
VIA NAZIONALE, 42, CORTONA, 52044
PASCITM1A91
PIAZZA GENERALE ANGELO ARRIGUCCI, 3, CHITIGNANO, 52010
PASCITM1A92
S.S. CASSIA /BIS, 327, CESA, MARCIANO DELLA CHIANA, 52040
PASCITM1A93
VIA ALDO MORO, 2, CAVRIGLIA, 52022
PASCITM1A94
VIA BIGIANDI, 15, CASTELNUOVO DEI, CAVRIGLIA, 52020
PASCITM1A95
VIA ROMA, 27/D, CAPRESE MICHELANGELO, 52033
PASCITM1A96
VIA ROMA, 15, BUCINE, 52021
PASCITM1A97
VIA NAZIONALE, 140, BIBBIENA, 52012
PASCITM1A98
VIA NAZIONALE, 31, BADIA PRATAGLIA, POPPI, 52010
PASCITM1A99
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 95, ANGHIARI, 52031
PASCITM1ACV
VIA PONTE PIETRO BUCCI, RENDE, 87036
PASCITM1AG0
CORSO UMBERTO I, N.60, RACALMUTO, 92020
PASCITM1AG1
VIA ATENEA, 2, AGRIGENTO, 92100
PASCITM1AG2
PIAZZETTA DELLA VITTORIA, 2, ARAGONA, 92021
PASCITM1AG3
VIA VITTORIO VENETO, 12, CANICATTI', 92024
PASCITM1AG4
VIA VITTORIO EMANUELE, 21, FAVARA, 92026
PASCITM1AG5
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 35, GROTTE, 92020
PASCITM1AG6
CORSO UMBERTO I, 145, RIBERA, 92016
PASCITM1AG7
CORSO DELLA REPUBBLICA, 135, RAVANUSA, 92029
PASCITM1AG8
CORSO F. CRISPI, 170, SAN GIOVANNI GEMINI, 92020
PASCITM1AG9
PIAZZA GARIBALDI, 3, NARO, 92028
PASCITM1AGC
VIA ROMA, 7, CAMPOBELLO DI LICATA, 92023
PASCITM1AGL
PIAZZA LINARES ANG. CORSO UMBERTO, LICATA, 92027
PASCITM1AGP
VIA ROMA, 2-4, PORTO EMPEDOCLE, 92014
PASCITM1AGR
VIA L. SCIASCIA VILLAGGIO MOSE, AGRIGENTO, 92100
PASCITM1AGS
VIA DEI CAPPUCCINI, 59, SCIACCA, 92019
PASCITM1AL9
VIALE DANTE ALIGHIERI, 60, VALENZA, 15048
PASCITM1ALC
CORSO VALENTINO, 8, CASALE MONFERRATO, 15033
PASCITM1ALG
GALLERIA ROMA, 12, ALBIGNASEGO, 35020
PASCITM1ALN
VIA PATRIOTI, 79, ALBENGA, 17031
PASCITM1ALS
PIAZZA SALIMBENI, 3, SIENA, 53100
PASCITM1AM1
PIAZZA GARIBALDI, 79, BUCINE, 52020
PASCITM1AMP
VIALE LUIGI BROGLIO TESSERA, VENEZIA, 30100
PASCITM1AN1
PIAZZALE ITALIA, 6, ANCONA, 60100
PASCITM1AN2
VIA DEL PINOCCHIO, 1, ANCONA, 60127
PASCITM1AN3
VIA DEL CONERO, 20, ANCONA, 60129
PASCITM1AN5
VIA BRUNO BUOZZI, 12, ANCONA, 60131
PASCITM1AN6
VIA DANTE, CERRETO D'ESI, 60043
PASCITM1AN7
VIA PIANELLO, 40, PIANELLO DI OSTRA, OSTRA, 60010
PASCITM1AN8
STRADA STATALE 77 KM 122.6, LORETO, 60025
PASCITM1AN9
VIALE DELLA VITTORIA, JESI, 60035
PASCITM1ANA
VIA ANTICOLANA, 1, ANAGNI, 03012
PASCITM1AO1
VIALE CONTE CROTTI, 34, AOSTA, 11100
PASCITM1AO3
VIA ROMA, 37, COURMAYEUR, 11013
PASCITM1AO4
VIA CHANOUX, 45, PONT-SAINT-MARTIN, 11026
PASCITM1AO5
GRAND CHEMIN, 32, SAINT-CHRISTOPHE, 11020
PASCITM1AOX
PIAZZA E. CHANOUX, 51, AOSTA, 11100
PASCITM1AP1
LARGO MAZZINI, 15, PORTO D'ASCOLI, SAN BENEDETTO.D.TRONTO, 63074
PASCITM1AP2
VIALE TRENTO, 82/84, FERMO, 63900
PASCITM1AP3
VIA LEOPARDI N, 25/27, PEDASO, 63016
PASCITM1AP4
VIA CRISPI ANG. VIA BALILLA, PORTO, SAN BENEDETTO.D.TRONTO, 63074
PASCITM1APA
VIA SALARIA, 186, ASCOLI PICENO, 63100
PASCITM1AR1
PIAZZA SAIONE, 10, AREZZO, 52100
PASCITM1AR2
VIA FIORENTINA, 435, AREZZO, 52100
PASCITM1AR3
VIA VITTORIO ALFIERI, 49B, AREZZO, 52100
PASCITM1AR4
VIA PETRARCA, ANG. VIA MARCONI, 5, AREZZO, 52100
PASCITM1AR5
VIA PIERO CALAMANDREI, 183, AREZZO, 52100
PASCITM1ARC
VIA MONTELUNGO, 14-B, ARCUGNANO, 36057
PASCITM1ARZ
VIA SEGA, 21, ARZIGNANO, 36071
PASCITM1AV1
VIA SAN FRANCESCO, 115, MONTEMARANO, 83040
PASCITM1AV2
VIA ALDO MORO, SOLOFRA, 83029
PASCITM1AV5
CORSO EUROPA, 16P, AVELLINO, 83100
PASCITM1AVA
VIA APPIA, 34, ATRIPALDA, 83042
PASCITM1AVG
VIA ALCIDE DE GASPERI, 46, GROTTAMINARDA, 83035
PASCITM1AVR
VIA CARDITO, 2, ARIANO IRPINO, 83031
PASCITM1B00
VIA CAVOUR, 85/87, TRANI, 76125
PASCITM1B01
VIA ARANCAPEDES, 13, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
PASCITM1B02
PIAZZA XX SETTEMBRE, 80, MOLA DI BARI, 70042
PASCITM1B03
VIA AMENA, 7/A, BRINDISI, 72100
PASCITM1B04
VIA DEI CONTI RICCI, 107, VASTO, 66054
PASCITM1B05
VIA BATTIATI, 44, ACI BONACCORSI, 95020
PASCITM1B08
VIA PRINCIPE UMBERTO, 251, AUGUSTA, 96011
PASCITM1B09
PIAZZA UMBERTO I, 14, AVOLA, 96012
PASCITM1B10
VIA ROMA, 58 - 98051 BARCELLONA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 98051
PASCITM1B11
VIA A. DE GASPERI, 34, SIRACUSA, 96010
PASCITM1B12
VIA VITTORIO EMANUELE, 228, CANICATTINI BAGNI, 96010
PASCITM1B14
PIAZZA XX SETTEMBRE ANG. VIA MASINI, BOLOGNA, 40126
PASCITM1B16
VIA MAGNA GRECIA, 91, BARI, 70126
PASCITM1B22
VIA NAZIONALE, ANG. VIA ROMA, FALCONE, 98060
PASCITM1B25
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 124, FLORIDIA, 96014
PASCITM1B28
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 3-5, ISPICA, 97014
PASCITM1B30
VIA NAZIONALE, ROMETTA, 98040
PASCITM1B33
VIALE EUROPA ANG. VIA LODI, MESSINA, 98124
PASCITM1B34
VIA G. GARIBALDI, 451, MESSINA, 98121
PASCITM1B38
VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 55, MODICA, 97015
PASCITM1B40
VIA NAPOLI, 56-58-60, NOTO, 96017
PASCITM1B41
VIALE MORO, S.N.C, PACHINO, 96018
PASCITM1B42
VIA CARLO ALBERTO, 2, PALAZZOLO ACREIDE, 96010
PASCITM1B43
VIA E. BELLIA, 60-62, PATERNO', 95047
PASCITM1B44
VIA TRIESTE, 52, PATTI, 98066
PASCITM1B45
PIAZZA CESARE BATTISTI, 28, POZZALLO, 97016
PASCITM1B46
PRESSO STABILIMENTO ENICHEM, PRIOLO GARGALLO, 96010
PASCITM1B47
VIALE DELLE AMERICHE, 191, RAGUSA, 97100
PASCITM1B48
PIAZZA VANN' ANTO', 11-12, RAGUSA, 97100
PASCITM1B49
PIAZZA IMMACOLATA, 13-14, RAMACCA, 95040
PASCITM1B53
VIA MEDICI, ANG.VIA AGRIGENTO, SANT'AGATA DI MILITELLO, 98076
PASCITM1B55
VIA I MAGGIO ANG. VIA DEI FIORI, SCICLI, 97018
PASCITM1B56
VIALE SANTA PANAGIA, 118-134, SIRACUSA, 96100
PASCITM1B57
CORSO GELONE, 13-15, SIRACUSA, 96100
PASCITM1B58
VIALE ZECCHINO, 126, SIRACUSA, 96100
PASCITM1B59
VIA SAVOIA, 35, SIRACUSA, 96100
PASCITM1B61
VIA RUGGERO SETTIMO, 5, SOLARINO, 96010
PASCITM1B62
VIA LIBERTA', 82, SORTINO, 96010
PASCITM1B63
LARGO SANTA CATERINA, 2, TAORMINA, 98039
PASCITM1B66
VIA RUGGERO SETTIMO, 36, VITTORIA, 97019
PASCITM1B68
CORSO UMBERTO I ANG. VIA BOLOGNA, BRONTE, 95034
PASCITM1B70
VIA UMBERTO I ANG.VIA G.PIRELLI, 2, RANDAZZO, 95036
PASCITM1B73
PIAZZA SAN LORENZO, 1, GALLARATE, 21013
PASCITM1B74
PIAZZA MERCATALE, 86, PRATO, 59100
PASCITM1B75
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4, TRIGGIANO, 70019
PASCITM1B76
VIA SAN GIORGIO, 58, TRANI, 76125
PASCITM1B77
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 78, TRANI, 76125
PASCITM1B78
VIA A. DIAZ ANG. VICO DIAZ, 2, TERLIZZI, 70038
PASCITM1B79
CORSO ROMA ANG. VIA SENNA, PUTIGNANO, 70017
PASCITM1B80
VIA MELO DA BARI, 50A, BARI, 70121
PASCITM1B81
CORSO A.MORO ANG. VIA PANINI, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
PASCITM1B83
VIA PRINCIPE UMBERTO, 61, NOCI, 70015
PASCITM1B84
CORSO GARIBALDI, 11, CASAMASSIMA, 70010
PASCITM1B86
STRADA STATALE 96 KM.119400, MODUGNO, 70026
PASCITM1B87
VIA CISTERNINO, 35, LOCOROTONDO, 70010
PASCITM1B88
PIAZZA XX SETTEMBRE, 5, CORATO, 70033
PASCITM1B89
TORRE B PRESSO BARICENTRO STRADA, CASAMASSIMA, 70010
PASCITM1B90
VIA M. R. IMBRIANI, 2, CANOSA DI PUGLIA, 76012
PASCITM1B91
PIAZZA MARCONI, 24, BITONTO, 70032
PASCITM1B92
VIA GIOVANNI BOVIO, 44, BISCEGLIE, 76011
PASCITM1B93
VIA V. VENETO, 6, BISCEGLIE, 76011
PASCITM1B94
VIA BRIGATA BARLETTA, 65, BARLETTA, 76121
PASCITM1B95
VIALE VENEZIA GIULIA, 182, ANDRIA, 70031
PASCITM1B97
CORSO VITTORIO EMANUELE, 83, ALTAMURA, 70022
PASCITM1B98
PIAZZA DI VAGNO, 8, ALBEROBELLO, 70011
PASCITM1B99
VIA MARIA SCALERA, 19, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
PASCITM1BA1
VIA DEGLI AMMIRAGLI FERDINANDO, BARLETTA, 70051
PASCITM1BA2
VIALE LUIGI EINAUDI, 14, BARI, 70125
PASCITM1BA3
VIA NAPOLI, 243-247, BARI, 70123
PASCITM1BA4
VIA PRINCIPE AMEDEO, 271, BARI, 70122
PASCITM1BA5
VIA ARTURO TOSCANINI, 21, BARI, 70126
PASCITM1BA6
VIA DALMAZIA, 117, BARI, 70121
PASCITM1BA7
VIA PAPA PIO XII, 46-46A, BARI, 70124
PASCITM1BA8
VIA ALESSANDRO MARIA CALEFATI, 187, BARI, 70122
PASCITM1BA9
VIALE DELLA REPUBBLICA, 90, BARI, 70125
PASCITM1BAA
VIA ALESSANDRO MANZONI, 7/A, BARLETTA, 76121
PASCITM1BAB
VIA LUNGARA PORTO, 57, MOLA DI BARI, 70042
PASCITM1BAC
VIA DIVISIONE D'ACQUI, 25, BARI, 70014
PASCITM1BAE
VIA MONSIGNOR ACHILLE SALVUCCI, 39, MOLFETTA, 70056
PASCITM1BAF
PIAZZA ALDO MORO, 11, MOLFETTA, 70056
PASCITM1BAI
VIA ARMANDO CELIBERTI, 2, GIOIA DEL COLLE, 70023
PASCITM1BAL
VIA CONVERSANO, 108, CASTELLANA GROTTE, 70013
PASCITM1BAM
VIA PARADISO, 18E, MODUGNO, 70026
PASCITM1BAN
VIA MACARIO, 36, NOICATTARO, 70016
PASCITM1BAO
PIAZZA MARCONI, 2, CORATO, 70033
PASCITM1BAP
VIA COSIMO BASILE, 28, BARI, 70044
PASCITM1BAU
VIA PORTO TORRES, 14, MODUGNO, 70026
PASCITM1BAX
VIA AURELIO SAFFI, 14, RUVO DI PUGLIA, 70037
PASCITM1BAY
VIA ALDO MORO, 102, BISCEGLIE, 76011
PASCITM1BG1
VIA BORGO PALAZZO, 95G, BERGAMO, 24125
PASCITM1BG2
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18, CARAVAGGIO, 24043
PASCITM1BG3
LARGO EUROPA, DALMINE, 24044
PASCITM1BG4
VIA LECCO, 45A, MOZZO, 24030
PASCITM1BG5
VIA G. ZOPFI, 8, RANICA, 24020
PASCITM1BG6
PIAZZA SETTI, TREVIGLIO, 24047
PASCITM1BGE
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 8, BERGAMO, 24122
PASCITM1BGZ
PIAZZA MAZZINI, 38, BREGANZE, 36042
PASCITM1BLB
VIA VITTORIO VENETO, 222, BELLUNO, 32100
PASCITM1BLF
VIALE MONTE GRAPPA, 38, FELTRE, 32032
PASCITM1BLL
PIAZZA UMBERTO I, 5, LONGARONE, 32013
PASCITM1BN1
VIA DEL POMERIO, 17, BENEVENTO, 82100
PASCITM1BNM
VIA PAGLIARONE, MONTESARCHIO, 82016
PASCITM1BNN
VIA FRANCESCO FLORA, 68-70-72, BENEVENTO, 82100
PASCITM1BNS
VIA DE GASPERI - 82018 SAN, SAN GIORGIO DEL SANNIO, 82018
PASCITM1BO1
VIA AURELIO SAFFI, 10, BOLOGNA, 40131
PASCITM1BO2
VIALE DELLA REPUBBLICA, 23, BOLOGNA, 40127
PASCITM1BO3
VIA TOSCANA, 32, BOLOGNA, 40141
PASCITM1BO4
VIA DELLA BARCA, 41, BOLOGNA, 40133
PASCITM1BO5
VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 220, BOLOGNA, 40138
PASCITM1BO6
VIA AUGUSTO MURRI, 61D, BOLOGNA, 40137
PASCITM1BO7
VIA GUGLIELMO MARCONI, 65E-65F-65G, BOLOGNA, 40122
PASCITM1BO9
VIA NAZIONALE, 134, PIANORO, 40065
PASCITM1BOB
VIA CAMILLA PARTENGO, 26, BUDRIO, 40054
PASCITM1BOC
VIA G. MAZZINI, 125, CASTEL SAN PIETRO, 40024
PASCITM1BOI
VIALE G. CARDUCCI, 52, IMOLA, 40026
PASCITM1BOP
VIA ROMA, 57/H, ZOLA PREDOSA, 40069
PASCITM1BPO
PIAZZA V. EMANUELE II, 142A, BADIA POLESINE, 45021
PASCITM1BR1
VIA APPIA, 215, BRINDISI, 72100
PASCITM1BR2
CORSO GARIBALDI, BRINDISI, 72100
PASCITM1BR3
VIA ROMA, 45-47, FASANO, 72015
PASCITM1BR5
VIA BOEMONDO NORMANNO, 53-55, MESAGNE, 72023
PASCITM1BRC
VIA FRANCESCO ARGENTIERI, 143, CEGLIE MESSAPICA, 72013
PASCITM1BRN
VIA GERMANIA, 22, BRINDISI, 72100
PASCITM1BRP
VIA BRINDISI, 287, SAN PIETRO VERNOTICO, 72027
PASCITM1BRS
VIALE EUROPA, 19, BRINDISI, 72100
PASCITM1BS1
VILLAGGIO SERENO TRAVERSA XII, BRESCIA, 25125
PASCITM1BS2
VIA SAN FAUSTINO, 20/E, BRESCIA, 25122
PASCITM1BS3
VIA INDIPENDENZA, 54, BRESCIA, 25135
PASCITM1BS5
VIA VILLATICO, 17, CHIARI, 25032
PASCITM1BS6
VIA CAVOUR, 9, QUINZANO D'OGLIO, 25027
PASCITM1BS7
VIA ANGELO ANTONINI, 40, SAREZZO, 25068
PASCITM1BSC
VIA TRIUMPLINA, 89, BRESCIA, 25136
PASCITM1BSD
LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, 73/75, DESENZANO DEL GARDA, 25015
PASCITM1BSE
VIA MONTE SUELLO, 14, BRESCIA, 25128
PASCITM1C02
VIA S. GRATIGLIANO, ANG.VIA DE, CIVITA CASTELLANA, 01033
PASCITM1C04
VIA QUINTILIO VARO, 26, ROMA, 00174
PASCITM1C05
VIA DEI PLATANI, 112, ROMA, 00172
PASCITM1C06
VIA POMPEO NERI, 46/48, ROMA, 00191
PASCITM1C08
VIA DELLA STAZIONE, 48, TERNI, 05100
PASCITM1C10
VIA UMBERTO, 49 - 95027 SAN, SAN GREGORIO DI CATANIA, 95027
PASCITM1C11
VIA MEDEGHINO, 34, MILANO, 20141
PASCITM1C12
VIALE PALMANOVA, 211, UDINE, 33100
PASCITM1C13
VIA VITTORIO LOCCHI, 21, TRIESTE, 34143
PASCITM1C14
VIA FERRARI, BARI, 70057
PASCITM1C17
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32-38, CATANIA, 95131
PASCITM1C18
VIALE ODORICO DA PORDENONE, 50, CATANIA, 95126
PASCITM1C20
VIA CHERASCA, 3, ALBA, 12051
PASCITM1C21
VIA ALFONSO LAMARMORA, 19B, BIELLA, 13900
PASCITM1C22
VIA PORRETTANA, 396, CASALECCHIO DI RENO, 40033
PASCITM1C23
VIA G. PIRELLI Z.I.A, 14, CIVITANOVA MARCHE, 62012
PASCITM1C25
MEDCENTER.CONT.TERM, GIOIA TAURO, 89029
PASCITM1C28
VIA SPINELLI, 6/A, PORTO MANTOVANO, 46047
PASCITM1C30
VIA ROMA, 190, MELDOLA, 47014
PASCITM1C31
VIA GIOVANNI DI VINCENZO, 2, L'AQUILA, 67100
PASCITM1C33
VIA FAUSTA, 375, CAVALLINO-TREPORTI, 30013
PASCITM1C35
CORSO DELLA REPUBBLICA, 224, LATINA, 04100
PASCITM1C37
VIA ELORINA ANG.VIA GAETANO MARIO, SIRACUSA, 96100
PASCITM1C38
VIA G. GALILEI, 8A, BOLZANO, 39100
PASCITM1C40
CORSO FRANCESCO FERRUCCI, 71D, TORINO, 10138
PASCITM1C41
VIA MESSINA, 829, CATANIA, 95126
PASCITM1C42
VIA PALAZZI, 99, GELA, 93012
PASCITM1C43
VIA MADONNA, 139, BOVOLONE, 37051
PASCITM1C44
VIA PIAZZA, 21, GAZZO VERONESE, 37060
PASCITM1C45
PIAZZA DON MENEGAZZI, 1, VILLAFRANCA DI VERONA, 37062
PASCITM1C46
PIAZZA SAN ROCCO, 24, VALEGGIO SUL MINCIO, 37067
PASCITM1C47
VIALE EUROPA, 5, NEGRAR, 37024
PASCITM1C48
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 73, BERGANTINO, 45032
PASCITM1C49
VIA SCAIOLE, 6-8, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
PASCITM1C50
PIAZZA CARLO EDERLE, 18/19, GREZZANA, 37023
PASCITM1C52
VIA DANTE ALIGHIERI, 1, VIGASIO, 37068
PASCITM1C53
VIA MADONNINA, 1 - 37015, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015
PASCITM1C54
VIALE VITTORIO VENETO, 24, RONCO ALL'ADIGE, 37055
PASCITM1C56
VIA FRACASTORO, 1, CAVAION VERONESE, 37010
