хиляда бутански нгултруми към британски лири

Конвертирайте BTN към GBP по действителния валутен курс

1000 btn
9,52 gbp

1.00000 BTN = 0.00952 GBP

Mid-market exchange rate at 12:41
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Топ валути

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11.3471518.9790.9220.7889861.341651.612511.52172
1 CAD0.742308114.08830.6843750.585670.9959171.196981.12959
1 ZAR0.052690.070981110.04857770.04157150.07069130.0849630.0801793
1 EUR1.084651.4611920.585610.8557551.455221.749011.65054

Внимавайте за неизгодни валутни курсове. Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

Сравняване на валутни курсове

Как се конвертират бутански нгултруми към британски лири

  • 1

    Въведете сумата си

    Трябва само да въведете в полето сумата, която искате да конвертирате.

  • 2

    Изберете своите валути

    Щракнете върху падащото меню, за да изберете BTN в първото падащо меню като валута, която искате да конвертирате, и GBP във второто падащо меню като валута, към която искате да извършите конвертирането.

  • 3

    Приключихте

    Нашият валутен калкулатор ще Ви покаже настоящия курс за BTN към GBP и как той се е променял през последния ден, седмица или месец.

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Валутни курсове Бутански нгултрум / Британска лира
1 BTN0.00952 GBP
5 BTN0.04761 GBP
10 BTN0.09521 GBP
20 BTN0.19043 GBP
50 BTN0.47607 GBP
100 BTN0.95215 GBP
250 BTN2.38037 GBP
500 BTN4.76075 GBP
1000 BTN9.52149 GBP
2000 BTN19.04298 GBP
5000 BTN47.60745 GBP
10000 BTN95.21490 GBP
Валутни курсове Британска лира / Бутански нгултрум
1 GBP105.02600 BTN
5 GBP525.13000 BTN
10 GBP1050.26000 BTN
20 GBP2100.52000 BTN
50 GBP5251.30000 BTN
100 GBP10502.60000 BTN
250 GBP26256.50000 BTN
500 GBP52513.00000 BTN
1000 GBP105026.00000 BTN
2000 GBP210052.00000 BTN
5000 GBP525130.00000 BTN
10000 GBP1050260.00000 BTN