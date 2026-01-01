ووون كوريا الجنوبية هو العملة الرسمية لكوريا الجنوبية. ورمز عملتها هو رمز KRW ورمزه <unk> . يذهب عامل تحويل الووز إلى 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية. تعرف على المزيد حول KRW،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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