PASCITM1C59
VIA CARLO CIPOLLA, 8, TREGNAGO, 37039
PASCITM1C61
VIA CESARE BATTISTI, 72, CASTELMASSA, 45035
PASCITM1C62
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 1, NOGARA, 37054
PASCITM1C63
CORSO PORTA NUOVA, 117-119, VERONA, 37122
PASCITM1C64
PIAZZA DELLA VITTORIA, 1-2, SANGUINETTO, 37058
PASCITM1C65
VIA IV NOVEMBRE, 2, CASTEL D'AZZANO, 37060
PASCITM1C66
VIA ROMA, ANGOLO CORSO VENEZIA, SAN BONIFACIO, 37047
PASCITM1C67
VIA XXIV MAGGIO, 66, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
PASCITM1C69
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA, PESCANTINA, 37026
PASCITM1C70
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 33, POVEGLIANO VERONESE, 37064
PASCITM1C74
PIAZZALE KENNEDY, 8D, LENDINARA, 45026
PASCITM1C75
VIA IV NOVEMBRE, 132, CAPRINO VERONESE, 37013
PASCITM1C93
PARCO DEL SOLE, PATERNO', 95047
PASCITM1C94
VIA S. CATERINA, 117, NOCERA TIRINESE, 88047
PASCITM1C95
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 660, MISTERBIANCO, 95045
PASCITM1C96
PIAZZA DUOMO, 16, GIARRE, 95014
PASCITM1C97
VIA GIORGIO ARCOLEO, 164, CALTAGIRONE, 95041
PASCITM1C98
CORSO ITALIA, 58D-58E, ACIREALE, 95024
PASCITM1CA1
VIA RIVA VILLASANTA, 220B-220A, CAGLIARI, 09134
PASCITM1CA2
VIALE AVENDRACE, CAGLIARI, 09100
PASCITM1CA3
VIA ROMA, 9, CAGLIARI, 09124
PASCITM1CA4
VIA MOGORO, SNC, QUARTUCCIU, 09044
PASCITM1CA5
VIA CARLO FELICE, 259, SANLURI, 09025
PASCITM1CAC
VIA SAN BENEDETTO, 48, CAGLIARI, 09129
PASCITM1CAL
VIA ELEONORA D'ARBOREA, 5, PULA, 09010
PASCITM1CAM
VIA ROMA, 34, CAMINO AL TAGLIAMENTO, 33030
PASCITM1CAQ
VIA GUGLIELMO MARCONI, 85, QUARTU SANT'ELENA, 09045
PASCITM1CB1
VIA MORRONE, LARINO, 86035
PASCITM1CB3
VIA ALFANO ANG. F.LLI BRIGIDA, TERMOLI, 86039
PASCITM1CBX
VIA MAZZINI, 129, CAMPOBASSO, 86100
PASCITM1CCA
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 23, CASTELLI CALEPIO, 24060
PASCITM1CE0
VIA APPIA, 42, SAN PRISCO, 81054
PASCITM1CE1
VIA E. RUGGIERO, CASERTA, 81100
PASCITM1CE3
VIA ARMANDO DIAZ, 30, AVERSA, 81031
PASCITM1CE5
PIAZZA MAGENTA, 11/12, AVERSA, 81031
PASCITM1CE6
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2, CANCELLO ED ARNONE, 81030
PASCITM1CE7
PALAZZO PERROTTA, SAN FELICE A CANCELLO, 81027
PASCITM1CE8
VIA ROMA, MADDALONI, 81024
PASCITM1CE9
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 7, MARCIANISE, 81025
PASCITM1CEA
VIA FUORI PORTA ROMA, 64, CAPUA, 81043
PASCITM1CEG
VIA CESARE BATTISTI, 121, GRAZZANISE, 81046
PASCITM1CEM
ZONA ASI SUD, MARCIANISE, 81025
PASCITM1CEN
VIA ALCIDE DE GASPERI, 319-321, PAGANI, 84016
PASCITM1CEP
S.P. EX S.S DIR.SUD, 331 158, PIEDIMONTE MATESE, 81016
PASCITM1CES
VIA NAZIONALE APPIA, SANTA MARIA A VICO, 81028
PASCITM1CH1
CORSO DEL POPOLO, 1329, CHIOGGIA, 30015
PASCITM1CHS
PIAZZA DANTE, 21, CHIUSI, 53043
PASCITM1CIM
VIA VENEZIA, SNC, CIRO' MARINA, 88811
PASCITM1CL1
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 1, CALTANISSETTA, 93100
PASCITM1CL2
CORSO VITTORIO EMANUELE, 256, GELA, 93012
PASCITM1CL3
VIA UGO FOSCOLO, 7, MILENA, 93010
PASCITM1CL4
VIA REGINA MARGHERITA, 1, NISCEMI, 93015
PASCITM1CL5
PIAZZA GARIBALDI, 5, RIESI, 93016
PASCITM1CL6
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 7, SERRADIFALCO, 93010
PASCITM1CL7
CORSO UMBERTO I, 60, SOMMATINO, 93019
PASCITM1CLN
VIA CASILINA, 1864, ROMA, 00132
PASCITM1CLS
VIA BABAURRA, SAN CATALDO, 93017
PASCITM1CLX
VIALE DELLA REGIONE, 28, CALTANISSETTA, 93100
PASCITM1CM1
VIA G. MATTEOTTI, 22, CORTONA, 52042
PASCITM1CNB
VIA GUGLIELMO MARCONI, 87, BRA, 12042
PASCITM1CNF
PIAZZA VITTORIO VENETO, 1, FOSSANO, 12045
PASCITM1CNM
VIA GIOVANNI BATTISTA BECCARIA, 53, MONDOVI', 12084
PASCITM1CNS
VIA SILVIO PELLICO, 25, SALUZZO, 12037
PASCITM1CO1
PIAZZA CAMERLATA SCALABRINI, COMO, 22100
PASCITM1CO2
CORSO XXV APRILE, 119, ERBA, 22036
PASCITM1CO3
VIA LOMBARDIA, 31, MERATE, 23807
PASCITM1CO4
VIA A.GRANDI, 4, MOLTENO, 23847
PASCITM1CO5
VIA DON GUANELLA, 12/14, MONTANO LUCINO, 60022
PASCITM1CO6
VIA ROMA, 19/A, MONTICELLO BRIANZA, 23876
PASCITM1COA
VIA G. DA CERMENATE, 29, CANTU', 22063
PASCITM1COC
CORSO UNITA' D'ITALIA, 14, CANTU', 22063
PASCITM1COE
VIA ALESSANDRO VOLTA, 4, CERNOBBIO, 22012
PASCITM1CON
PIAZZA XX SETTEMBRE, 48, CONSELVE, 35026
PASCITM1COR
VIA LUDOVICO GROSSI, 3, MANTOVA, 46100
PASCITM1COS
VIALE DELL'INDUSTRIA, 2G, CONSELVE, 35026
PASCITM1COV
PIAZZA DUOMO, 2, COLOGNA VENETA, 37044
PASCITM1CR1
VIA FRANCESCO GENALA, 5, CREMONA, 26100
PASCITM1CS1
VIA LOMBARDIA, 10, CAMPORA SAN, AMANTEA, 87032
PASCITM1CS2
VIALE REGINA MARGHERITA, 182, ROSSANO, 87068
PASCITM1CSA
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 42, ACRI, 87041
PASCITM1CSF
VIA SETTEPONTI, 40/B, CASTIGLION FIBOCCHI, 52029
PASCITM1CSS
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 1, CASTROVILLARI, 87012
PASCITM1CSX
VIA PANEBIANCO, COSENZA, 87100
PASCITM1CT1
VIALE AFRICA, 22, CATANIA, 95129
PASCITM1CT2
CORSO ITALIA, 39-41-43, CATANIA, 95129
PASCITM1CT3
PIAZZA DEL DUOMO, 17-18, CATANIA, 95124
PASCITM1CT4
LARGO PAPA PAOLO VI, 6, CATANIA, 95125
PASCITM1CT6
VIA PUCCINI, ANG. VIA STURZO, CATANIA, 95131
PASCITM1CT7
VIA S. SOFIA C/O AZIENDA OSPEDA, CATANIA, 95123
PASCITM1CT8
VIA ANDRONE ANG. VIA UGHETTI, CATANIA, 95124
PASCITM1CT9
VIA RAPISARDI, 149-151-153, CATANIA, 95124
PASCITM1CTA
VIA AURELIO SPAMPINATO, 17, ADRANO, 95031
PASCITM1CTG
VIA ANTONIO GRAMSCI, 4, GRAVINA DI CATANIA, 95030
PASCITM1CTN
VIA ROMA, ANGOLO VIA MARCONI, CASTELNUOVO DEL GARDA, 37014
PASCITM1CTS
VIALE DELLA REGIONE, 31, SAN GIOVANNI LA PUNTA, 95037
PASCITM1CZ1
VIA DEL MARE, LAMEZIA TERME, 88028
PASCITM1CZ2
VIA CIANFLONE, 10, DECOLLATURA, 88041
PASCITM1CZ3
VIALE ALDO MORO, 68, FALERNA MARINA, FALERNA, 88040
PASCITM1CZ4
CENTRO COMMERCIALE 'LE FORNACI', CATANZARO, 88063
PASCITM1CZ5
VIA LEONARDO DA VINCI, S.N.C, LAMEZIA TERME, 88046
PASCITM1CZ6
PIAZZA MILITE IGNOTO, 1, MONTEROSSO CALABRO, 89819
PASCITM1CZ7
VIA VITTORIO VENETO, 5, PLATANIA, 88040
PASCITM1CZ8
PIAZZA FIORENTINO, LAMEZIA TERME, 88046
PASCITM1DGT
VIALE PIETRO TOSELLI, 60, SIENA, 53100
PASCITM1EN1
PIAZZA VI DICEMBRE, 17/19, ENNA, 94100
PASCITM1EN2
COMPLESSO ENNADUE ENNA BASSA VIA, ENNA, 94100
PASCITM1EN3
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 12, AIDONE, 94010
PASCITM1EN4
VIA ARCHIMEDE, 2, BARRAFRANCA, 94012
PASCITM1EN5
VIA AMMIRAGLIO LA MARCA, PIAZZA ARMERINA, 94015
PASCITM1F10
VIA DELLE CENTO STELLE, 7B-7R, FIRENZE, 50137
PASCITM1F11
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 5C, FIRENZE, 50137
PASCITM1F12
VIA ANTONIO DEL POLLAIOLO, 198, FIRENZE, 50142
PASCITM1F14
VIALE EUROPA, 146, FIRENZE, 50126
PASCITM1F16
VIA DEI CASTELLANI, 17R-19R, FIRENZE, 50122
PASCITM1F17
VIA DI NOVOLI, 25-27, FIRENZE, 50127
PASCITM1F18
VIA PISANA ABC, 116 A/B/C, FIRENZE, 50143
PASCITM1F19
GALLERIA STAZIONE S.M.N, FIRENZE, 50123
PASCITM1F20
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 11R, FIRENZE, 50121
PASCITM1F21
VIA POGGIO BRACCIOLINI, 14, FIRENZE, 50126
PASCITM1F22
VIA DELLO STATUTO, 21B, FIRENZE, 50129
PASCITM1F23
VIA DEL CAMPOFIORE, 110, FIRENZE, 50136
PASCITM1F24
VIA SCIPIONE DE'RICCI, 10B, FIRENZE, 50134
PASCITM1F25
VIA DEI SASSETTI, 4, FIRENZE, 50123
PASCITM1F90
PIAZZA EMILIO LANDI, 17, STRADA IN, GREVE IN CHIANTI, 50027
PASCITM1F91
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 149-151, SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITM1F92
VIA SETTE PONTI, 11, REGGELLO, 50066
PASCITM1F93
VIA VINCENZO DA FILICAIA, 8, MONTAIONE, 50050
PASCITM1F94
PIAZZA DELLE CANTINE, 2, GREVE IN CHIANTI, 50022
PASCITM1F95
VIA VITTORIO NICCOLO, 470, CASTELFIORENTINO, 50050
PASCITM1F96
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1, GAMBASSI TERME, 50050
PASCITM1F97
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 6, EMPOLI, 50053
PASCITM1F98
VIA DEI PECORI, 8, FIRENZE, 50123
PASCITM1F99
PIAZZA PERUZZI, 32, ANTELLA, BAGNO A RIPOLI, 50012
PASCITM1FCC
VIALE ROMA, 44, CESENATICO, 47042
PASCITM1FCS
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4, SAVIGNANO SUL RUBICONE, 47039
PASCITM1FG1
VIA GALANTI, FOGGIA, 71100
PASCITM1FG3
VIA FRATELLI ROSSELLI ANGOLO VIA, CERIGNOLA, 71042
PASCITM1FG4
VIA TRIBUNA, 99, MANFREDONIA, 71043
PASCITM1FG6
VIA P.NENNI, 31/32, ORTA NOVA, 71045
PASCITM1FG8
PIAZZA EUROPA, 4A, SAN GIOVANNI ROTONDO, 71013
PASCITM1FG9
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 46, SAN SEVERO, 71016
PASCITM1FGA
PIAZZALE ANDREA COSTA, 4, APRICENA, 71011
PASCITM1FGC
CORSO ROMA, 26, CERIGNOLA, 71042
PASCITM1FGG
VIA PAOLO TELESFORO, 132, FOGGIA, 71122
PASCITM1FGL
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 2A, LUCERA, 71036
PASCITM1FGM
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 20-22, MANFREDONIA, 71043
PASCITM1FGV
PIAZZA KENNEDY, 14, VIESTE, 71019
PASCITM1FGX
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 258, TORREMAGGIORE, 71017
PASCITM1FI1
PIAZZA BECCARIA ANG. VIA MANZONI, 5, FIRENZE, 50121
PASCITM1FI2
VIALE FRANCESCO PETRARCA, 128, FIRENZE, 50124
PASCITM1FI3
VIALE DEI MILLE, 75R, FIRENZE, 50131
PASCITM1FI6
VIA CESARE COCCHI, 24, FIRENZE, 50134
PASCITM1FI7
VIA MARAGLIANO ANGOLO VIA, FIRENZE, 50144
PASCITM1FI8
PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO, FIRENZE, 50127
PASCITM1FI9
PIAZZA DI SAN LORENZO, 1R, FIRENZE, 50123
PASCITM1FO1
VIA PARMENSA ANG. VIA MARECCHIESE, RIMINI, 47900
PASCITM1FR2
SS 155 PER FIUGGI KM 0, 767, FROSINONE, 03100
PASCITM1FR3
VIA STAZIONE, 63, ARCE, 03032
PASCITM1FR4
VIA DELLE PIAGGE, 1, ARNARA, 03020
PASCITM1FRE
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 6, FERENTINO, 03013
PASCITM1FRF
PIAZZA SPADA, 48, FIUGGI, 03014
PASCITM1FRI
PIAZZA DE BONCOMPAGNI, 10-14, ISOLA DEL LIRI, 03036
PASCITM1FRN
VIA GAETA, 33, CECCANO, 03023
PASCITM1FRP
VIALE PORTA PIA, 1-3, PONTECORVO, 03037
PASCITM1G10
VIA VOLTRI, 1, GENOVA, 16158
PASCITM1G11
VIA DEI SANTI GIACOMO E FILIPPO, 15, GENOVA, 16122
PASCITM1G12
VIA ANTONIO CANTORE, 109R, GENOVA, 16149
PASCITM1G13
CORSO GUGLIELMO MARCONI, 58R, GENOVA, 16129
PASCITM1G69
VIA SENESE, 161, GROSSETO, 58100
PASCITM1G70
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1, SORANO, 58010
PASCITM1G71
CORSO D'ITALIA, 2/4, SEMPRONIANO, 58055
PASCITM1G72
PIAZZA DELLA CONCORDIA, SELVENA, CASTELL'AZZARA, 58034
PASCITM1G73
CORSO UMBERTO I, 1/2, SEGGIANO, 58038
PASCITM1G74
VIA GENERALE C. CITERNI, 5, SCARLINO, 58020
PASCITM1G75
PIAZZA GARIBALDI, 24, SANTA FIORA, 58037
PASCITM1G76
VIA ROMA, 52, ROCCATEDERIGHI, ROCCASTRADA, 58036
PASCITM1G77
VIA ROMA, ANG. PIAZZA DANTE, ROCCASTRADA, 58036
PASCITM1G78
PIAZZA IV NOVEMBRE, 5, ROCCALBEGNA, 58053
PASCITM1G79
CENTRO IL GUALDO, PUNTA ALA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 58043
PASCITM1G80
VIALE FRATTI, 22, PRATA, MASSA MARITTIMA, 58020
PASCITM1G81
LUNGOMARE ANDREA DORIA, 49, PORTO, MONTE ARGENTARIO, 58018
PASCITM1G82
VIA MADDALENA CIACCI, 72A, PITIGLIANO, 58017
PASCITM1G83
CORSO FAGARE', 54, PAGANICO, CIVITELLA PAGANICO, 58045
PASCITM1G84
VIA ROMA, 32, MONTIERI, 58026
PASCITM1G85
VIA LICURGO BARDELLONI, 62, MONTEROTONDO MARITTIMO, 58025
PASCITM1G86
VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 8, MANCIANO, 58014
PASCITM1G87
VIA IV NOVEMBRE, 4, MAGLIANO IN TOSCANA, 58051
PASCITM1G88
VIA PROVINCIALE PORTO CASTELLO, ISOLA DEL GIGLIO, 58012
PASCITM1G89
VIA G. MATTEOTTI, 6, GAVORRANO, 58023
PASCITM1G90
PIAZZA DELL'UCCELLINA, 16, ORBETELLO, 58010
PASCITM1G91
VIA LUCANIA, 4, FOLLONICA, 58022
PASCITM1G92
VIA MARCONI, 2, CIVITELLA MARITTIMA, CIVITELLA PAGANICO, 58045
PASCITM1G93
PIAZZALE CAPITANO BRUCHI, 7, CINIGIANO, 58044
PASCITM1G94
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 4, CASTEL DEL PIANO, 58033
PASCITM1G95
VIA DEL COSTEGGIO, 4, CASALE DI, CIVITELLA PAGANICO, 58045
PASCITM1G96
VIA UMBRIA, 26, CAPALBIO SCALO, CAPALBIO, 58010
PASCITM1G97
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 13, CAMPAGNATICO, 58042
PASCITM1G98
PIAZZA G. DI VITTORIO, 12, BAGNO, GAVORRANO, 58023
PASCITM1G99
CORSO TOSCANA, 13, ARCIDOSSO, 58031
PASCITM1GE1
PIAZZETTA JACOPO DA VARAGINE, 10R, GENOVA, 16124
PASCITM1GE2
CORSO EUROPA, 665, GENOVA, 16148
PASCITM1GE3
VIA ANTONIO TRAVI, 23, GENOVA, 16154
PASCITM1GE4
VIA DI FRANCIA, 3/E, GENOVA, 16149
PASCITM1GE5
VIA PIACENZA, 185, GENOVA, 16138
PASCITM1GE6
PIAZZA ROSSETTI, 5/6/7, GENOVA, 16129
PASCITM1GE7
VIA SABOTINO, 23/R, GENOVA, 16156
PASCITM1GE8
CORSO ALESSANDRO DE STEFANIS, 72R, GENOVA, 16121
PASCITM1GEA
VIA AURELIA ANG. PIAZZA MAZZINI, ARENZANO, 16011
PASCITM1GEB
VIA CAVOUR, 18, BOGLIASCO, 16031
PASCITM1GEC
VIA PARODI, 24 D, CERANESI, 16014
PASCITM1GER
VIA CAVOUR, 1, RECCO, 16036
PASCITM1GES
VIA CADUTI PARTIGIANI, 1, SESTRI LEVANTE, 16039
PASCITM1GOM
VIA ROMA, 19, MONFALCONE, 34074
PASCITM1GR1
VIA MONTE ROSA, 80, GROSSETO, 58100
PASCITM1GR2
VIA ANDREOLI, BRACCAGNI, GROSSETO, 58100
PASCITM1GR3
VIA SANTAROSA, ANG. VIA SPERI, GROSSETO, 58100
PASCITM1GR5
VIALE URANIO, 15-17, GROSSETO, 58100
PASCITM1GR7
VIA MONTE ROSA, 94-96, GROSSETO, 58100
PASCITM1H01
VIA MARCONI RONCAGLIA, 1-3, PONTE SAN NICOLO', 35020
PASCITM1H05
PIEVE, CURTAROLO, 35010
PASCITM1H07
VIA REPUBBLICA, 95, CAMPAGNA LUPIA, 30010
PASCITM1H08
VIA ROMA, 36, SALZANO, 30030
PASCITM1H09
VIA ROMA, 256, VIGODARZERE, 35010
PASCITM1H10
VIA ROMA, 123, RONCADE, 31056
PASCITM1H16
