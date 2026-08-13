Kód Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. na adrese VIA MAGGIORE F. P. LOTTA, 22, MONTEIASI je PASCITM1808.

PASCITM1808 je kód Swift banky BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sídlící na adrese VIA MAGGIORE F. P. LOTTA, 22.

Co je to kód Swift?

Swift kód – někdy se mu také říká Swift číslo – je standardizovaný formát pro tzv. Business Identifier Codes (BIC). Používá se ke globální identifikaci bank a finančních institucí. Díky tomu víme, kdo jsou a kde se nacházejí – je to forma mezinárodního bankovního kódu či identifikačního čísla. Tyto kódy jsou používány při převádění peněz mezi bankami, konkrétně pro mezinárodní převody peněz a SEPA platby. Banky tyto kódy používají i pro vzájemnou výměnu zpráv.