PIAZZA IV NOVEMBRE CAZZAGO, 10, PIANIGA, 30030
PASCITM1H17
VIA ROMA, 29, VEGGIANO, 35030
PASCITM1H24
VIA MONTE GRAPPA, 19, SANDRIGO, 36066
PASCITM1H39
VIALE A. CACCIANIGA, 62, MASERADA SUL PIAVE, 31052
PASCITM1H62
VIA VIII FEBBRAIO, 5, PADOVA, 35122
PASCITM1IMI
VIA DELLA REPUBBLICA, 34, IMPERIA, 18100
PASCITM1IMS
CORSO MOMBELLO, 72, IMPERIA, 18038
PASCITM1ISX
STRADA STATALE 17, 51/57, ISERNIA, 86170
PASCITM1J00
PIAZZA GRAMSCI, 5, SERRAVALLE PISTOIESE, 51034
PASCITM1J01
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 7, CARMIGNANO, 59015
PASCITM1J02
VIA DANTE ALIGHIERI, 113, CARMIGNANO, 59015
PASCITM1J03
PIAZZA IV NOVEMBRE, 16, POGGIO A CAIANO, 59016
PASCITM1J04
VIA DELLE PLEIADI, 11/13, PRATO, 59100
PASCITM1J05
VIALE DELLA REPUBBLICA ANG. VIALE, PRATO, 59100
PASCITM1J06
VIA BOLOGNA, 1, PRATO, 59100
PASCITM1J07
PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 21, PRATO, 59100
PASCITM1J08
VIA PISTOIESE, 846, PRATO, 59100
PASCITM1J09
VIA TRAVERSA PISTOIESE, 79, PRATO, 59100
PASCITM1J10
VIA GIULIO BRAGA, 190, VAIANO, 59021
PASCITM1J11
VIA CAVARZANO, 8, VERNIO, 59024
PASCITM1J12
VIA TRENTO, 23, ABBADIA SAN SALVATORE, 53021
PASCITM1J13
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 2, BUONCONVENTO, 53022
PASCITM1J14
VIA DELLE MURA, 2, CASTELLINA IN CHIANTI, 53011
PASCITM1J15
VIA DON GIOVANNI MINZONI, 18, COLLE DI VAL D'ELSA, 53034
PASCITM1J16
VIA G. MARCONI, 3, GAIOLE IN CHIANTI, 53013
PASCITM1J17
PIAZZA DEL POPOLO, 34, MONTALCINO, 53024
PASCITM1J18
PIAZZA MICHELOZZO, 2, MONTEPULCIANO, 53045
PASCITM1J19
VIA RIMEMBRANZA, 7, MURLO, 53016
PASCITM1J20
PIAZZA GENERALE CARLO ALBERT DALLA, MURLO, 53010
PASCITM1J21
LARGO USILIA, 8, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1J22
VIA DELLA REPUBBLICA, 16, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1J23
VIA ROMA, 34, RADDA IN CHIANTI, 53017
PASCITM1J24
PIAZZA DELLA CISTERNA, 26, SAN GIMIGNANO, 53037
PASCITM1J25
PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, 4, SIENA, 53100
PASCITM1J26
PIAZZA TOLOMEI, 8, SIENA, 53100
PASCITM1J27
VIA TRIESTE, 15, SINALUNGA, 53048
PASCITM1J28
PIAZZA SAN PIETRO, 6, ASSISI, 06081
PASCITM1J29
VIA ROMA, 67, BASTIA UMBRA, 06083
PASCITM1J30
VIA PIERO DELLA FRANCESCA, ANG, CITTA' DI CASTELLO, 06012
PASCITM1J31
VIA ANTONIO GRAMSCI, 30, CORCIANO, 06074
PASCITM1J32
VIA TIBERINA, ANG. VIA DECORATORI, DERUTA, 06053
PASCITM1J33
PORTA TODI ANG. VIA MADONNA DELLE, FOLIGNO, 06034
PASCITM1J34
VIALE FIRENZE, 49C-49D, FOLIGNO, 06034
PASCITM1J35
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2, GUBBIO, 06024
PASCITM1J36
VIA XXIV MAGGIO, 2, MARSCIANO, 06055
PASCITM1J37
VIA DERUTA, 105, PERUGIA, 06079
PASCITM1J38
VIA DELLA PALLOTTA, 38, PERUGIA, 06121
PASCITM1J39
VIA PIEVAIOLA, 207, PERUGIA, 06132
PASCITM1J40
PIAZZA ITALIA ANG. VIA BONAZZI, PERUGIA, 06121
PASCITM1J41
VIA ANNIBALE VECCHI, 51-53, PERUGIA, 06123
PASCITM1J42
VIA ALESSANDRO MANZONI, S.N.C, PERUGIA, 06087
PASCITM1J43
VIA MARTIRI DEI LAGER, 50, PERUGIA, 06128
PASCITM1J44
VIA SETTEVALLI, 389-3, PERUGIA, 06129
PASCITM1J45
VIALE ANGELO CORTESI, 18-20, TODI, 06059
PASCITM1J46
VIA ROMA, 97, UMBERTIDE, 06019
PASCITM1J47
VIA ROMA, 51-53, VALFABBRICA, 06029
PASCITM1J48
VIA GABELLETTA, 211, TERNI, 05100
PASCITM1J49
VIA RAFFAELLO SANZIO, 199, EMPOLI, 50053
PASCITM1JES
VIA LEVANTINA, 75, JESOLO, 30016
PASCITM1K00
PIAZZALE J.F. KENNEDY, 31, LA SPEZIA, 19124
PASCITM1K01
VIA DELLA POSTA VECCHIA, 2, SARZANA, 19038
PASCITM1K03
VIA I MAGGIO, 20, ANCONA, 60131
PASCITM1K04
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 91-93, ANCONA, 60125
PASCITM1K05
VIA DON LORENZO PEROSI, 9, CASTELFIDARDO, 60022
PASCITM1K06
VIALE FRATELLI ROSSELLI, S.N.C, CHIARAVALLE, 60033
PASCITM1K07
VIALE AURELIO ZONGHI, 21A, FABRIANO, 60044
PASCITM1K08
VIA NINO BIXIO, 18, FALCONARA MARITTIMA, 60015
PASCITM1K09
VIA DELL'INDUSTRIA, 1, FILOTTRANO, 60024
PASCITM1K10
VIA DEI MILLE, 4, JESI, 60035
PASCITM1K11
VIA RISORGIMENTO, 230-232, MAIOLATI SPONTINI, 60030
PASCITM1K12
VIA ADRIATICA, S.N.C, OSIMO, 60028
PASCITM1K13
VIA CESARE BATTISTI, 28-30, SASSOFERRATO, 60041
PASCITM1K14
VIA POERIO, 3, SENIGALLIA, 60019
PASCITM1K15
VIA INDIPENDENZA, 2, ASCOLI PICENO, 63100
PASCITM1K16
VIA DEL COMMERCIO, 116, ASCOLI PICENO, 63100
PASCITM1K17
VIA SALARIA, 344, CASTEL DI LAMA, 63031
PASCITM1K18
VIA XXV APRILE, 12, FERMO, 63900
PASCITM1K19
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 5, GROTTAMMARE, 63066
PASCITM1K20
VIA MARCHESI, 4, MONTE URANO, 63813
PASCITM1K22
VIA A. DE GASPERI, 109, MONTEPRANDONE, 63033
PASCITM1K24
VIA ELPIDIENSE, 11, PORTO SANT'ELPIDIO, 63821
PASCITM1K25
VIA CESARE LUCIANO GABRIELLI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63037
PASCITM1K26
VIA ALCIDE DE GASPERI, 113, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
PASCITM1K27
VIA GIOVANNI VANNICOLA, 16/A, SPINETOLI, 63036
PASCITM1K28
VIA DANTE ALIGHIERI ANG.VIA, CIVITANOVA MARCHE, 62012
PASCITM1K29
CORSO UMBERTO I, 44, CIVITANOVA MARCHE, 62012
PASCITM1K30
VIA DELL'INDUSTRIA, 140/142, CORRIDONIA, 62014
PASCITM1K31
VIA SPALATO, 24-30, MACERATA, 62100
PASCITM1K33
VIA DANTE ALIGHIERI, 71-73, MORROVALLE, 62010
PASCITM1K34
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 203, PORTO RECANATI, 62017
PASCITM1K35
VIA REGINA MARGHERITA, 139, POTENZA PICENA, 62016
PASCITM1K37
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 21, SAN SEVERINO MARCHE, 62027
PASCITM1K38
VIA C. DIDIMI, 20, TREIA, 62010
PASCITM1K39
VIA MAMELI, 67, CAGLI, 61043
PASCITM1K40
VIA ROMA, 211, FANO, 61032
PASCITM1K41
VIA GABRIELLI ANG.VIA TITO SPERI, FANO, 61032
PASCITM1K42
VIALE BRUNO BUOZZI, 37, FANO, 61032
PASCITM1K43
VIA BENEDETTO CROCE, 5, FERMIGNANO, 61033
PASCITM1K44
VIA LITORANEA, 149, MONDOLFO, 61035
PASCITM1K45
PIAZZA BRAMANTE, 35, NOVAFELTRIA, 47863
PASCITM1K46
VIALE DANTE ALIGHIERI, 25, PERGOLA, 61045
PASCITM1K47
VIA SAN DECENZIO, 12, PESARO, 61121
PASCITM1K48
VIA P. FASTIGGI, 71, PESARO, 61122
PASCITM1K49
VIA GIOVANNI GIOLITTI, 9, PESARO, 61122
PASCITM1K50
STRADA STATALE ADRIATICA, 1637, PESARO, 61100
PASCITM1K51
VIA FLAMINIA, 57-25, SALTARA, 61030
PASCITM1K52
VIA ROMA, 35 - 61020 SANT'ANGELO, SANT'ANGELO IN LIZZOLA, 61020
PASCITM1K53
VIA CIRCONVALLAZIONE, 55, SASSOCORVARO, 61028
PASCITM1K54
VIA ROMA, URBANIA, 61049
PASCITM1K55
VIA CROCE DI BOJANO, BOJANO, 86021
PASCITM1K56
VIA FRANCESCO CRISPI, 2A, CAMPOBASSO, 86100
PASCITM1K57
VIALE REGINA MARGHERITA, 51, GUGLIONESI, 86034
PASCITM1K58
VIA ARGENTIERI, 226, MONTENERO DI BISACCIA, 86036
PASCITM1K59
VIALE PIETRAVALLE, 43-45, PETACCIATO, 86038
PASCITM1K60
VIA MARINA - 86046 SAN MARTINO IN, SAN MARTINO IN PENSILIS, 86046
PASCITM1K61
VIA XX SETTEMBRE, 23 - 86047, SANTA CROCE DI MAGLIANO, 86047
PASCITM1K62
VIA A. DE GASPERI, 16, TERMOLI, 86039
PASCITM1K63
PIAZZA A. VOLTA, 9, FROSOLONE, 86095
PASCITM1K64
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 387, ISERNIA, 86170
PASCITM1K65
VIA G. CARDUCCI, S.N.C, VENAFRO, 86079
PASCITM1K66
VIA ROMA, 31, AREZZO, 52100
PASCITM1K67
VIA VITTORIO VENETO, 245, AREZZO, 52100
PASCITM1K68
VIA FIORENTINA, 64, AREZZO, 52100
PASCITM1K69
PIAZZA GIOTTO, 10, AREZZO, 52100
PASCITM1K70
VIA ALESSANDRO DAL BORRO, 74, AREZZO, 52100
PASCITM1K71
VIA ANCONETANA, 31, AREZZO, 52100
PASCITM1K72
VIA G. MARCUCCI P, 12-14, BIBBIENA, 52011
PASCITM1K73
VIALE DANTE ALIGHIERI, 74, CAPOLONA, 52010
PASCITM1K74
PIAZZA GIOVANNI DA STRADA, 1, CASTEL SAN NICCOLO', 52018
PASCITM1K75
VIA DELLE VECCHIE CIMINIERE, 74, CASTIGLION FIORENTINO, 52043
PASCITM1K76
VIA SENESE ARETINA, 40 - 52040, CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, 52040
PASCITM1K77
VIA G. MATTEOTTI, 54, CORTONA, 52042
PASCITM1K78
VIA NAZIONALE, 156 - 52020, LATERINA PERGINE VALDARNO, 52020
PASCITM1K79
VIA ARETINA, 21, MONTE SAN SAVINO, 52048
PASCITM1K80
VIA NELLO TRAQUANDI, 18, MONTEVARCHI, 52025
PASCITM1K81
VIA VENEZIA, 14, MONTEVARCHI, 52023
PASCITM1K82
VIA COMUNALE, 40, MONTEVARCHI, 52020
PASCITM1K83
VIA ROMA, 77, MONTEVARCHI, 52025
PASCITM1K84
VIA GARIBALDI, 78, PRATOVECCHIO, 52015
PASCITM1K85
PIAZZA CAVOUR, 4, SAN GIOVANNI VALDARNO, 52027
PASCITM1K86
VIA DEL PRUCINO, S.N.C, SANSEPOLCRO, 52037
PASCITM1K87
VIA ADAMO RICCI, 9-11, STIA, 52017
PASCITM1K88
PIAZZA REPUBBLICA, 7 - 52028, TERRANUOVA BRACCIOLINI, 52028
PASCITM1K89
VIA CHIANTIGIANA, 194-196, BAGNO A RIPOLI, 50015
PASCITM1K90
PIAZZA CAVOUR, 82, BARBERINO DI MUGELLO, 50031
PASCITM1K91
VIA GIOTTO, 14, BORGO SAN LORENZO, 50032
PASCITM1K92
VIA DI PRATO, S.N.C, CALENZANO, 50041
PASCITM1K94
VIA B. BUOZZI, 15, CAMPI BISENZIO, 50013
PASCITM1K95
PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 6, CASTELFIORENTINO, 50051
PASCITM1K96
PIAZZA BOCCACCIO, 31, CERTALDO, 50052
PASCITM1K97
PIAZZA G. MATTEOTTI, 15, DICOMANO, 50062
PASCITM1K98
VIA RAFFAELLO SANZIO, 199, EMPOLI, 50059
PASCITM1K99
VIA DEL GIGLIO, 2, EMPOLI, 50053
PASCITM1KRX
VIA MARIO NICOLETTA, 88, CROTONE, 88900
PASCITM1L79
LARGO MARGHERITA, 27, TREPUZZI, 73019
PASCITM1L80
VIA LECCE, 35, SURBO, 73010
PASCITM1L81
PIAZZA A.DIAZ, SOGLIANO CAVOUR, 73010
PASCITM1L82
PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANG, SANNICOLA, 73017
PASCITM1L83
S.CESARIO DI LECCE, SAN CESARIO DI LECCE, 73016
PASCITM1L84
LARGO CALVARIO, 2, SAN PIETRO IN LAMA, 73010
PASCITM1L85
VIA REGINA MARGHERITA, 25-55, RACALE, 73055
PASCITM1L86
VIA MONTI, ANG. VIA VESPUCCI, PORTO CESAREO, 73010
PASCITM1L87
VIA UMBERTO I, 14, NOVOLI, 73051
PASCITM1L88
PIAZZA CESARE BATTISTI, 3, NARDO', 73048
PASCITM1L89
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 60, MONTERONI DI LECCE, 73047
PASCITM1L90
CORSO ROMA, 207-209, GALLIPOLI, 73014
PASCITM1L91
PIAZZA COSTADURA, 13, GALATONE, 73044
PASCITM1L92
PIAZZA SAN PIETRO, 15, GALATINA, 73013
PASCITM1L94
VIA UMBERTO I, 27, CUTROFIANO, 73020
PASCITM1L95
PIAZZA UMBERTO I, 54, COPERTINO, 73043
PASCITM1L96
VIA CAVOUR, BOTRUGNO, 73020
PASCITM1L97
VIA TRIPOLI, 23, ARADEO, 73040
PASCITM1L98
VIA BARI, 27, ALESSANO, 73031
PASCITM1L99
CORSO DANTE ALIGHIERI, 5, ACQUARICA DEL CAPO, 73040
PASCITM1LCC
LARGO GIUSEPPE GARIBALDI, 2, CALOLZIOCORTE, 23801
PASCITM1LE1
VIA SILVIO PELLICO, 8, LECCE, 73100
PASCITM1LE2
VIA GIUSEPPE VERDI, 14, LECCE, 73100
PASCITM1LE3
VIA TEMPLARI STRADA PROVINCIALE, 9, LECCE, 73100
PASCITM1LE4
PIAZZA MAZZINI GIUSEPPE, 69B, LECCE, 73100
PASCITM1LE5
VIA ARGENTO GAETANO, 6, LECCE, 73100
PASCITM1LE6
VIALE DELLA LIBERTA', 27, LECCE, 73100
PASCITM1LE7
OSPEDALE VITO FAZZI VIA MOSCATI, LECCE, 73100
PASCITM1LE8
VIALE ALDO MORO, 61-63, LECCE, 73100
PASCITM1LEM
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 35, MAGLIE, 73024
PASCITM1LER
LARGO POZZELLE, 1, MARTANO, 73025
PASCITM1LES
PIAZZA UMBERTO L, CASARANO, 73042
PASCITM1LET
VIA STELLA D'ITALIA, 26, LECCE, 73039
PASCITM1LI1
VIA MARCO MASTACCHI, 4, LIVORNO, 57122
PASCITM1LI2
PIAZZA COLONNELLA, 5, LIVORNO, 57100
PASCITM1LI3
VIA FIRENZE, 144, LIVORNO, 57121
PASCITM1LI4
VIALE FRANCESCO PETRARCA, 186, LIVORNO, 57124
PASCITM1LI5
VIA GAZZARRINI ANG. PIAZZA XX, LIVORNO, 57100
PASCITM1LI6
VIA GIOTTO, 33, LIVORNO, 57128
PASCITM1LI7
VIA DEI BAGNI, 40-42-44, LIVORNO, 57128
PASCITM1LI8
PIAZZA DEL POPOLO, 40, CASTAGNETO CARDUCCI, 57022
PASCITM1LI9
PIAZZA DELLA VITTORIA, 4, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
PASCITM1LIC
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 6, COLLESALVETTI, 57014
PASCITM1LIL
STRADA PROVINCIALE MADONNA DI, CAPOLIVERI, 57031
PASCITM1LIO
VIA AURELIA, 26, DONORATICO, CASTAGNETO CARDUCCI, 57022
PASCITM1LIP
VIA DELLA BOTTACCINA, 18, PIOMBINO, 57020
PASCITM1LIR
VIA ANTONIO GRAMSCI, 113, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
PASCITM1LIS
VIA GIOVANNI LEPORATTI, 2, SUVERETO, 57028
PASCITM1LIX
VIA GIOVANNI LERARIO, 111-113, PIOMBINO, 57025
PASCITM1LIY
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 214, PORTOFERRAIO, 57037
PASCITM1LIZ
PIAZZA GARIBALDI, 21, VADA, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
PASCITM1LT0
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 6, MINTURNO, 04026
PASCITM1LT1
VIA DON TORELLO, BORGO GRAPPA, LATINA, 04100
PASCITM1LT2
VIA LITORANEA, BORGO GRAPPA, LATINA, 04010
PASCITM1LT3
VIA PIAVE KM 69, BORGO GRAPPA, LATINA, 04100
PASCITM1LT4
VIA DEL LIDO ANG.VIA DELL'AGORA, LATINA, 04100
PASCITM1LT5
VIALE DELLA VITTORIA, 116, TERRACINA, 04019
PASCITM1LT6
PIAZZA XIX MARZO, 23, CISTERNA DI LATINA, 04012
PASCITM1LT7
VIA DAMIANO CHIESA, 8, FONDI, 04022
PASCITM1LT8
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, PONTINIA, 04014
PASCITM1LT9
VIA TITTONI, 65/67, LA CONA, SAN FELICE CIRCEO, 04017
PASCITM1LTA
VIA REGINA CAMILLA, 1, PRIVERNO, 04015
PASCITM1LTB
VIA DELLA REPUBBLICA, 177, LATINA, 04100
PASCITM1LTI
PIAZZA IV NOVEMBRE, 2, ITRI, 04020
PASCITM1LTM
VIA APPIA, 1074/1076, MARINA DI, MINTURNO, 04028
PASCITM1LTN
VIA ROCCA, 20, LATISANA, 33053
PASCITM1LTP
VIA PISACANE, 83, PONZA, 04027
PASCITM1LTS
VIA GIUSEPPE ROMITA, 5, SPERLONGA, 04029
PASCITM1LU0
VIA ROMANA EST , ANG. VIA, MONTECARLO, 55015
PASCITM1LU1
VIA BORGO GIANNOTTI, 191, LUCCA, 55100
PASCITM1LU2
VIA DI TIGLIO, 556, LUCCA, 55100
PASCITM1LU3
VIA PROVINCIALE ROMANA, LUCCA, 55100
PASCITM1LU4
VIALE LUPORINI ANG. VIA VECCHIA, LUCCA, 55100
PASCITM1LU5
VIA DELLO STADIO, 33, CAMAIORE, 55041
PASCITM1LU6
VIA DELLA PENNA, 1, COREGLIA ANTELMINELLI, 55025
PASCITM1LU7
VIA DELLE SCUOLE MEDIE, FORNACI DI, BARGA, 55051
PASCITM1LU8
VIALE EUROPA, 57, LAMMARI, CAPANNORI, 55013
PASCITM1LU9
VIA DUCA DELLA VITTORIA, 27/29, PIETRASANTA, 55045
PASCITM1LUR
VIA AURELIA SUD, 287D, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1LUS
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 8, SERAVEZZA, 55047
PASCITM1LUT
VIA AURELIA ANG. VIA GARIBALDI, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1LUV
VIA ANTONIO FRATTI, 268, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1M10
VIALE CORSICA, 91, MILANO, 20133
PASCITM1M11
VIALE MONZA ANG. VIA VALTORTA, MILANO, 20127
PASCITM1M12
VIA FRANCESCO LONDONIO, 20A, MILANO, 20154
PASCITM1M13
VIA PADOVA, 28, MILANO, 20131
PASCITM1M14
VIA CARLO FARINI, 64, MILANO, 20159
PASCITM1M15
VIA ETTORE PONTI, 57, MILANO, 20143
PASCITM1M16
VIA GIAMBELLINO, 110, MILANO, 20146
PASCITM1M17
VIA FILIPPETTI, 1, MILANO, 20122
PASCITM1M18
VIA DELLA MARTINELLA, 1, MILANO, 20152
PASCITM1M19
VIA FRATELLI BRONZETTI, 18, MILANO, 20129
PASCITM1M20
VIALE MONTE NERO, 17, MILANO, 20135
PASCITM1M25
VIALE CERTOSA, 66, MILANO, 20155
PASCITM1M26
VIA TOLENTINO, 1, MILANO, 20155
PASCITM1M27
VIA COL DI LANA, 2, MILANO, 20136
PASCITM1M28
VIA SAVONA, 31, MILANO, 20144
PASCITM1M29
CORSO CONCORDIA N ANG. VIA, MILANO, 20129
PASCITM1M37
VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 24, MILANO, 20121
PASCITM1M40
VIA NAPO TORRIANI, 22, MILANO, 20124
PASCITM1M42
VIA GIAN GALEAZZO, 17, MILANO, 20136
PASCITM1M43
VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 19, MILANO, 20129
PASCITM1M50
VIA GUGLIELMO SILVA, 49, MILANO, 20149
PASCITM1M51
VIA MELCHIORRE GIOIA, 88, MILANO, 20125
PASCITM1M52
VIA TEODOSIO, 55, MILANO, 20131
PASCITM1M53
VIA LUIGI SODERINI, 50, MILANO, 20146
PASCITM1M54
VIA VARESINA, 63, MILANO, 20156
PASCITM1M55
VIALE BRENTA, 16-18, MILANO, 20139
PASCITM1M56
VIALE MONZA, 258, MILANO, 20128
PASCITM1M57
VIA GIOVANNI BATTISTA SORESINA, 2, MILANO, 20144
PASCITM1M58
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8, MILANO, 20135
PASCITM1M74
VIALE CERTOSA, 182, MILANO, 20156
PASCITM1M85
VIA GUIDO D' AREZZO, MILANO, 20145
PASCITM1M86
VIA LIBERTA', 1, VEDANO AL LAMBRO, 20854
PASCITM1M87
VIA EDMONDO DE AMICIS, 5, RHO, 20017
PASCITM1M88
VIA IV NOVEMBRE, 79, BRUGAZZO-PAINA, GIUSSANO, 20030
PASCITM1M89
VIA PAOLO MAGRETTI, 1A, PADERNO DUGNANO, 20037
PASCITM1M90
VIA ROMA, 3, NOVA MILANESE, 20834
PASCITM1M91
VIALE PAVIA, 54, LODI, 26900
PASCITM1M92
VIA G. MATTEOTTI, 9, LISSONE, 20851
PASCITM1M93
VIA IPPOLITO ROSELLINI, 16-18, MILANO, 20124
PASCITM1M94
VIA POGLIANO, ANG. VIA BARBAIANA, LAINATE, 20020
PASCITM1M95
VIA CAVOUR, 19, BINZAGO, CESANO MADERNO, 20031
PASCITM1M96
VIA TRIVULZIO, 7, CAPRIANO, BRIOSCO, 20040
PASCITM1M97
CONDOMINIO PORTICI II VIA, BRUGHERIO, 20047
PASCITM1M99
VIA SAN PAOLO, 4, AGRATE BRIANZA, 20864
PASCITM1MBE
CORSO MAZZINI, 60, MONTEBELLUNA, 31044
PASCITM1MC2
VIA VOLTURNO, 65, PIEDIRIPA, MACERATA, 62010
PASCITM1MC3
VIA XXX GIUGNO, TOLENTINO, 62029
PASCITM1MDL
VIALE STAZIONE, 2, MOTTA DI LIVENZA, 31045
PASCITM1ME0
VIA M. REGIS ANG. VIA DEL SOLE, 261, MILAZZO, 98057
PASCITM1ME1
VIA CONSOLARE VALERIA, 81, MESSINA, 98100
PASCITM1ME2
VIALE EUROPA ANG. VIA SPADAFORA, MESSINA, 98100
PASCITM1ME3
VIA NUOVA PANORAMICA DELLO, MESSINA, 98168
PASCITM1ME4
VIA G. MEDICI, 287 - 98076, SANT'AGATA DI MILITELLO, 98076
PASCITM1ME5
VIA UMBERTO I, 4 - 98077 SANTO, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 98077
PASCITM1ME6
VIA CAIO DUILIO, 6, FURCI SICULO, 98023
PASCITM1ME7
VIA ROMA, 4 E, FURNARI, 98054
PASCITM1ME8
VIA PORTO SALVO, 4, SANTA TERESA DI RIVA, 98028
PASCITM1ME9
CORSO UMBERTO I, 14, MAZZARRA' SANT'ANDREA, 98056
PASCITM1MEA
PIAZZA NINO PRESTIA, ALI' TERME, 98021
PASCITM1MEB
VIA ROMA, 111 - 98051 BARCELLONA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 98051
PASCITM1MEL
VIA VITTORIO EMANUELE, 139, LETOJANNI, 98037
PASCITM1MEN
S.S.114 KM. 4, 700, PISTUNINA, MESSINA, 98125
PASCITM1MEP
VIA SAN ANTONINO, 2, PATTI, 98066
PASCITM1MER
VIA NAZIONALE, 173/175, ROCCA DI, CAPRI LEONE, 98070
PASCITM1MEV
PIAZZA DANTE, 80, VILLAFRANCA TIRRENA, 98049
PASCITM1MEX
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 21, TORTORICI, 98078
PASCITM1MEY
PIAZZA DUOMO, 5-6, TAORMINA, 98039
PASCITM1MEZ
PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE, VENETICO, 98040
PASCITM1MI1
VIA GUSTAVO FARA, 39, MILANO, 20124
PASCITM1MI4
VIA ANTONIO CANOVA, 35-37, MILANO, 20145
PASCITM1MI5
VIALE FULVIO TESTI, 90, MILANO, 20126
PASCITM1MI8
VIA DELLA MOSCOVA, 44, MILANO, 20121
PASCITM1MI9
VIALE TUNISIA, 27, MILANO, 20124
PASCITM1MIA
CORSO ITALIA, 19, MILANO, 20122
PASCITM1MIC
VIALE LIBERAZIONE, 10, CORSICO, 20094
PASCITM1MIE
VIA A. GRAMSCI, 11, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
PASCITM1MIG
VIA MILANO, 60, GARBAGNATE MILANESE, 20024
PASCITM1MIR
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3, SEREGNO, 20831
PASCITM1MIS
PIAZZA VITTORIO VENETO, 1, SEREGNO, 20831
PASCITM1MN1
VIA PIETRO FORTUNATO CALVI, 77, MANTOVA, 46100
PASCITM1MNO
VIA ENRICO FERMI, SNC, VALDARO, MANTOVA, 46100
PASCITM1MNS
VIA XXV APRILE, 1, MONTE SAN SAVINO, 52048
PASCITM1MOE
VIA EMILIA EST, 52, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
PASCITM1MOF
VIA A . GRAMSCI ANG. VIA DON, FIORANO MODENESE, 41042
PASCITM1MOV
VIA A. TAVANI, 1, VIGNOLA, 41058
PASCITM1MS1
VIALE ROMA, 147B, MASSA, 54100
PASCITM1MS2
VIA C. COLOMBO BIS, 9, AVENZA, CARRARA, 54033
PASCITM1MS3
VIA PONTE PROVINCIALE, 42, FILATTIERA, 54023
PASCITM1MS4
VIA PIETRO BOLOGNA, 10, PONTREMOLI, 54027
PASCITM1MS5
VIA PROVINCIALE, 70, ZERI, 54029
PASCITM1MST
PIAZZA FERRETTO MESTRE, 24, VENEZIA, 30174
PASCITM1MT1
VIA ANNUNZIATELLA, 13, MATERA, 75100
PASCITM1MT2
CORSO UMBERTO I, 206, BERNALDA, 75012
PASCITM1MT3
VIA SIRIS, 122D, POLICORO, 75025
PASCITM1MTA
VIA LA MARTELLA, 97, MATERA, 75100
PASCITM1MTR
VIA ALDO MORO, 19-21, MATERA, 75100
PASCITM1N10
VIA DEI COLLI AMINEI ANG. VIALE, NAPOLI, 80131
PASCITM1N11
VIA DELL'EPOMEO, 218, NAPOLI, 80126
PASCITM1N12
TORRE C CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI, 80143
PASCITM1N13
CORSO SECONDIGLIANO, 120-122, NAPOLI, 80144
PASCITM1N14
VIA FERRANTE IMPARATO, 86-92, NAPOLI, 80146
PASCITM1N15
VIA DUOMO, 5, NAPOLI, 80138
PASCITM1N16
VIA GIULIO PALERMO, 57-63, NAPOLI, 80131
PASCITM1N18
VIA PROVINCIALE, 86/90, NAPOLI, 80126
PASCITM1N19
VIA FRANCESCO PETRARCA, 123, NAPOLI, 80123
PASCITM1N20
VIA SANTA CATARINA A CHIAIA, 5, NAPOLI, 80121
PASCITM1N21
PIAZZA CARITA', 15, NAPOLI, 80134
PASCITM1N23
PIAZZA MUNICIPIO ANG. VIA MEDINA, NAPOLI, 80133
PASCITM1N24
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 4, NAPOLI, 80122
PASCITM1N34
VIA CAIO DUILIO, 24-26, NAPOLI, 80125
PASCITM1N74
CORSO EUROPA, 139, VILLARICCA, 80010
PASCITM1N75
VIA FILANGIERI ANG. VIA S.CIRO, VICO EQUENSE, 80069
PASCITM1N76
CORSO UMBERTO I, 240, TORRE ANNUNZIATA, 80058
PASCITM1N77
VIA ALDO MORO, 53-57, SOMMA VESUVIANA, 80049
PASCITM1N78
VIA CAULINO ANG. PIAZZA SEIANO, VICO EQUENSE, 80066
PASCITM1N79
CORSO VITTORIO EMANUELE, 48, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 80047
PASCITM1N80
VIA CAMPI FLEGREI, 34, POZZUOLI, 80078
PASCITM1N81
VIA G. PERGOLESI, 52, POZZUOLI, 80078
PASCITM1N82
VIA BERNINI, 16, PORTICI, 80055
PASCITM1N83
PIAZZA BARTOLO LONGO, 40, POMPEI, 80045
PASCITM1N84
CORSO ITALIA, 10, PIANO DI SORRENTO, 80063
PASCITM1N85
PIAZZA MARCONI ANG. VIA FONZECA, NOLA, 80035
PASCITM1N86
PRESSO C.I.S. CENTRO INGROSSO, NOLA, 80035
PASCITM1N87
VIA DELLE TERME ANG. VIA DE LUCA, ISCHIA, 80077
PASCITM1N88
VIA SOGLIUZZO, 52, ISCHIA PONTE, ISCHIA, 80070
PASCITM1N89
VIA ROMA, 52, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
PASCITM1N90
CORSO DURANTE ANGOLO VIA MONTE, FRATTAMAGGIORE, 80027
PASCITM1N91
VIA MONSIGNOR FILIPPO SCHIOPPA, 54, FORIO, 80075
PASCITM1N92
STRADA PROVINCIALE CERCOLA SAN, CERCOLA, 80040
PASCITM1N93
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 128, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
PASCITM1N94
VIA VITTORIO EMANUELE, 61, CAPRI, 80076
PASCITM1N95
VIA VETULASIO VI NEPOTE, BARISCIANO, 67021
PASCITM1N96
PIAZZA SAN ROCCO, 16, BARANO D'ISCHIA, 80070
PASCITM1N97
VIA MISENO, 115, BACOLI, 80070
PASCITM1N98
VIA CAPOSCURO, 1/4, ANACAPRI, 80071
PASCITM1N99
STRADA COMUNALE GUERRA, LOCALITA, AFRAGOLA, 80021
PASCITM1NA1
VIA RAFFAELE DE CESARE, 23, NAPOLI, 80132
PASCITM1NA2
VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI, 4, NAPOLI, 80133
PASCITM1NA3
CORSO NOVARA, 21-25, NAPOLI, 80142
PASCITM1NA4
VIA STADERA A POGGIOREALE, 55, NAPOLI, 80143
PASCITM1NA5
VIA MATTIA PRETI, ANG. VIA, NAPOLI, 80127
PASCITM1NA6
VIALE AUGUSTO, 142/B-144/A, NAPOLI, 80121
PASCITM1NA7
PIAZZETTA GIACINTO GIGANTE, 35, NAPOLI, 80128
PASCITM1NA8
ISOLA B LOTTO 4 VIA G. PORZIO V.LE, NAPOLI, 80143
PASCITM1NA9
VIA MICHELANGELO SCHIPA, 74-76, NAPOLI, 80122
PASCITM1NAA
VIA VITTORIO EMANUELLE II, 101/A, ACERRA, 80011
PASCITM1NAC
PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA, CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013
PASCITM1NAE
CORSO ITALIA, 58, ERCOLANO, 80056
PASCITM1NAG
VIA MARIANNA SPAGNUOLO, 1, GRAGNANO, 80054
PASCITM1NAL
VIA ROMA, 103, MELITO DI NAPOLI, 80017
PASCITM1NAM
CORSO MEDITERRANEO, 12-18, MARANO DI NAPOLI, 80016
PASCITM1NAO
VIA GEROLOMINI, 89-91, POZZUOLI, 80078
PASCITM1NAQ
VIA SANTA MARIA A CUBITO, 179, QUALIANO, 80019
PASCITM1NAR
VIA NAPOLI, 235, ARZANO, 80022
PASCITM1NAT
CORSO UMBERTO I, 8, PORTICI, 80055
PASCITM1NAU
CORSO ITALIA, 429, QUARTO, 80010
PASCITM1NAZ
VIA MILISCOLA, 145, POZZUOLI, 80078
PASCITM1NO1
VIA SS TRINITA, ANG. VIA BRUNELLI, BORGOMANERO, 28021
PASCITM1NO2
PIAZZA MATTEOTTI, DOMODOSSOLA, 28037
PASCITM1NOM
VIA BOLLATE, 17A, NOVATE MILANESE, 20026
PASCITM1NUN
VIA ALBERTO LAMARMORA, 89, NUORO, 08100
PASCITM1ODE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 23, ODERZO, 31046
PASCITM1OR1
VIA TIRSO, 81, ORISTANO, 09170
PASCITM1OR2
CORSO GARIBALDI, ABBASANTA, 09071
PASCITM1P09
VIALE DELLA RESURREZIONE, 75, PALERMO, 90146
PASCITM1P10
VIA EUGENIO L'EMIRO, 14-16, PALERMO, 90135
PASCITM1P11
VIA CATANIA, 57, PALERMO, 90141
PASCITM1P12
VIA GIUSEPPE SCIUTI, 114, PALERMO, 90144
PASCITM1P13
VIA MALASPINA, 90A-92, PALERMO, 90145
PASCITM1P14
VIA AURELIO ZANCLA, 20, PALERMO, 90129
PASCITM1P1D
PIAZZA DELLA FRUTTA, 39, PADOVA, 35139
PASCITM1P88
VIA ROMA, 29, TUORO SUL TRASIMENO, 06069
PASCITM1P89
VIA TIBERINA, 79/P, PONTE RIO, TODI, 06059
PASCITM1P90
PIAZZA G. MATTEOTTI, 1, PIEGARO, 06066
PASCITM1P91
VIA ROMA, 8 - 06065 PASSIGNANO, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, 06065
PASCITM1P92
VIA PIETRO VANNUCCI, 11, PANICALE, 06064
PASCITM1P93
VIA MAZZINI, NORCIA, 06046
PASCITM1P94
PIAZZALE MOVARELLI, GUALDO TADINO, 06023
PASCITM1P95
CENTRO INTRATTENIMENTO LA GHERLINDA, CORCIANO, 06073
PASCITM1P96
PIAZZA PLEBISCITO, 3, CITTA' DELLA PIEVE, 06062
PASCITM1P97
STRADA STATALE TIBERINA BIS, 3, CITTA' DI CASTELLO, 06012
PASCITM1P98
VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, ASSISI, 06081
PASCITM1P99
VIA VITTORIO EMANUELE, 57, CASTIGLIONE DEL LAGO, 06061
PASCITM1PA0
PIAZZA DEL DUOMO, 13, CEFALU', 90015
PASCITM1PA1
VIA DEI NEBRODI, 58F, PALERMO, 90146
PASCITM1PA2
VIA LEONARDO DA VINCI, 268, PALERMO, 90135
PASCITM1PA3
VIA AMMIRAGLIO RIZZO, 66-66B, PALERMO, 90142
PASCITM1PA4
VIA GALLETTI, 41, PALERMO, 90121
PASCITM1PA5
VIA DEL MANDERINO, 22, PALERMO, 90147
PASCITM1PA6
PIAZZA CASTELNUOVO, 48, PALERMO, 90141
PASCITM1PA7
VIA SAN FILIPPO, 126, PALERMO, 90125
PASCITM1PA8
VIA NOTARBARTOLO, ANG. VIA DELLA, PALERMO, 90141
PASCITM1PA9
VIA BENTIVEGNA, 89-91, CORLEONE, 90034
PASCITM1PAA
VIA F. TEMPRA, 5, ASPRA, BAGHERIA, 90010
PASCITM1PAB
VIA VITTORIO EMANUELE, 22-24, BOLOGNETTA, 90030
PASCITM1PAC
VIA ALLO', 12, CASTELDACCIA, 90014
PASCITM1PAF
CORSO UMBERTO I, 672-674, FICARAZZI, 90010
PASCITM1PAM
PIAZZA INGHILLERI, 8, MONREALE, 90046
PASCITM1PAP
VIA CALANDRINO, 36, PARTINICO, 90047
PASCITM1PAT
VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO, TERMINI IMERESE, 90018
PASCITM1PAU
PIAZZA CAPITANO LONGO, USTICA, 90010
PASCITM1PAX
CORSO UMBERTO I, 25, BAGHERIA, 90011
PASCITM1PAY
VIA JOHN KENNEDY, 2, BELMONTE MEZZAGNO, 90031
PASCITM1PC1
VIA FULVIO CALESTANI, 11B, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
PASCITM1PD1
VIA URUGUAY, 79, PADOVA, 35127
PASCITM1PD2
VIALE FELICE CAVALLOTTI, 57, PADOVA, 35124
PASCITM1PD3
PIAZZA LUIGI DA PORTO, 5/6, PADOVA, 35131
PASCITM1PD4
VIA TIZIANO ASPETTI, 250, PADOVA, 35133
PASCITM1PD5
PIAZZALE DELLA STAZIONE, 7, PADOVA, 35131
PASCITM1PD6
VIALE INDUSTRIA ANGOLO P.SERV.SOC, PADOVA, 35129
PASCITM1PD7
VIA TRE GAROFANI ANGOLO, PADOVA, 35124
PASCITM1PD9
PIAZZETTA FILIPPO TURATI, 17, PADOVA, 35131
PASCITM1PDA
VIA A. VOLTA, 33, ABANO TERME, 35031
PASCITM1PDC
VIA BORGO TREVISO, 43, PADOVA, 35013
PASCITM1PDE
VIA GIROLAMO VERSORI, 4A, ESTE, 35042
PASCITM1PDG
VIA ROMA, SNC, GALLIERA VENETA, 35015
PASCITM1PDN
VIA VENEZIA, 5, PADOVA, 35131
PASCITM1PDS
VIA GARIBALDI, 58, PIOVE DI SACCO, 35028
PASCITM1PDV
VIA CALTANA, 91 - 35010 VILLANOVA, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, 35010
PASCITM1PE1
VIALE GIOVANNI BOVIO, 71, PESCARA, 65124
PASCITM1PG1
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 26, CASTEL DEL PIANO, 06100
PASCITM1PG2
VIA BRUNAMONTI, 47/A, PERUGIA, 06100
PASCITM1PG3
VIA GIACOMO PUCCINI, 84, PONTE, PERUGIA, 06134
PASCITM1PG4
VIA BAGLIONI, 24, PERUGIA, 06100
PASCITM1PG5
VIA CESTELLINI, 13, PONTE SAN GIOVANNI, 06135
PASCITM1PG6
VIA PALERMO, 21/B, CASTEL DEL PIANO, 06129
PASCITM1PG7
VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 1/3, PERUGIA, 06121
PASCITM1PI0
LARGO PUNTO B.SHELLEY, 4, SAN GIULIANO TERME, 56017
PASCITM1PI1
VIA FILIPPO CORRIDONI, 124, PISA, 56125
PASCITM1PI2
VIA SAN FRANCESCO, 1, PISA, 56127
PASCITM1PI3
VIA SCORNIGIANA, OSPEDALETTO, 56121
PASCITM1PI4
VIA DE AMICIS, 127, ARENA PISANA, SAN GIULIANO TERME, 56010
PASCITM1PI5
VIA AUGUSTO CONTI, 9, SAN MINIATO, 56028
PASCITM1PI6
VIA CAVOUR, 2, CASCIANA TERME, 56034
PASCITM1PI7
VIA GUICCIARDINI, 64 - 56020, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, 56020
PASCITM1PI8
PIAZZA SANT'ANNA, 4, POMARANCE, 56045
PASCITM1PI9
PIAZZA G. ROSSA ANG. VIA, SAN MINIATO, 56024
PASCITM1PIA
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 16, CALCINAIA, 56012
PASCITM1PIC
PIAZZA CAVALLOTTI, 4, CALCI, 56011
PASCITM1PIL
VIA TOSCANA N, 2, PERIGNANO, LARI, 56030
PASCITM1PM5
PIAZZA FONTANA, 4, MILANO, 20122
PASCITM1PN1
PIAZZA DEL POPOLO, 3 - 33078 SAN, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 33078
PASCITM1PO1
PIAZZA MERCATALE, 96, PRATO, 59100
PASCITM1PO2
VIA STROZZI, 99, PRATO, 59100
PASCITM1PO3
VIALE DELLA REPUBBLICA, 207, PRATO, 59100
PASCITM1PO4
VIA BOLOGNA S 1, 459, PRATO, 59100
PASCITM1PO5
VIA GORA DEL PERO, PRATO, 59100
PASCITM1PR1
STRADA LANGHIRANO, 152, PARMA, 43124
PASCITM1PRS
PARCO G. MAZZINI, 21, SALSOMAGGIORE TERME, 43039
PASCITM1PS1
VIALE OBERDAN, 262, FOSSOMBRONE, 61034
PASCITM1PS2
VIALE DELLA VITTORIA, 42, GABICCE MARE, 61011
PASCITM1PT1
VIA SALVATORE QUASIMODO, 1, PISTOIA, 51100
PASCITM1PT2
VIALE ADUA, 108, PISTOIA, 51100
PASCITM1PT3
VIA GIUSEPPE TIGRI, 22, CUTIGLIANO, 51024
PASCITM1PT4
VIA NAZIONALE, 122, PRACCHIA, PISTOIA, 51100
PASCITM1PUP
VIA A. PONCHIELLI, 93, PESARO, 61122
PASCITM1PV1
VIA DEI MILLE, 6, PAVIA, 27100
PASCITM1PV2
CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIGEVANO, 27029
PASCITM1PV3
VIA XX SETTEMBRE, 16, VOGHERA, 27058
PASCITM1PVD
VIA VIII FEBBRAIO, 5, PADOVA, 35122
PASCITM1PZ1
CORSO XVIII AGOSTO, 36B, POTENZA, 85100
PASCITM1PZ2
VIA S. SEBASTIANO, BALVANO, 85050
PASCITM1PZ3
VIA APPIA, 207, BARAGIANO, 85050
PASCITM1PZ4
VIA MARCONI, 8, CASTELGRANDE, 85050
PASCITM1PZ5
LARGO PLEBISCITO, 54, LAURIA, 85044
PASCITM1PZ6
VIA ROMA, 135, LAVELLO, 85024
PASCITM1PZ7
VIA GALLIANO, 18, RIONERO IN VULTURE, 85028
PASCITM1PZ8
VIA NAZIONALE ANG. VIA SINISGALLI, MARSICOVETERE, 85050
PASCITM1R10
PIAZZA VESCOVIO, 18, ROMA, 00199
PASCITM1R11
PIAZZA DEI NAVIGATORI, 8/A, ROMA, 00147
PASCITM1R12
VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 9, ROMA, 00184
PASCITM1R13
VIA TIBURTINA, 469, ROMA, 00159
PASCITM1R14
VIA DEI CASTANI, 46/C/F, ROMA, 00172
PASCITM1R15
VIA DELLA MUSICA, 2, ROMA, 00144
PASCITM1R16
PIAZZA GIURECONSULTI, 16, ROMA, 00167
PASCITM1R17
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI, 118, ROMA, 00186
PASCITM1R18
VIA DEI PRATI FISCALI, 211, ROMA, 00141
PASCITM1R19
VIALE PARIOLI, 142, ROMA, 00197
PASCITM1R20
VIA DEI COLLI PORTUENSI, 483, ROMA, 00151
PASCITM1R21
VIA DELLA SETA, 19, ROMA, 00144
PASCITM1R22
VIA DI PORTONACCIO, 184E, ROMA, 00159
PASCITM1R23
VIA PAOLA CASELLI, 80 C, ROMA, 00122
PASCITM1R25
PIAZZA DEI VOCAZIONISTI, 7, ROMA, 00138
PASCITM1R26
VIA APPIA NUOVA AEROP. MIL, CIAMPINO, 00043
PASCITM1R27
VIA CASILINA, 410, ROMA, 00177
PASCITM1R33
VIALE PINTURICCHIO, 5, ROMA, 00196
PASCITM1R34
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 70/76, ROMA, 00186
PASCITM1R35
VIALE TITO LABIENO, 20, ROMA, 00174
PASCITM1R36
VIA ACAIA, 62, ROMA, 00183
PASCITM1R37
VIA TRIONFALE, 11390, ROMA, 00135
PASCITM1R38
VIA GIACOMO BALLA, 68, ROMA, 00155
PASCITM1R39
VIA NOMENTANA, 861, ROMA, 00137
PASCITM1R40
VIA RODOLFO LANCIANI, 33, ROMA, 00162
PASCITM1R41
VIA DELLA PIGNA, 12A, ROMA, 00186
PASCITM1R42
VIA DELLA MAGLIANA, 221, ROMA, 00146
PASCITM1R43
VIA ANNIA REGILLA, 97, ROMA, 00178
PASCITM1R44
PIAZZA CARLO MAZZARESI, 44, ROMA, 00136
PASCITM1R45
VIA A. FABRIZI, 9, ROMA, 00128
PASCITM1R46
PIAZZA DI PONTE LUNGO, 16, ROMA, 00181
PASCITM1R47
VIA DI TORREVECCHIA, 331, ROMA, 00168
PASCITM1R48
VIA ANASTASIO II, 39, ROMA, 00165
PASCITM1R49
VIA DAMIANO MACALUSO, 37, ROMA, 00146
PASCITM1R50
VIA BONCOMPAGNI, 31, ROMA, 00187
PASCITM1R51
VIA FLAMINIA VECCHIA, 664, ROMA, 00191
PASCITM1R52
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, ROMA, 00152
PASCITM1R53
VIA STOPPANI, 22/30, ROMA, 00197
PASCITM1R54
VIA AURELIA, 770D, ROMA, 00165
PASCITM1R55
VIA NINO TARANTO, 32, ROMA, 00125
PASCITM1R56
PIAZZA MARIANNA BENTI-BULGARELLI, ROMA, 00139
PASCITM1R57
VIA RAVENNA, 23-25-27, ROMA, 00161
PASCITM1R59
VIA ANAGNINA, 334, ROMA, 00118
PASCITM1R60
VIA DI GROTTAROSSA, 108-110, ROMA, 00189
PASCITM1R62
VIA BETTOLO, 66, ROMA, 00195
PASCITM1R63
VIA NIZZA, 150, ROMA, 00198
PASCITM1R64
VIA PIAVE, 1, ROMA, 00187
PASCITM1R65
VIA BODONI, 48, ROMA, 00153
PASCITM1R66
VIA CARLO SERAFINI, 43, ROMA, 00164
PASCITM1R67
VIALE DI TRASTEVERE, 253, ROMA, 00153
PASCITM1R68
VIA TUSCOLANA, 946, ROMA, 00100
PASCITM1R81
VIA FLAMINIA, 37, ROMA, 00196
PASCITM1R82
VIA MAGNAGRECIA, 47-47A-47B, ROMA, 00183
PASCITM1R84
VIA DEI VOLSCI, 5, VELLETRI, 00049
PASCITM1R85
PRESSO TESORERIA COMUNALE VIA DI, ROMA, 00186
PASCITM1R86
VIA DEL MARE, 15, POMEZIA, 00040
PASCITM1R87
VIA PIO XII, PALESTRINA, 00036
PASCITM1R88
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 7, NETTUNO, 00048
PASCITM1R89
VIA GOFFREDO MAMELI, 6, MONTEROTONDO, 00015
PASCITM1R90
VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, 10, ALBANO LAZIALE, 00041
PASCITM1R91
PRESSO 'I.C.E.' VIA LISZT, 21, ROMA, 00144
PASCITM1R92
VIA ROMA, 164F, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
PASCITM1R93
PIAZZA MAZZINI, 11/13, FRASCATI, 00044
PASCITM1R94
VIA DELLA TORRE CLEMENTINA, 56, FIUMICINO, 00054
PASCITM1R95
PIAZZA PIERO GOBETTI, 10-15, COLLEFERRO, 00034
PASCITM1R96
VIALE MATTEOTTI, 29C, CIVITAVECCHIA, 00053
PASCITM1R97
VIA MURA DEI FRANCESI, 164I, CIAMPINO, 00043
PASCITM1R98
VIA AGOSTINO FAUSTI, 39, BRACCIANO, 00062
PASCITM1R99
PIAZZALE OSTIENSE, 2, ROMA, 00154
PASCITM1RA1
VIA ROMEA, ANGOLO VIA CROCETTA, 22, RAVENNA, 48100
PASCITM1RAF
VIALE LAGHI, 37, FAENZA, 48018
PASCITM1RC0
CORSO VITTORIO EMANUELE, 71 BIS, LOCRI, 89044
PASCITM1RC1
CORSO GARIBALDI, 326, REGGIO DI CALABRIA, 89100
PASCITM1RC2
VIALE CALABRIA, 137 B, REGGIO DI CALABRIA, 89100
PASCITM1RC3
VIA CARDUCCI, 106, ARDORE MARINA, ARDORE, 89031
PASCITM1RC4
CORSO UMBERTO I, 192, BOVA MARINA, 89035
PASCITM1RC5
CORSO UMBERTO, 145, BOVALINO MARINA, BOVALINO, 89034
PASCITM1RC6
CORSO UMBERTO I, 132, BRANCALEONE, 89036
PASCITM1RC7
VIA D. MORABITO, 27 - 89057 SANTO, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, 89057
PASCITM1RC8
VIA CAPPELLERI, ROCCELLA IONICA, 89047
PASCITM1RC9
CORSO CARLO MARIA, 89 - 89046, MARINA DI GIOIOSA IONICA, 89046
PASCITM1RCA
CORSO VITTORIO VENETO, 100, SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE, 89027
PASCITM1RCC
VIA ROMANA, 12/D, CATONA, REGGIO DI CALABRIA, 89135
PASCITM1RCE
VIA SANTA CATERINA, 98, REGGIO DI CALABRIA, 89121
PASCITM1RCG
STRADA STATALE 111, N. 14, GIOIA TAURO, 89013
PASCITM1RCI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 6, CINQUEFRONDI, 89021
PASCITM1RCL
PIAZZA DEL POPOLO, 2, POLISTENA, 89024
PASCITM1RCM
VIA NAZIONALE, 87, MELITO DI PORTO SALVO, 89063
PASCITM1RCN
VIA G. BUSCETI, 2, SAN ROBERTO, 89050
PASCITM1RCO
VIA FRANCESCO MARIA COPPOLA, 39, OPPIDO MAMERTINA, 89014
PASCITM1RCP
PIAZZA I MAGGIO, 3, PALMI, 89015
PASCITM1RCR
VIA MELACRINO, 81, REGGIO DI CALABRIA, 89124
PASCITM1RCS
VIA NAZIONALE, 58, SALINE IONICHE, MONTEBELLO IONICO, 89060
PASCITM1RCT
VIA XXIV MAGGIO, 30, TAURIANOVA, 89029
PASCITM1RCV
VIALE ITALIA, 74, VILLA SAN GIOVANNI, 89018
PASCITM1RCW
LARGO L. AMENDOLEA, SAN GIORGIO MORGETO, 89017
PASCITM1RG1
VIA ARCHIMEDE, 80, RAGUSA, 97100
PASCITM1RG2
PIAZZA GARIBALDI, 179, VITTORIA, 97019
PASCITM1RG3
VIA SACRO CUORE, 105, MODICA, 97015
PASCITM1RGC
VIA GIOVANNI FALCONE, 16, COMISO, 97013
PASCITM1RI1
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 15, RIETI, 02100
PASCITM1RM1
VIA PO, 94, ROMA, 00198
PASCITM1RM2
VIA ARENULA, 9, ROMA, 00186
PASCITM1RM3
VIA COLA DI RIENZO, 240, ROMA, 00193
PASCITM1RM4
VIA NAPOLEONE III, 2, ROMA, 00185
PASCITM1RM6
VIA OSTIENSE, 6/F, ROMA, 00154
PASCITM1RM7
VIA TUSCOLANA, 316, ROMA, 00182
PASCITM1RM9
VIA LEONE IV, 32, ROMA, 00192
PASCITM1RMF
VIA COPENAGHEN, 46/54, FIUMICINO, 00054
PASCITM1RMG
VIA GIUSEPPE SARAGAT, 20, GENZANO DI ROMA, 00045
PASCITM1RMR
VIALE 1 MAGGIO, 43, GROTTAFERRATA, 00046
PASCITM1RMV
PIAZZA DELLA RINASCITA, 15, VALMONTONE, 00038
PASCITM1ROV
VIALE DELLA PACE, 3, ROVIGO, 45100
PASCITM1RPL
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 72, RAPALLO, 16035
PASCITM1S60
VIALE MAZZINI, 23, SIENA, 53100
PASCITM1S61
VIA FONTEVECCHIA, 9, VIVO D'ORCIA, CASTIGLIONE D'ORCIA, 53023
PASCITM1S62
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 20, TREQUANDA, 53020
PASCITM1S63
VIA ADUA, 4, TORRITA STAZIONE, TORRITA DI SIENA, 53049
PASCITM1S64
VIA ROMANA, 28, TORRENIERI, MONTALCINO, 53024
PASCITM1S65
VIA ROMANA, 25, STAGGIA SENESE, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1S66
PRESSO CENTRO COMMERCIALE I GELSI, SINALUNGA, 53036
PASCITM1S67
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 13, SINALUNGA, 53048
PASCITM1S68
PIAZZA TOGLIATTI, 7, SIENA, 53100
PASCITM1S69
VIA S.ROCCO, 21, SERRE DI RAPOLANO, RAPOLANO TERME, 53040
PASCITM1S70
PIAZZALE IPPOCRATE, 1, SARTEANO, 53047
PASCITM1S71
VIA DEL PARADISO, 25, SANT'ANGELO, MONTALCINO, 53020
PASCITM1S72
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10, SAN CASCIANO DEI BAGNI, 53040
PASCITM1S73
PIAZZA MANETTI, 4, ROSIA, SOVICILLE, 53018
PASCITM1S74
VIA XX SETTEMBRE, 1, SAN GIOVANNI D'ASSO, 53020
PASCITM1S75
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 1A, RADICONDOLI, 53030
PASCITM1S76
PIAZZA TASSI, 8, RADICOFANI, 53040
PASCITM1S77
VIA DANTE ALIGHIERI, 1, RADDA IN CHIANTI, 53017
PASCITM1S78
VIA DEL CHIANTI CLASSICO, 38/40, CASTELNUOVO BERARDENGA, 53010
PASCITM1S79
VIA BORGO A TRESSA, 12, MONTERONI D'ARBIA, 53010
PASCITM1S80
VIA TRENTO, 60, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1S81
VIA DELLA MADONNINA, 10, PIENZA, 53026
PASCITM1S82
VIA DELLE FONTI, 17, PIANELLA, CASTELNUOVO BERARDENGA, 53019
PASCITM1S83
VIALE GIUSEPPE VESPA, 12, PIANCASTAGNAIO, 53025
PASCITM1S84
MONOBLOCCO OSPEDALIERO, POGGIBONSI, 53036
PASCITM1S85
CORSO UMBERTO I, 119, MONTISI, SAN GIOVANNI D'ASSO, 53020
PASCITM1S86
VIA A. BARAZZUOLI, 11, MONTICIANO, 53015
PASCITM1S87
VIA DI GRACCIANO NEL CORSO, 61, MONTEPULCIANO, 53045
PASCITM1S88
OSPEDALE VAL DI CHIANA LOCALITA', MONTEPULCIANO, 53045
PASCITM1S89
VIA CINUGHI, 2, MONTEFOLLONICO, TORRITA DI SIENA, 53040
PASCITM1S90
PIAZZA XX SETTEMBRE, 9, CHIUSI, 53043
PASCITM1S91
VIA DANTE, 11, CHIANCIANO TERME, 53042
PASCITM1S92
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 26, CETONA, 53040
PASCITM1S93
VIA DEL FOSSO, 5, CASTIGLIONE D'ORCIA, 53023
PASCITM1S94
VIA DELLE SCUOLE, 7, CASTELNUOVO, MONTALCINO, 53020
PASCITM1S95
VIA ALESSANDRO CASOLANI, 68, CASOLE D'ELSA, 53031
PASCITM1S96
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 15, CASTIGLIONE.D'ORCIA, 53020
PASCITM1S97
VIA BETTINO RICASOLI, 48, SIENA, 53100
PASCITM1S98
VIA F.LLI BRASCHI, 82, ACQUAVIVA, MONTEPULCIANO, 53040
PASCITM1S99
VIA DELLA RESISTENZA, 152, ABBADIA, MONTEPULCIANO, 53040
PASCITM1SA0
VIA LIMITONE, ATENA LUCANA, 84030
PASCITM1SA1
VIA BELISARIO CORENZIO, 5, SALERNO, 84129
PASCITM1SA2
VIA ROMA, 118, SALERNO, 84121
PASCITM1SA3
VIA LUCIO OROFINO, 39, SALERNO, 84127
PASCITM1SA4
VIA B. GAETA, SALERNO, 84100
PASCITM1SA5
LOCALITA' SAN LEONARDO, SALERNO, 84100
PASCITM1SA7
VIA MAURI, ANG. VIA FIUME, 147, SALERNO, 84100
PASCITM1SA8
VIA GIOVANNI XXIII, S.N.C, AGROPOLI, 84048
PASCITM1SA9
VIA MURELLE, 21, ANGRI, 84012
PASCITM1SAA
PIAZZA DELLO SPIRITO SANTO, 3, AMALFI, 84011
PASCITM1SAC
VIA ITALIA 61, 99/101, CAPACCIO, CAPACCIO PAESTUM, 84040
PASCITM1SAD
VIA LAVORATE CENTRO, 167 169, SARNO, 84080
PASCITM1SAE
VIA G. FALCONE, SNC, NOCERA INFERIORE, 76272
PASCITM1SAF
CORSO ITALIA, 40, PONTECAGNANO FAIANO, 84089
PASCITM1SAG
PIAZZA MARTIRI DI UNGHERIA, CASTEL SAN GIORGIO, 84083
PASCITM1SAH
INT. 1, SALERNO, 84085
PASCITM1SAI
VIA ROMA, 89, NOCERA INFERIORE, 84014
PASCITM1SAK
VIA FANTI, SALA CONSILINA, 84036
PASCITM1SAM
VIA NUOVA PROVINCIALE CHIUNZI, 19, MAIORI, 84010
PASCITM1SAO
VIA SAN GIOVANNI, 35, EBOLI, 84025
PASCITM1SAP
VIA VILLA COMUNALE, 12-16, SAPRI, 84073
PASCITM1SAQ
VIA PIO XI, 1/C, BELLIZZI, 84092
PASCITM1SAT
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 20, CONTURSI TERME, 84024
PASCITM1SAU
VIA ANGELO RUBINO, 19, VALLO DELLA LUCANIA, 84078
PASCITM1SAW
VIA ROMA, SAN GREGORIO MAGNO, 84020
PASCITM1SAX
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 26, VIETRI SUL MARE, 84019
PASCITM1SAY
VIA ROMA, 28, MINORI, 84010
PASCITM1SAZ
PIAZZA DELLA LIBERTA', COPERCHIA, PELLEZZANO, 84080
PASCITM1SEM
PIAZZA TRE MARTIRI, 2, SETTIMO MILANESE, 20019
PASCITM1SGC
VIA ALESSANDRO MANZONI, 226, SAN GIORGIO A CREMANO, 80046
PASCITM1SI1
VIA BANCHI DI SOTTO, 21, SIENA, 53100
PASCITM1SI2
VIALE CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 150, SIENA, 53100
PASCITM1SI3
VIA QUINTO SETTANO, 15/BIS, SIENA, 53100
PASCITM1SI4
PRESSO U.S.L. POLICLINICO DELLE, SIENA, 53100
PASCITM1SI5
VIA PIETRO TOSELLI, 76, SIENA, 53100
PASCITM1SI6
VIA MASSETANA ROMANA, 38, SIENA, 53100
PASCITM1SI7
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 27, SIENA, 53100
PASCITM1SI8
PIAZZALE CARLO ROSSELLI C/O, SIENA, 53100
PASCITM1SI9
PIAZZA IL CAMPO, 73, SIENA, 53100
PASCITM1SIP
VIA PIETRO TOSELLI, 78, SIENA, 53100
PASCITM1SIS
LOC. BELLARIA ROSIA, ROSIA, SOVICILLE, 53018
PASCITM1SMC
VIALE VENEZIA, 13H, CHIOGGIA, 30015
PASCITM1SOM
VIA STELVIO, 57, MORBEGNO, 23017
PASCITM1SPM
VIA GIOVANNI XXIII, MARINELLA DI, SARZANA, 19038
PASCITM1SR2
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 11-14, LENTINI, 96016
PASCITM1SR3
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 62, PACHINO, 96018
PASCITM1SRA
VIA MANZONI, 15, SIRACUSA, 96012
PASCITM1SRC
VIA NAZIONALE, 147/149, SIRACUSA, 96010
PASCITM1SRU
LUNGOMARE GIOACCHINO ROSSINI, 12, AUGUSTA, 96011
PASCITM1SS1
VIA PREDDA NIEDDA, 37, SASSARI, 07100
PASCITM1SSA
VIA XXIV MAGGIO, 6, ALGHERO, 07041
PASCITM1SSC
VIA ALDO MORO, 1115, SIENA, 53100
PASCITM1SSO
VIALE ALDO MORO, 176, OLBIA, 07026
PASCITM1SSR
VIALE COSTA SMERALDA, ARZACHENA, 07021
PASCITM1SST
VIA GUGLIELMO MARCONI, 15, TEMPIO PAUSANIA, 07029
PASCITM1SZ1
PIAZZA GARIBALDI, 8, SARZANA, 19038
PASCITM1T10
CORSO GALILEO FERRARIS, 10A, TORINO, 10121
PASCITM1T12
PIAZZA STATUTO, 4, TORINO, 10122
PASCITM1T13
VIA PIGAFETTA, ANG. VIA F.LLI, TORINO, 10145
PASCITM1T14
VIA NIZZA, 312, TORINO, 10127
PASCITM1T15
VIA NOLE, 75, TORINO, 10100
PASCITM1T16
VIA TORINO, 122B, NICHELINO, 10042
PASCITM1T17
VIALE CHIAPPERO, 30, PINEROLO, 10064
PASCITM1T18
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 58, SAN MAURO TORINESE, 10099
PASCITM1T3V
VIALE TRENTO E TRIESTE, 21, TREVISO, 31100
PASCITM1TA0
VIA VITTORIO EMANUELE, 32-33, LEPORANO, 74020
PASCITM1TA1
VIA D'AQUINO, 10/22, TARANTO, 74123
PASCITM1TA2
VIA D'AQUINO, 111, TARANTO, 74123
PASCITM1TA3
PRESSO ARSENALE MARINA MILITARE, TARANTO, 74100
PASCITM1TA4
VIALE TRENTINO, 25, TARANTO, 74121
PASCITM1TA6
CORSO VITTORIO EMANUELE, 160, TARANTO, 74100
PASCITM1TA7
VIA MURAGLIA, ANG. VICO PENDIO, CASTELLANETA, 74011
PASCITM1TA8
VIA GIOVANNI DI CASTRI, 27, FRANCAVILLA FONTANA, 72021
PASCITM1TA9
VIA ALFONSO LAMARMORA, 153C, MASSAFRA, 74016
PASCITM1TAA
VIALE JONIO, 551, TARANTO, 74121
PASCITM1TAC
VIA STEFANO RAGUSO, 12, MARTINA FRANCA, 74015
PASCITM1TAG
VIA POGGIO, 20, GINOSA, 74013
PASCITM1TAJ
VIA LECCE, 98-100, SAN GIORGIO IONICO, 74027
PASCITM1TAL
VIA EUROPA, 47, MOTTOLA, 74017
PASCITM1TAM
PIAZZA SAN FRANCESCO, 4, MANDURIA, 74024
PASCITM1TAP
VIA XX SETTEMBRE, 34-36, PULSANO, 74026
PASCITM1TAS
VIA REGINA ELENA, 26, SAVA, 74028
PASCITM1TAT
VIALE MATTEOTTI ANG. VIA N. SAURO, GROTTAGLIE, 74023
PASCITM1TAX
VIA VITTORIO EMANUELE, 1, MARUGGIO, 74020
PASCITM1TAZ
VIALE JONIO, 2, TARANTO, 74122
PASCITM1TNO
VIA CRAFFONARA, 12, ROVERETO, 38068
PASCITM1TNR
VIA FLORIDA, 27, RIVA DEL GARDA, 38066
PASCITM1TNX
VIA DEL BRENNERO, 260M, TRENTO, 38121
PASCITM1TO1
CORSO SIRACUSA ANG. PIAZZA PITA, TORINO, 10137
PASCITM1TO2
PIAZZA SAN CARLO, 216, TORINO, 10121
PASCITM1TO3
CORSO GIULIO CESARE, 168, TORINO, 10154
PASCITM1TO4
CORSO FILIPPO TURATI, 43, TORINO, 10128
PASCITM1TO5
VIA BREGLIO, 138D, TORINO, 10147
PASCITM1TO6
VIA DANTE DI NANNI, 65A, TORINO, 10138
PASCITM1TO7
VIA N. BIANCHI, ANG. VIA CAPPELLI, TORINO, 10146
PASCITM1TO8
VIA PIO VII, ANG. VIA INVERNIZIO, TORINO, 10135
PASCITM1TO9
VIA DUCHESSA JOLANDA, 3, TORINO, 10138
PASCITM1TOC
PIAZZA DEL POPOLO, 5, CHIVASSO, 10034
PASCITM1TOG
PIAZZA 66 MARTIRI, 11, GRUGLIASCO, 10095
PASCITM1TOM
PIAZZA IV MARTIRI, 45-47, CARMAGNOLA, 10022
PASCITM1TOV
VIALE BURIDANI, 11-11 BIS, VENARIA REALE, 10078
PASCITM1TP1
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 3, TRAPANI, 91100
PASCITM1TP2
VIA ITALIA, 27A, ALCAMO, 91011
PASCITM1TP3
STORMO STR.PROV. AER.MIL.BIRGI, 37, MARAUSA LOCO GRANDE, 91020
PASCITM1TP4
VIA PALERMO, 33, BUSETO PALIZZOLO, 91012
PASCITM1TP5
CORSO V. EMANUELE, 62, CASTELVETRANO, 91022
PASCITM1TP6
VIA S.VITO, 26, SPERONE, CUSTONACI, 91015
PASCITM1TP7
VIA MANZONI, 77, CASA SANTA, ERICE, 91016
PASCITM1TP9
PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO, MARSALA, 91025
PASCITM1TPK
VIA NAPOLI, 2, PANTELLERIA, 91017
PASCITM1TPM
PIAZZA MOKARTA, 9C, MAZARA DEL VALLO, 91026
PASCITM1TR1
VIA LUNGONERA, 72, TERNI, 05100
PASCITM1TR2
VIA ROMAGNA, 40, TERNI, 05100
PASCITM1TR3
VIA ROSSINI, ANG. VIA IPPOCRATE, TERNI, 05100
PASCITM1TR4
VIA DEL RIVO, 19, TERNI, 05100
PASCITM1TR5
VIA DEL PONTE, 8, FABRO STAZIONE, FABRO, 05010
PASCITM1TR6
VIA ROMA, 1, NARNI, 05035
PASCITM1TR7
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 40, MONTELEONE D'ORVIETO, 05017
PASCITM1TR8
CORSO UMBERTO I, 10, ACQUASPARTA, 05021
PASCITM1TR9
PIAZZA DEL COMMERCIO, 10, ORVIETO, ORVIETO, 05018
PASCITM1TRB
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 33, TREBASELEGHE, 35010
PASCITM1TRO
VIA FONTANELLE DI BARDANO, 21, ORVIETO, 05018
PASCITM1TRV
VIALE IV NOVEMBRE, 84C, TREVISO, 31100
PASCITM1TS0
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41, TRIESTE, 34122
PASCITM1TS1
VIA DEL LAVATOIO, 1, TRIESTE, 34133
PASCITM1TS2
VIA DELL'ISTRIA, 16, TRIESTE, 34137
PASCITM1TS3
VIA GIULIA, 94, TRIESTE, 34126
PASCITM1TS5
LARGO ROIANO A ANGOLO VIA, TRIESTE, 34135
PASCITM1TS6
VIA STRADA VECCHIA DELL'ISTRIA, 2, TRIESTE, 34149
PASCITM1TS7
VIA DELLE SETTEFONTANE, 4, TRIESTE, 34138
PASCITM1TST
PIAZZA DELLA BORSA, 11A, TRIESTE, 34121
PASCITM1TV1
VIA CARLO ALBERTO, 10, TREVISO, 31100
PASCITM1TV2
VIA DELLA REPUBBLICA, 40, TREVISO, 31100
PASCITM1TV3
VIA VITTORIO VENETO, 14A, CASTELFRANCO VENETO, 31033
PASCITM1TVC
VIA DANIELE MANIN, N.1, CONEGLIANO, 31015
PASCITM1TVG
VIA VIZZA, 45, GAIARINE, 31018
PASCITM1TVM
VIA DELLA VITTORIA, 9, MONTEBELLUNA, 31044
PASCITM1TVO
VIA DEL BERSAGLIERE, 8, ODERZO, 31046
PASCITM1TVP
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 25, PIEVE DI SOLIGO, 31053
PASCITM1TVS
VIA R.FRANCHETTI SAN TROVASO, 158, PREGANZIOL, 31022
PASCITM1TVV
VIALE DELLA VITTORIA, 50, VITTORIO VENETO, 31029
PASCITM1UDB
VIA ADRIATICA BASALDELLA, 45, CAMPOFORMIDO, 33030
PASCITM1UDC
VIA GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, 39, CODROIPO, 33033
PASCITM1UDL
VIA GORIZIA, 33, LIGNANO SABBIADORO, 33054
PASCITM1UDT
VIA CAVOUR, 16, TOLMEZZO, 33028
PASCITM1V12
VIA COLLI EUGANEI, 100-102, BATTAGLIA TERME, 35041
PASCITM1V13
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 35, BAGNOLI DI SOPRA, 35023
PASCITM1V14
VIA PADOVA, 1, BOVOLENTA, 35024
PASCITM1V15
VIA ROMA, 1, CAMPODARSEGO, 35011
PASCITM1V16
VIA ROMA, 38, CANDIANA, 35020
PASCITM1V17
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 92A, CASTELBALDO, 35040
PASCITM1V18
PIAZZA DEL MERCATO, 2, MESTRINO, 35035
PASCITM1V19
VIA COSTANTE GRIS, 20, MOGLIANO VENETO, 31021
PASCITM1V20
STRADA BATTAGLIA, 133, MANDRIOLA, ALBIGNASEGO, 35020
PASCITM1V21
VIALE STAZIONE, 42, MONTEGROTTO TERME, 35036
PASCITM1V22
VIA ROMA, 72, PIOMBINO DESE, 35017
PASCITM1V23
VIA ZUCCHERIFICIO, 2, PONTELONGO, 35029
PASCITM1V24
VIA ROMA, 56, VILLAFRANCA PADOVANA, 35010
PASCITM1V25
VIA ROMA, 18, PIAZZOLA SUL BRENTA, 35016
PASCITM1V26
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 6, CAMPO SAN MARTINO, 35010
PASCITM1V28
VIA SAN DANIELE, 2, TORREGLIA, 35038
PASCITM1V30
VIA SEBASTIANO VENIER, 2 - 31048, SAN BIAGIO DI CALLALTA, 31048
PASCITM1V31
VIA XX SETTEMBRE, 39, SOLESINO, 35047
PASCITM1V32
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15, TRIBANO, 35020
PASCITM1V33
VIA MANZONI, 3, CASELLE, SELVAZZANO DENTRO, 35030
PASCITM1V35
PIAZZA MARTIRI BALDIN SANT'ANNA, CHIOGGIA, 30015
PASCITM1V37
VIA ROMA, 2-A, POVE DEL GRAPPA, 36020
PASCITM1V38
VIA SCHIO, 9, TORREBELVICINO, 36036
PASCITM1V39
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 1, SOVIZZO, 36050
PASCITM1V41
VIA CESARE BATTISTI, 103, MAGLIO, VALDAGNO, 36078
PASCITM1V42
PIAZZA VITTORIO VENETO, 12, RECOARO TERME, 36076
PASCITM1V43
VIA CAPITANO SELLA, 43, SCHIO, 36015
PASCITM1V45
VIA ROMA, 1, CORNEDO VICENTINO, 36073
PASCITM1V47
VIA ROMA, 31, TRISSINO, 36070
PASCITM1V48
VIA MARCONI, 64, BROGLIANO, 36070
PASCITM1V49
SS N.11, 75, ALTAVILLA VICENTINA, 36077
PASCITM1V50
CORSO ITALIA, 42, VALDAGNO, 36078
PASCITM1V51
PIAZZA VITTORIA, 7, CAMPOSAMPIERO, 35012
PASCITM1V54
PIAZZA TRIESTE, 2, ESTE, 35042
PASCITM1V56
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 28, MONTAGNANA, 35044
PASCITM1V5R
VIA ROVERETO, ANGOLO V.CIRO, VERONA, 37126
PASCITM1V61
RIVIERA MATTEOTTI, 4, ADRIA, 45011
PASCITM1V62
PIAZZA GARIBALDI, 12, ARIANO NEL POLESINE, 45012
PASCITM1V64
VIA ARIOSTO, 87, BAGNOLO DI PO, 45022
PASCITM1V66
PIAZZA MUNICIPALE, 102, CASTELNOVO BARIANO, 45030
PASCITM1V67
VIA C.BATTISTI CONTARINA, 16, PORTO VIRO, 45014
PASCITM1V68
VIA ROMA, DONADA, 45, PORTO VIRO, 45014
PASCITM1V69
VIA C. BATTISTI, 54, FICAROLO, 45036
PASCITM1V70
VIA MATTEOTTI, 118, GAVELLO, MIRANDOLA, 45010
PASCITM1V72
VIA A. GRAMSCI, 10, PAPOZZE, 45010
PASCITM1V73
VIA GUGLIELMO MARCONI, 50, ROSOLINA, 45010
PASCITM1V75
PIAZZA MONS GIUSEPPE SCARPA, 2, CAVARZERE, 30014
PASCITM1V76
VIA RISORGIMENTO, 16, NOVENTA PADOVANA, 35027
PASCITM1V77
VIALE MEDITERRANEO SOTTOMARINA, 73, CHIOGGIA, 30015
PASCITM1V78
VIA PADOVA, 29/31, FERRARA, 44100
PASCITM1V79
RIVIERA DEL BRENTA, 85, FIESSO D'ARTICO, 30032
PASCITM1V82
VIA GRAZIATI, 36, QUINTO DI TREVISO, 31055
PASCITM1V83
VIA A. DE GASPERI, 3, PREGANZIOL, 31022
PASCITM1V84
VIA ROMA, 2, CESSALTO, 31040
PASCITM1V85
VIA PRIMO MAGGIO, 98, CARBONERA, 31030
PASCITM1V86
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1, SUSEGANA, 31058
PASCITM1V87
VIA GRITTI, 135-137, SPRESIANO, 31027
PASCITM1V89
VIALE TRIESTE, 37, PORTOGRUARO, 30026
PASCITM1V92
VIA IV NOVEMBRE, 11, DUE CARRARE, 35020
PASCITM1V96
VIA ROMA, ARSEGO, 279 - 35010 SAN, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, 35010
PASCITM1V99
PIAZZA ONE', 10, FONTE, 31010
PASCITM1VA1
VIALE LOMBARDIA, 24 B, CASTRONNO, 21040
PASCITM1VA2
VIA NOVARA, ANG. VIA RUSNATI, GALLARATE, 21013
PASCITM1VA3
VIA ANGELO VOLONTERIO, 13B, SARONNO, 21047
PASCITM1VAB
CORSO VITTORIO EMANUELE, 602A, VILLABATE, 90039
PASCITM1VAS
VIA BERNARDINO LANINO, 20, SARONNO, 21047
PASCITM1VBV
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 9, VERBANIA, 28922
PASCITM1VE1
VIA PALAZZO, 14, MESTRE, VENEZIA, 30174
PASCITM1VE2
S.DONA' DI PIAVE, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
PASCITM1VEB
VIA PER BUSTO, 20, SOLBIATE OLONA, 21058
PASCITM1VEJ
VIA AQUILEIA, 72, JESOLO, 30016
PASCITM1VEM
VIA BELVEDERE, 1, MIRANO, 30035
PASCITM1VEP
VIALE TRIESTE, 20, PORTOGRUARO, 30026
PASCITM1VI1
CONTR. CABIANCA, ANG. VIALE, VICENZA, 36100
PASCITM1VI2
VIA GIOVANNI PRATI, 16, VICENZA, 36100
PASCITM1VI3
VIALE DELLA PACE, 131, VICENZA, 36100
PASCITM1VI4
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI, 18, VICENZA, 36100
PASCITM1VI5
VIA LEGIONE GALLIENO ANGOLO CORSO, VICENZA, 36100
PASCITM1VI6
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 21, VICENZA, 36100
PASCITM1VID
PIAZZA CAVOUR, 8, VALDAGNO, 36078
PASCITM1VIH
VIA BORGO BELVIGO, 3, THIENE, 36016
PASCITM1VIL
VIA SCORTEGAGNA, 5, LONIGO, 36045
PASCITM1VIM
VIALE DON MARTINO CHILESE, 1A, MONTECCHIO PRECALCINO, 36030
PASCITM1VIN
VIA BEGGIATO ANGOLO SS. RIVIERA, NOVENTA VICENTINA, 36025
PASCITM1VIR
VIA DUCA D'AOSTA, 33, ARZIGNANO, 36071
PASCITM1VIV
VIA DIV. NINO NANNETTI, 108, VITTORIO VENETO, 31029
PASCITM1VNG
VIA GIOTTO, 42-44, SCANDICCI, 50018
PASCITM1VR0
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 110, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
PASCITM1VR1
VIA FRANCIA, 4, VERONA, 37135
PASCITM1VR2
VIA COLONNELLO GIOVANNI FINCATO, 29, VERONA, 37131
PASCITM1VR3
CORSO MILANO, 197, VERONA, 37138
PASCITM1VR4
CORSO PORTA NUOVA, 125, VERONA, 37122
PASCITM1VR5
VIA CAMPOROSOLO, 8, SAN BONIFACIO, 37047
PASCITM1VR6
VIA CALCARA, CEREA, 37053
PASCITM1VR7
VIA DOTT. F. GAROFOLI, 15, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
PASCITM1VR8
VIA XX SETTEMBRE, 97 - 37036 SAN, SAN MARTINO BUON ALBERGO, 37036
PASCITM1VR9
VIA CASETTE, 21, ARBIZZANO, NEGRAR, 37024
PASCITM1VRB
VIA MARCONI, 36, BARDOLINO, 37011
PASCITM1VRC
VIA TRIESTE, 28, COLOGNOLA AI COLLI, 37030
PASCITM1VRL
VIA MARSALA, 10-12, LEGNAGO, 37045
PASCITM1VT0
VIA CASSIA ANG. VIA CAPPUCCINI, VETRALLA, 01019
PASCITM1VT1
VIALE TRENTO, 5, VITERBO, 01100
PASCITM1VT2
VIA TANGENZIALE LOC. RIELLO, VITERBO, 01100
PASCITM1VT3
VIA I. GARBINI, VITERBO, 01100
PASCITM1VT4
PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN, 2, ACQUAPENDENTE, 01021
PASCITM1VT5
VIA ROMA, 8 - 01024 CASTIGLIONE, CASTIGLIONE IN TEVERINA, 01024
PASCITM1VT6
VIA DELLA REPUBBLICA, 90/94, CIVITA CASTELLANA, 01033
PASCITM1VT7
CORSO GARIBALDI, 62, ORTE, 01028
PASCITM1VT8
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 44, TARQUINIA, 01016
PASCITM1VT9
VIA DON MINZONI, 17, VALLERANO, 01030
PASCITM1VTM
VIA ORVIETANA, 48, MONTEFIASCONE, 01027
PASCITM1VTV
VIA RASETTI, 6, VITERBO, 01100
PASCITM1VVR
VIA PROVINCIALE, 124, SANTA DOMENICA, 89866
PASCITM1VVX
VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 21, VIBO VALENTIA, 89900
PASCITM1W00
VIA PIO LA TORRE, 7, EMPOLI, 50053
PASCITM1W01
PIAZZA MAZZINI, 5, FIESOLE, 50061
PASCITM1W02
VIA ANTONIO GRAMSCI, 23, FIESOLE, 50014
PASCITM1W03
PIAZZA MARSILIO FICINO, 70, FIGLINE VALDARNO, 50063
PASCITM1W04
VIA BENEDETTO FORTINI, 124-125, FIRENZE, 50125
PASCITM1W05
VIA FAENTINA, 1, FIRENZE, 50139
PASCITM1W06
VIA PRATESE, 66A, FIRENZE, 50145
PASCITM1W08
VIALE TALENTIANG. VIA L. ANDREOTTI, FIRENZE, 50142
PASCITM1W09
VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 12, FIRENZE, 50135
PASCITM1W10
VIALE LUDOVICO ARIOSTO, 1, FIRENZE, 50124
PASCITM1W11
VIA LEONE PANCALDO, 4, FIRENZE, 50127
PASCITM1W12
VIA MALMANTILE RACQUISTATO, 32, FIRENZE, 50142
PASCITM1W13
VIA SIMONE MARTINI, 90/1-90/2, FIRENZE, 50142
PASCITM1W14
VIA DI SOFFIANO ANG. VIA PISANA, FIRENZE, 50143
PASCITM1W16
VIA BACCIO DA MONTELUPO, 165, FIRENZE, 50142
PASCITM1W17
VIA MASACCIO, 147, FIRENZE, 50132
PASCITM1W18
VIA DEL TERMINE, 11, FIRENZE, 50127
PASCITM1W19
VIA PONTE ALL'ASSE, 1, FIRENZE, 50144
PASCITM1W20
VIA FRANCESCO BARACCA, 3, FIRENZE, 50145
PASCITM1W21
VIA PANCIATICHI, 48, FIRENZE, 50127
PASCITM1W22
VIA SESTESE, 102, FIRENZE, 50141
PASCITM1W23
PIAZZA DE' PITTI, 27, FIRENZE, 50125
PASCITM1W24
VIA DELLA BELLARIVA, 70-72, FIRENZE, 50136
PASCITM1W25
PIAZZA DELLA SIGNORIA, 22, FIRENZE, 50122
PASCITM1W26
PIAZZA DI SAN GIOVANNI, 30, FIRENZE, 50123
PASCITM1W27
VIA NAZIONALE, 81-85, FIRENZE, 50123
PASCITM1W28
VIALE DONATO GIANNOTTI, 58, FIRENZE, 50126
PASCITM1W29
PIAZZA DELLA STAZIONE, 9, FIRENZE, 50123
PASCITM1W30
VIA DI SOFFIANO, 86, FIRENZE, 50143
PASCITM1W31
VIALE EUROPA, 52-54, FIRENZE, 50126
PASCITM1W32
VIA POR SANTA MARIA, 2, FIRENZE, 50122
PASCITM1W33
VIA RIGUCCIO GALLUZZI, ANG.VIA DEL, FIRENZE, 50134
PASCITM1W34
VIA MASO FINIGUERRA, 1, FIRENZE, 50123
PASCITM1W35
VIA SILVIO PELLICO, 3, FIRENZE, 50121
PASCITM1W36
VIA MARIO SBRILLI, 6, FIRENZE, 50141
PASCITM1W37
VIA SENESE, 202, FIRENZE, 50124
PASCITM1W38
VIALE DEI MILLE, 111, FIRENZE, 50131
PASCITM1W39
VIA PISTOIESE, 387, FIRENZE, 50145
PASCITM1W40
VIA DEL CORSO, 6, FIRENZE, 50122
PASCITM1W41
VIA CAMILLO CAVOUR, 82, FIRENZE, 50129
PASCITM1W42
VIA ANTONIO SCIALOJA, 6-10, FIRENZE, 50136
PASCITM1W43
VIA SANDRO PERTINI, ANG. VIA, FIRENZE, 50127
PASCITM1W44
VIA VALDINIEVOLE, 20, FUCECCHIO, 50054
PASCITM1W45
VIA ROMA, 9, FUCECCHIO, 50054
PASCITM1W46
VIA ZANOBI, 36, GREVE IN CHIANTI, 50027
PASCITM1W47
VIA VITTORIO VENETO, 29, GREVE IN CHIANTI, 50022
PASCITM1W48
PIAZZA G. BUCCIARELLI, 37, GREVE IN CHIANTI, 50020
PASCITM1W49
VIA DEL POGGIO ALLA CROCE, 2, GREVE IN CHIANTI, 50020
PASCITM1W50
PIAZZA BUONDELMONTI, 25, IMPRUNETA, 50023
PASCITM1W51
VIA DELLA REPUBBLICA, 112, IMPRUNETA, 50029
PASCITM1W52
PIAZZA ARMANDO BARDINI, 1, LASTRA A SIGNA, 50055
PASCITM1W53
VIALE CENTO FIORI, 11, MONTELUPO FIORENTINO, 50056
PASCITM1W54
VIA VOLTERRANA NORD, 75, MONTESPERTOLI, 50020
PASCITM1W55
VIA VITTORIO EMANUELE II, 55, PELAGO, 50060
PASCITM1W56
VIA ARETINA, 151, PONTASSIEVE, 50069
PASCITM1W57
VIA LUIGI GORI, 5, PONTASSIEVE, 50065
PASCITM1W58
PIAZZA INDIPENDENZA, 9, REGGELLO, 50060
PASCITM1W59
PIAZZA XXV APRILE, 27, RIGNANO SULL'ARNO, 50067
PASCITM1W60
VIA ROMA A, 8, RIGNANO SULL'ARNO, 50067
PASCITM1W61
PIAZZA KURGAN, 7, RUFINA, 50068
PASCITM1W62
VIA MORROCCHESI, 20 - 50026 SAN, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 50026
PASCITM1W63
VIA VOLTERRANA, 53 - 50020 SAN, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 50020
PASCITM1W64
VIA FORLIVESE, 35, SAN GODENZO, 50060
PASCITM1W65
VIA PROVINCIALE, 42, SAN PIERO A SIEVE, 50037
PASCITM1W66
VIA DEI TURRI, 80, SCANDICCI, 50018
PASCITM1W67
VIA PISANA, 196, SCANDICCI, 50018
PASCITM1W68
PIAZZA NORD CANNICCI, 21-23, SCANDICCI, 50018
PASCITM1W69
VIALE MATTEOTTI, S.N.C, SCARPERIA E SAN PIERO, 50038
PASCITM1W70
VIA PIERO CALAMANDREI, 48, SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITM1W71
VIA FELICE CAVALLOTTI, 63, SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITM1W72
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 55, SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITM1W74
PIAZZA FELICE CAVALLOTTI, 1, SIGNA, 50058
PASCITM1W75
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 2, TAVARNELLE VAL DI PESA, 50028
PASCITM1W76
VIA DEL GIGLIO, 7 - 50020, TAVARNELLE VAL DI PESA, 50020
PASCITM1W77
CORSO DEL POPOLO, 51, VICCHIO, 50039
PASCITM1W78
VIALE P. TOGLIATTI, 35, VINCI, 50059
PASCITM1W79
VIA C.COLOMBO ANG. VIA A. VESPUCCI, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 58043
PASCITM1W80
VIA MASSETANA, 59, FOLLONICA, 58022
PASCITM1W81
VIA ROMA, 72, FOLLONICA, 58022
PASCITM1W82
VIA A. MORO, 38, GAVORRANO, 58020
PASCITM1W83
VIA DANIELE MANIN, 11, GROSSETO, 58100
PASCITM1W84
PIAZZA EUROPA, 12, GROSSETO, 58100
PASCITM1W85
VIA AURELIA NORD, 217, GROSSETO, 58100
PASCITM1W86
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 17, MASSA MARITTIMA, 58024
PASCITM1W87
VIA MARCONI ANG. PIAZZA DEL VALLE, MONTE ARGENTARIO, 58019
PASCITM1W88
CORSO ITALIA, 86, ORBETELLO, 58015
PASCITM1W89
VIA GROSSETANA, S.N.C, ROCCASTRADA, 58030
PASCITM1W90
VIA MONTEMASSI, S.N.C, ROCCASTRADA, 58027
PASCITM1W91
VIA XX SETTEMBRE, 21, SCANSANO, 58054
PASCITM1W92
VIA E. CERRINI, 35, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57029
PASCITM1W93
VIA DEL MERCATO, 6, CASTAGNETO CARDUCCI, 57024
PASCITM1W94
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 20, CECINA, 57023
PASCITM1W95
VIALE DELLA VITTORIA, 17, CECINA, 57023
PASCITM1W96
VIA ROMA, 272, COLLESALVETTI, 57014
PASCITM1W97
VIA G. GALILEI, 188, COLLESALVETTI, 57019
PASCITM1W98
VIA FEDERIGO ENRIQUES, 15, LIVORNO, 57127
PASCITM1W99
VIA DI FRANCO, 35, LIVORNO, 57123
PASCITM1Y00
PIAZZA CAVOUR, 18, LIVORNO, 57126
PASCITM1Y01
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 1, LIVORNO, 57126
PASCITM1Y02
VIA PROVINCIALE PISANA, 617, LIVORNO, 57121
PASCITM1Y03
VIA UBERTO MONDOLFI, 1, LIVORNO, 57128
PASCITM1Y04
VIALE GIOSUE' CARDUCCI, 76, LIVORNO, 57124
PASCITM1Y05
PIAZZA ENRICO BERLINGUER, 20, PIOMBINO, 57025
PASCITM1Y06
VIA DELLA REPUBBLICA, 25-27, PIOMBINO, 57025
PASCITM1Y07
VIA TESEO TESEI, S.N.C, PORTOFERRAIO, 57037
PASCITM1Y08
VIA AURELIA, 725, ROSIGNANO MARITTIMO, 57012
PASCITM1Y09
VIA CAVOUR, 57, ALTOPASCIO, 55011
PASCITM1Y10
VIA UMBERTO I, 86, BAGNI DI LUCCA, 55022
PASCITM1Y11
VIA ROMA, 4, BARGA, 55051
PASCITM1Y12
SS DELLA GARFAGNANA, 445, BARGA, 55055
PASCITM1Y13
VIALE ITALIA I, 19, BORGO A MOZZANO, 55023
PASCITM1Y14
PIAZZA SAN BERNARDINO DA SIENA, 13, CAMAIORE, 55041
PASCITM1Y15
VIA ITALICA, 155, CAMAIORE, 55041
PASCITM1Y16
VIA ROMANA, 243, CAPANNORI, 55012
PASCITM1Y17
VIA DI PIAGGIORI, 230, CAPANNORI, 55018
PASCITM1Y18
VIALE EUROPA, 366, CAPANNORI, 55012
PASCITM1Y19
VIA DI TIGLIO, 479, CAPANNORI, 55012
PASCITM1Y20
VIA FRANCESCO AZZI, 51 - 55032, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, 55032
PASCITM1Y21
VIA G. CARDUCCI, 25, FORTE DEI MARMI, 55042
PASCITM1Y22
VIA ROMA, 23, GALLICANO, 55027
PASCITM1Y23
VIA POMPEO BATONI, 29, LUCCA, 55100
PASCITM1Y24
VIA ROMA, 6, LUCCA, 55100
PASCITM1Y25
VIA SAN CONCORDIO, 395, LUCCA, 55100
PASCITM1Y26
VIA PUCCINI, 450, LUCCA, 55100
PASCITM1Y27
VIALE CASTRUCCIO CASTRACANI, 1070, LUCCA, 55100
PASCITM1Y28
VIA PROVINCIALE PER CAMAIORE, 29, PESCAGLIA, 55060
PASCITM1Y29
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, PIETRASANTA, 55044
PASCITM1Y30
PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI, 14-15, PIETRASANTA, 55045
PASCITM1Y31
VIA G. MARCONI, 3, PORCARI, 55016
PASCITM1Y32
VIA DON INNOCENZO LAZZERI, 20, STAZZEMA, 73100
PASCITM1Y33
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1Y34
VIA MICHELE COPPINO, 303, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1Y35
VIA AURELIA NORD, 270, VIAREGGIO, 55049
PASCITM1Y36
PIAZZA DELL'ORATORIO, 48, VILLA BASILICA, 55019
PASCITM1Y37
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 15, AULLA, 54011
PASCITM1Y38
VIA VITTORIO VENETO, 5, BAGNONE, 54021
PASCITM1Y39
PIAZZA NAZIONI UNITE, S.N.C, CARRARA, 54036
PASCITM1Y40
VIA VII LUGLIO, 13H, CARRARA, 54033
PASCITM1Y41
VIALE XX SETTEMBRE, 264, CARRARA, 54033
PASCITM1Y42
VIA XX SETTEMBRE, 65, CARRARA, 54033
PASCITM1Y43
VIA CESARE BATTISTI, 16, FIVIZZANO, 54025
PASCITM1Y44
VIA ROMA, 91, FIVIZZANO, 54013
PASCITM1Y45
PIAZZA ARANCI, 14, MASSA, 54100
PASCITM1Y46
VIA G. CARDUCCI, 114, MASSA, 54100
PASCITM1Y47
VIALE DEMOCRAZIA, 21, MASSA, 54100
PASCITM1Y48
VIA ZOLEZZI, 6, MASSA, 54100
PASCITM1Y49
VIA AURELIA OVEST, 123, MASSA, 54100
PASCITM1Y50
PIAZZA MACCARI, MONTIGNOSO, 54030
PASCITM1Y51
VIA ROMA, 77, MONTIGNOSO, 54038
PASCITM1Y52
VIA XXV APRILE, 20 - 54028, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, 54028
PASCITM1Y53
VIA MATTEOTTI ANG. VIA ROMA, 1, BIENTINA, 56031
PASCITM1Y54
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 4, BUTI, 56032
PASCITM1Y55
PIAZZA CAIROLI, 10, CALCI, 56011
PASCITM1Y56
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1270, CASCINA, 56021
PASCITM1Y57
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 201, CASCINA, 56021
PASCITM1Y58
VIA ANTONIO GRAMSCI, 2, CASCINA, 56023
PASCITM1Y59
VIA LEONARDO DA VINCI, 8, CASTELFRANCO DI SOTTO, 56022
PASCITM1Y60
PIAZZA GIACONI FULVIO, 27, CASTELLINA MARITTIMA, 56040
PASCITM1Y61
VIA CAVOUR, 18 - 56041, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, 56041
PASCITM1Y62
PIAZZA TRIPOLI, 37, LORENZANA, 56040
PASCITM1Y63
PIAZZA DEL CONVENTO, 6, MONTEVERDI MARITTIMO, 56040
PASCITM1Y64
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 10, PECCIOLI, 56037
PASCITM1Y65
VIA PIETRO NENNI, 32, PISA, 56124
PASCITM1Y67
VIA DI BANCHI, 10, PISA, 56125
PASCITM1Y68
BORGO STRETTO, 40, PISA, 56127
PASCITM1Y69
VIA DELL'AEROPORTO, 40, PISA, 56121
PASCITM1Y70
VIA AURELIA NORD, 24, PISA, 56122
PASCITM1Y71
VIA LUIGI BIANCHI, 64-66, PISA, 56123
PASCITM1Y72
VIA DUODI ANG. VIA DELLA, PISA, 56013
PASCITM1Y73
PIAZZA J. D'APPIANO, 48, PONSACCO, 56038
PASCITM1Y74
VIALE RINALDO PIAGGIO, 9, PONTEDERA, 56025
PASCITM1Y75
CORSO G. MATTEOTTI, 10, PONTEDERA, 56025
PASCITM1Y76
VIA VITTORIO VENETO, 123, PONTEDERA, 56025
PASCITM1Y77
VIA ALDO MORO, 171, SAN MINIATO, 56028
PASCITM1Y78
VIA A. DIAZ, 102, SAN MINIATO, 56024
PASCITM1Y79
PIAZZA DEL POPOLO, 13, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56029
PASCITM1Y80
PIAZZA DELLA VITTORIA, 33, SANTA MARIA A MONTE, 56020
PASCITM1Y81
VIA XX SETTEMBRE, 1, TERRICCIOLA, 56030
PASCITM1Y82
PIAZZA GARIBALDI, 13, VECCHIANO, 56019
PASCITM1Y83
PIAZZA CAVALCA, 6, VICOPISANO, 56010
PASCITM1Y84
PIAZZA IV NOVEMBRE, S.N.C, AGLIANA, 51031
PASCITM1Y85
VIA A. SELVA, 354, AGLIANA, 51030
PASCITM1Y86
VIA PUCCINI, S.N.C, LARCIANO, 51036
PASCITM1Y87
VIA I MAGGIO, 102, MASSA E COZZILE, 51010
PASCITM1Y88
PIAZZA FERDINANDO MARTINI, 67, MONSUMMANO TERME, 51015
PASCITM1Y89
VIA EUGENIO MONTALE, 16, MONTALE, 51037
PASCITM1Y90
VIA SALVO D'ACQUISTO, 27, PESCIA, 51017
PASCITM1Y91
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 68, PESCIA, 51017
PASCITM1Y92
VIA MEZZOMIGLIO, 11/13, PIEVE A NIEVOLE, 51018
PASCITM1Y93
VIA E. FERMI, 52, PISTOIA, 51100
PASCITM1Y94
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 6, PISTOIA, 51100
PASCITM1Y95
PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 64, PISTOIA, 51100
PASCITM1Y96
VIALE ADUA, 239, PISTOIA, 51100
PASCITM1Y97
VIA DELLA LIBERTA', 61, PONTE BUGGIANESE, 51019
PASCITM1Y98
VIA MONTALBANO, 75, QUARRATA, 51039
PASCITM1Y99
VIA LEOPOLDO, 110, SAN MARCELLO PITEGLIO, 51028
PASCITM1Z00
PIAZZA MATTEOTTI, CHIETI, 66100
PASCITM1Z01
VIA COLONNETTA, 74, CHIETI, 66100
PASCITM1Z02
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, FRANCAVILLA AL MARE, 66023
PASCITM1Z03
LARGO SAN CRISTOFORO, 1, GUARDIAGRELE, 66016
PASCITM1Z04
VIALE CAPPUCCINI, 26, LANCIANO, 66034
PASCITM1Z05
VIA DELLA LIBERTA', S.N.C, ORTONA, 66026
PASCITM1Z06
VIALE AMENDOLA, 100, SAN GIOVANNI TEATINO, 66020
PASCITM1Z07
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 64, SAN SALVO, 66050
PASCITM1Z08
VIA GIULIO CESARE, 98, VASTO, 66054
PASCITM1Z09
VIA XX SETTEMBRE, 196, AVEZZANO, 67051
PASCITM1Z10
VIA MONTE ZEBIO, 23-25, AVEZZANO, 67051
PASCITM1Z11
VIA DON GIOVANNI MINZONI, 15, AVEZZANO, 67051
PASCITM1Z12
VIA GUGLIELMO MARCONI, 39, AVEZZANO, 67051
PASCITM1Z13
PIAZZA TORQUATO BALDASARRE, BALSORANO, 67052
PASCITM1Z14
VIA ROMA, 196, CAPISTRELLO, 67053
PASCITM1Z15
VIA ROMA, 52, CARSOLI, 67061
PASCITM1Z16
PIAZZA AIA, CELANO, 67043
PASCITM1Z17
PIAZZA SANDRO PERTINI, 3, CERCHIO, 67044
PASCITM1Z18
PIAZZA GRAN SASSO, 5, CIVITELLA ROVETO, 67054
PASCITM1Z19
VIA ROMA, 81, COLLELONGO, 67050
PASCITM1Z20
VIA ROMA, 52, GIOIA DEI MARSI, 67055
PASCITM1Z21
VIA TENENTE ANTONIO ROSSI TAS ANG, L'AQUILA, 67016
PASCITM1Z22
PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI, L'AQUILA, 67100
PASCITM1Z23
VIA DEL BEATO CESIDIO, 35, L'AQUILA, 67100
PASCITM1Z24
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 139, LUCO DEI MARSI, 67056
PASCITM1Z25
PIAZZA UNO, MAGLIANO DE'MARSI, 67062
PASCITM1Z26
PIAZZA SAN ROCCO, 29, OVINDOLI, 67046
PASCITM1Z27
VIALE PRINICPE DI NAPOLI ANG. VIA, PESCASSEROLI, 67032
PASCITM1Z28
PIAZZA MAZZARINO, 29-30, PESCINA, 67057
PASCITM1Z29
VIA LEVANTE, 63, PRATOLA PELIGNA, 67035
PASCITM1Z30
LARGO DELLA CONCEZIONE, 1 - 67058, SAN BENEDETTO DEI MARSI, 67058
PASCITM1Z31
VIA SAN POLO, 82, SULMONA, 67039
PASCITM1Z32
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 37, TAGLIACOZZO, 67069
PASCITM1Z33
VIA G. D'ANNUNZIO, MANOPPELLO, 65024
PASCITM1Z34
CORSO UMBERTO I, 269, MONTESILVANO, 65015
PASCITM1Z35
VIALE SAN FRANCESCO, 98, PENNE, 65017
PASCITM1Z36
VIA DI SOTTO, 3/3, PESCARA, 65125
PASCITM1Z37
VIALE G. MARCONI, 138, PESCARA, 65126
PASCITM1Z38
VIA NICOLA FABRIZI, 135, PESCARA, 65122
PASCITM1Z39
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 46-48, PESCARA, 65123
PASCITM1Z40
PIAZZA GIUSEPPE PAOLINI, 20-22, POPOLI, 65026
PASCITM1Z41
VIA ITALIA, 37-1, SPOLTORE, 65010
PASCITM1Z42
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 39, ALBA ADRIATICA, 64011
PASCITM1Z43
VIA UMBERTO, 11, ATRI, 64032
PASCITM1Z44
VIA GALILEO GALILEI, 45, GIULIANOVA, 64021
PASCITM1Z45
VIA ROMA, 186, MARTINSICURO, 64014
PASCITM1Z46
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 142, NERETO, 64015
PASCITM1Z47
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 91, PINETO, 64025
PASCITM1Z48
VIA NAZIONALE ADRIATICA, 458, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64026
PASCITM1Z49
VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD, 95, SILVI, 64029
PASCITM1Z50
VIA ROMA, ANG. VIA PO, TERAMO, 64100
PASCITM1Z51
VIA CRISTOFORO COLOMBOS .N.C. ANG, TERAMO, 64100
PASCITM1Z52
VIA SAN MAURO, 622, CESENA, 47522
PASCITM1Z53
VIALE GIOVANNI BOVIO, 375, CESENA, 47521
PASCITM1Z54
VIA EMILIA EST, 401, MODENA, 41122
PASCITM1Z55
VIA MADONNA DELLA STELLA, BROCCOSTELLA, 03030
PASCITM1Z56
VIA ENRICO DE NICOLA, 83, CASSINO, 03043
PASCITM1Z57
VIA NAPOLI, 45, SORA, 03039
PASCITM1Z58
VIA SETTEVENE PALO, 45C, CERVETERI, 00052
PASCITM1Z59
VIALE GUIDO BACCELLI, 6, CIVITAVECCHIA, 00053
PASCITM1Z60
VIA AZALEE ANG. PIAZZA GIOVANNI, CIVITAVECCHIA, 00053
PASCITM1Z62
VIA TIBERINA, 108, FIANO ROMANO, 00065
PASCITM1Z63
PIAZZA GIOVANNI FALCONE, S.N.C, LADISPOLI, 00055
PASCITM1Z64
CORSO TRIESTE, 14, MARINO, 00047
PASCITM1Z65
VIA G. AMENDOLA, 19-23, MENTANA, 00013
PASCITM1Z66
VIA DEL MARE, 2B, POMEZIA, 00040
PASCITM1Z67
VIA MONTE URANO, 29-33, ROMA, 00138
PASCITM1Z68
VIA STRESA, 12, ROMA, 00135
PASCITM1Z69
VIA CORNELIO MAGNI, 45, ROMA, 00147
PASCITM1Z70
VIA SICILIA, 203, ROMA, 00187
PASCITM1Z71
VIA CONCA D'ORO, 314, ROMA, 00141
PASCITM1Z72
VIA TOR DE' SCHIAVI, 324, ROMA, 00171
PASCITM1Z73
PIAZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI, 2, ROMA, 00159
PASCITM1Z74
VIA PORTUENSE, 484, ROMA, 00149
PASCITM1Z75
VIA PASQUALE II, 5, ROMA, 00168
PASCITM1Z76
PIAZZA DEI CONSOLI, 66/71, ROMA, 00175
PASCITM1Z77
VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA, 71, ROMA, 00142
PASCITM1Z78
VIA DELLE GONDOLE, 96, ROMA, 00121
PASCITM1Z79
VIA DEI GRACCHI, 318-320, ROMA, 00192
PASCITM1Z80
VIA DEI GALLA E SIDAMA, 23, ROMA, 00199
PASCITM1Z81
VIA TARANTO, 154, ROMA, 00182
PASCITM1Z82
VIA LEONARDO DA VINCI, 125-127, ROMA, 00145
PASCITM1Z83
VIA CASSIA, 1001, ROMA, 00189
PASCITM1Z84
VIA ODERISI DA GUBBIO, 177, ROMA, 00146
PASCITM1Z85
VIA MERULANA, 283, ROMA, 00185
PASCITM1Z86
VIA C.GIUSTINI ANG. VIA PALASCIANO, ROMA, 00151
PASCITM1Z87
VIA FLAMINIA ANG. VIA F.S. NITTI, ROMA, 00191
PASCITM1Z88
VIALE LIBIA, 206, ROMA, 00199
PASCITM1Z89
VIA RENATO FUCINI, 61-3, ROMA, 00137
PASCITM1Z90
VIA A. EMO ANG. VIA M.BRAGADIN, ROMA, 00136
PASCITM1Z91
VIA GINORI, 77, ROMA, 00153
PASCITM1Z92
VIA PIEDILUCO, 20, ROMA, 00199
PASCITM1Z93
PIAZZALE DI PONTE MILVIO, 40/42, ROMA, 00191
PASCITM1Z94
VIA MATTE' TRUCCO, 30, ROMA, 00010
PASCITM1Z95
VIA EMPOLITANA, 42-48, TIVOLI, 00019
PASCITM1Z96
VIA TIBURTINA, 335, TIVOLI, 00011
PASCITM1Z97
VIA DI PORTO CLEMENTINO, SNC, TARQUINIA, 01016
PASCITM1Z98
VIA SAN VENANZIO, 31, BOLANO, 19020
PASCITM1Z99
VIA DOMENICO CHIODO, 60, LA SPEZIA, 19121
PASCITMMABB
ABBADIA SAN SALVATORE, 53021
PASCITMMADR
ADRIA, 45011
PASCITMMALA
ALBA, 12051
PASCITMMALB
ALBINIA, ORBETELLO, 58015
PASCITMMALE
PIAZZA SOLFERINO, 11, ALESSANDRIA, 15100
PASCITMMALT
ALTOPASCIO, 55011
PASCITMMAMB
VIA ROMA, 15, AMBRA, BUCINE, 52021
PASCITMMAME
AMELIA, 05022
PASCITMMANC
VIA BORGOGNA, 2 4, ANCONA
PASCITMMAND
ANDRIA, 76123
PASCITMMAPR
APRILIA, 04011
PASCITMMAQU
L'AQUILA, 67100
PASCITMMARE
AREZZO, 52100
PASCITMMASC
ASCIANO, 53041
PASCITMMASP
ASCOLI PICENO, 63100
PASCITMMASS
ASSAGO, 20090
PASCITMMAST
ASTI, 14100
PASCITMMAVE
AVELLINO, 83100
PASCITMMAVZ
AVENZA, CARRARA, 54033
PASCITMMBAD
VIA ROMA, 2, BADIA AL PINO, CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, 52041
PASCITMMBAG
BAGNOLO PIEMONTE, 12031
PASCITMMBAR
BARI, 70121
PASCITMMBAS
BASTIA UMBRA, 06083
PASCITMMBAT
BATTIPAGLIA, 84091
PASCITMMBER
BERGAMO, 24100
PASCITMMBET
PIAZZA GARIBALDI, 13, BETTOLLE, SINALUNGA, 53048
PASCITMMBIE
BIELLA, 13900
PASCITMMBOL
BOLOGNA, 40100
PASCITMMBOR
VIA ROMA, 14, BORGO A BUGGIANO, BUGGIANO, 51011
PASCITMMBOT
BOTTEGONE, PISTOIA, 51100
PASCITMMBOZ
BOLZANO, 39100
PASCITMMBRE
BRESCIA, 25100
PASCITMMBRG
BARGA, 55051
PASCITMMBRI
BRINDISI, 72100
PASCITMMBRL
BARLETTA, 76121
PASCITMMBSL
BORGO SAN LORENZO, 50032
PASCITMMBUL
BUSSOLENGO, 37012
PASCITMMBUO
BUONCONVENTO, 53022
PASCITMMBUS
BUSTO ARSIZIO, 21052
PASCITMMCAD
CASSINA DE' PECCHI, 20060
PASCITMMCAE
CASTELFIORENTINO, 50051
PASCITMMCAG
CAGLIARI, 09100
PASCITMMCAN
CANICATTI', 92024
PASCITMMCAP
CAPOLIVERI, 57031
PASCITMMCAR
CARRARA, 54033
PASCITMMCAS
CASERTA, 81100
PASCITMMCAT
CATANIA, 95100
PASCITMMCAV
CAVA DEI TIRRENI, 84013
PASCITMMCBE
VIA DELLE CRETE SENESI, 2 - 53019, CASTELNUOVO BERARDENGA, 53019
PASCITMMCBF
VIA ROSELLINI, 16, MILANO, 20124
PASCITMMCDP
58043 CASTIGLIONE DELLA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 58043
PASCITMMCEC
CECINA, 57023
PASCITMMCER
CERTALDO, 50052
PASCITMMCFI
CASTIGLION FIORENTINO, 52043
PASCITMMCGA
55032 CASTELNUOVO DI, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, 55032
PASCITMMCHA
CHIAVARI, 16043
PASCITMMCHI
PIAZZA XX SETTEMBRE, 9, CHIUSI, CHIUSI, 53043
PASCITMMCHT
CHIETI, 66100
PASCITMMCHU
CHIESINA UZZANESE, 51013
PASCITMMCIE
CHIERI, 10023
PASCITMMCIT
CITTA' DI CASTELLO, 06012
PASCITMMCLL
CASTELLINA IN CHIANTI, 53011
PASCITMMCMC
VIA NAZIONALE, 42, CAMUCIA, CORTONA, 52044
PASCITMMCMI
CAMAIORE, 55041
PASCITMMCOL
COLLE DI VAL D'ELSA, 53034
PASCITMMCOM
COMO, 22100
PASCITMMCRE
CREMONA, 26100
PASCITMMCRR
CERRETO GUIDI, 50050
PASCITMMCSC
VIA BERRETTINI, 81, CASTELLINA, MONTERIGGIONI, 53035
PASCITMMCSD
CHIUSDINO, 53012
PASCITMMCSN
CASCINA, 56021
PASCITMMCSR
CASORIA, 80026
PASCITMMCST
CASTROLIBERO, 87040
PASCITMMCTE
CHIANCIANO TERME, 53042
PASCITMMCTZ
CATANZARO, 88100
PASCITMMCUN
CUNEO, 12100
PASCITMMCVL
CAVALLERMAGGIORE, 12030
PASCITMMCVR
CAVOUR, 10061
PASCITMMDON
VIA LEONARDO DA VINCI, 60, SAN, SAN MINIATO, 56028
PASCITMMEMP
EMPOLI, 50053
PASCITMMERO
VIA RIZZOLI, 6, BOLOGNA, 40125
PASCITMMFDC
FOIANO DELLA CHIANA, 52045
PASCITMMFER
FERRARA, 44100
PASCITMMFIG
FIGLINE VALDARNO, 50063
PASCITMMFIR
FIRENZE, 50100
PASCITMMFLL
FOLLONICA, 58022
PASCITMMFOC
VIA GARIBALDI, 54, FORCOLI, PALAIA, 56030
PASCITMMFOG
FOGGIA, 71100
PASCITMMFOL
FOLIGNO, 06034
PASCITMMFOR
VIA GIOVANNI XXIII, 21, FORNOLI, BAGNI DI LUCCA, 55022
PASCITMMFRL
FORLI', 47100
PASCITMMFRM
FORMIA, 04023
PASCITMMFRO
FROSINONE, 03100
PASCITMMFRT
FORTE DEI MARMI, 55042
PASCITMMFSU
VIA VERRI, 29-31, MANTOVA, 46100
PASCITMMFUC
FUCECCHIO, 50054
PASCITMMGAE
GAETA, 04024
PASCITMMGAI
GAIOLE IN CHIANTI, 53013
PASCITMMGDC
GROTTE DI CASTRO, 01025
PASCITMMGEN
GENOVA, 16100
PASCITMMGRO
GROSSETO, 58100
PASCITMMGUB
GUBBIO, 06024
PASCITMMIEV
PONTASSIEVE, 50065
PASCITMMINV
INCISA IN VAL D'ARNO, 50064
PASCITMMIVR
IVREA, 10015
PASCITMMLAM
LAMPORECCHIO, 51035
PASCITMMLAS
LASTRA A SIGNA, 50055
PASCITMMLAT
LATINA, 04100
PASCITMMLDO
C VIA PAOLA CASELLI, 80, LIDO DI, ROMA, 00122
PASCITMMLEC
VIA DON LUIGI STURZO, 36/E, LECCE, 93100
PASCITMMLEG
LEGNAGO, 37045
PASCITMMLEN
LEGNANO, 20025
PASCITMMLEO
LECCO, 23900
PASCITMMLEV
LEVANE, MONTEVARCHI, 52025
PASCITMMLID
LIDO DI CAMAIORE, CAMAIORE, 55041
PASCITMMLIV
LIVORNO, 57100
PASCITMMLMT
LAMEZIA TERME, 88046
PASCITMMLTR
52020 LATERINA PERGINE, LATERINA PERGINE VALDARNO, 52020
PASCITMMLUC
LUCCA, 55100
PASCITMMMAC
MARIANO COMENSE, 22066
PASCITMMMAG
MAGIONE, 06063
PASCITMMMAN
MANTOVA, 46100
PASCITMMMAO
MASSAROSA, 55054
PASCITMMMAR
MONTERONI D'ARBIA, 53014
PASCITMMMAS
MASSA, 54100
PASCITMMMAT
MATERA, 75100
PASCITMMMDC
VIA VENEZIA, 19, MARINA DI CAMPO, CAMPO NELL'ELBA, 57034
PASCITMMMDN
MODENA, 41100
PASCITMMMES
MESSINA, 98100
PASCITMMMET
MESTRE, VENEZIA, 30171
PASCITMMMI2
MILANO, 20100
PASCITMMMI3
MILANO, 20100
PASCITMMMI6
MILANO, 20100
PASCITMMMI7
MILANO, 20100
PASCITMMMIL
MILANO, 20100
PASCITMMMNN
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30, MANTOVA, 46100
PASCITMMMNT
VIA ASTI, 28, MONTEPULCIANO, 53040
PASCITMMMOC
MONCALIERI, 10024
PASCITMMMON
MONTEVARCHI, 52025
PASCITMMMRC
MARCIANA MARINA, 57033
PASCITMMMRE
MARCIANA, 57030
PASCITMMMRS
MARSCIANO, 06055
PASCITMMMSP
MONTESPERTOLI, 50025
PASCITMMMSS
MASSA MARITTIMA, 58024
PASCITMMMTC
MONTALCINO, 53024
PASCITMMMTE
MONTECATINI TERME, 51016
PASCITMMMTM
MONTEMURLO, 59013
PASCITMMMTS
MONTE SAN SAVINO, 52048
PASCITMMMZA
MONZA, 20900
PASCITMMNAP
NAPOLI, 80100
PASCITMMNVC
NAVACCHIO, CASCINA, 56023
PASCITMMNVR
VIA VERBANO, 22, NOVARA, 28100
PASCITMMOCI
PIAZZA GARIBALDI, 39, SOCI, BIBBIENA, 62010
PASCITMMOPE
OPERA, 20073
PASCITMMORB
ORBETELLO, 58015
PASCITMMORV
ORVIETO, 05018
PASCITMMOSM
VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 70, SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITMMOST
OSTUNI, 72017
PASCITMMPAD
PADOVA, 35100
PASCITMMPAL
PALERMO, 90100
PASCITMMPAR
PARMA, 43100
PASCITMMPAV
PAVIA, 27100
PASCITMMPCZ
PIACENZA, 29100
PASCITMMPER
PERUGIA, 06100
PASCITMMPES
PESCARA, 65100
PASCITMMPIE
PIETRASANTA, 55045
PASCITMMPIO
PIOMBINO, 57025
PASCITMMPIS
PISA, 56100
PASCITMMPIT
PISTOIA, 51100
PASCITMMPNT
PONTE A POPPI, POPPI, 52014
PASCITMMPOA
PORTO AZZURRO, 57036
PASCITMMPOG
POGGIBONSI, 53036
PASCITMMPOM
POMIGLIANO D'ARCO, 80038
PASCITMMPON
PONTEDERA, 56025
PASCITMMPOR
PORTOFERRAIO, 57037
PASCITMMPOS
POSITANO, 84017
PASCITMMPOT
POTENZA, 85100
PASCITMMPRA
PRATO, 59100
PASCITMMPRD
PORDENONE, 33170
PASCITMMPRT
PORTO SANTO STEFANO, MONTE ARGENTARIO, 58019
PASCITMMPSC
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 44, PESCIA, 51017
PASCITMMPSI
PIEVE DI SINALUNGA, SINALUNGA, 53048
PASCITMMPSS
PIEVE SANTO STEFANO, 52036
PASCITMMPTE
PORRETTA TERME, 40046
PASCITMMQUE
QUERCETA, SERAVEZZA, 55047
PASCITMMRAP
RAPOLANO TERME, 53040
PASCITMMRAV
RAVENNA, 48100
PASCITMMREG
REGGIO DI CALABRIA, 89128
PASCITMMRIE
RIETI, 02100
PASCITMMRIM
RIO MARINA, 57038
PASCITMMRIV
RIVOLI, 10098
PASCITMMROM
ROMA, 00100
PASCITMMROS
ROSIGNANO SOLVAY, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
PASCITMMRSI
ROSIA, SOVICILLE, 53018
PASCITMMSAB
SABAUDIA, 04016
PASCITMMSAL
SALERNO, 84100
PASCITMMSAN
SANSEPOLCRO, 52037
PASCITMMSAR
SARNO, 84087
PASCITMMSAS
SASSARI, 07100
PASCITMMSAV
SAVONA, 17100
PASCITMMSCA
SCAFATI, 84018
PASCITMMSCI
SCISCIANO, 80030
PASCITMMSCN
SCANDICCI, 50018
PASCITMMSCO
SCORZE', 30037
PASCITMMSCV
50026 SAN CASCIANO IN VAL DI, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 50026
PASCITMMSED
MILANO, 20100
PASCITMMSEG
SEGRATE, 20054
PASCITMMSES
SESTO FIORENTINO, 50019
PASCITMMSET
SETTIMELLO, CALENZANO, 50041
PASCITMMSEV
64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, 64016
PASCITMMSGI
SAN GIMIGNANO, 53037
PASCITMMSGV
SAN GIOVANNI VALDARNO, 52027
PASCITMMSIE
SIENA, 53100
PASCITMMSIG
SIGNA, 50058
PASCITMMSIN
PIEVE DI SINALUNGA, SINALUNGA, 53048
PASCITMMSIR
SIRACUSA, 96100
PASCITMMSMA
SANTA MARIA DEGLI ANGELI, ASSISI, 06081
PASCITMMSMS
SAN MARZANO SUL SARNO, 84010
PASCITMMSOV
SOVIGLIANA-SPICCHIO, VINCI, 50059
PASCITMMSPO
SPOLETO, 06049
PASCITMMSPP
SAN PIERO A PONTI, CAMPI BISENZIO, 50013
PASCITMMSQO
SAN QUIRICO D'ORCIA, 53027
PASCITMMSRO
VIA A. GRAMSCI, 54, SAN ROMANO, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, 56020
PASCITMMSRR
SORRENTO, 80067
PASCITMMSRZ
SARZANA, 19038
PASCITMMSUB
SUBBIANO, 52010
PASCITMMSVI
SAN VINCENZO, 57027
PASCITMMTAR
TARANTO, 74100
PASCITMMTAV
50028 TAVARNELLE VAL DI PESA, TAVARNELLE VAL DI PESA, 50028
PASCITMMTDG
TORRE DEL GRECO, 80059
PASCITMMTER
TERNI, 05100
PASCITMMTOD
TODI, 06059
PASCITMMTOR
TORINO, 10100
PASCITMMTRA
TRAPANI, 91100
PASCITMMTRE
TREVISO, 31100
PASCITMMTRG
TORGIANO, 06089
PASCITMMTRI
TRIESTE, 34100
PASCITMMTRM
TERAMO, 64100
PASCITMMTRR
TORRITA STAZIONE, TORRITA DI SIENA, 53039
PASCITMMTSY
VIA IPPOLITO ROSELLINI, 16-18, MILANO, 20124
PASCITMMTUM
TAVERNELLE, PANICALE, 06068
PASCITMMUDI
UDINE, 33100
PASCITMMUMB
UMBERTIDE, 06019
PASCITMMVAR
VARESE, 21100
PASCITMMVEC
VERCELLI, 13100
PASCITMMVER
VERONA, 37100
PASCITMMVET
VENTURINA, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57021
PASCITMMVIA
VIAREGGIO, 55049
PASCITMMVIC
VICENZA, 36100
PASCITMMVIT
VITERBO, 01100
PASCITMMVNZ
VENEZIA, 30100
PASCITMMVOL
VOLTERRA, 56048
PASCITMMXXX
PIAZZA SALIMBENI, 3, SIENA, 53100
PASCITMMZON
VIA PESCIATINA, 311, ZONE, 55010
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.